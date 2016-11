«Das war das Highlight der Sek»

Etwas lustlos und auch kritisch seien sie nach Bern gereist, räumten Jan und Andrin an der gestern durchgeführten Nachlese zur Projektwoche ein. «Da meine Geschwister früher aber auch schon an einer solchen Projektwoche waren, habe ich mich halt ebenfalls angemeldet», so Jan. Dass er danach so begeistert sein würde, hätte der 15-Jährige nicht gedacht: «Diese Woche hat sich absolut gelohnt, das war das Highlight der Sekundarschule.» Marco pflichtet ihm bei: Eine Woche lang als Fraktionsmitglied der «Neftenbacher Verkehrspartei» zu politisieren, sei toll gewesen. «Das war so spannend, dass mir die Pausen fast langweilig vorkamen.»

Die fiktive Sessionswoche, die sie letzte Woche auf Einladung des Vereins «Schulen nach Bern» mit Lehrer Philippe Kiefer durchlebten (siehe Box), hat den jungen Neftenbacherinnen und Neftenbachern Spass gemacht. In Bern erprobten sie die Direkte Demokratie in Form eines Planspiels mit Kolleginnen und Kollegen aus Riggisberg BE, Heiden AR, Massagno TI und Balerna TI.

Lisa sass vor «Tschüge» dort

Zum Start des Planspiels, das letzte Woche stattfand, mussten alle rund 110 Jugendlichen aus ihren Reihen zunächst einen Nationalratspräsidenten respektive eine Nationalratspräsidentin wählen. Lisa wagte den grossen Schritt. Die junge Neftenbacherin liess sich als Kandidatin aufstellen und wurde von den jungen Parlamentariern prompt gewählt. Wenige Tage vor der Wahl des Brüttemer SVP-Nationalrats Jürg Stahl bestieg die 15-Jährige den höchsten Sitz im Nationalratssaal.

«Meine Aufgabe war es zu moderieren und zu läuten, ich musste manchmal auch Mahnungen aussprechen, wenn die Leute zu langsam ans Rednerpult marschierten», erinnert sie Lisa an die Woche, in der sie sich für einmal als höchste Schweizerin wähnen durfte. Die Fraktion der «Neftenbacher Verkehrspartei» wurde von Raphael geleitet. Er und Lisa hätten sich sehr gut präsentiert, findet die Runde anerkennend. Einfach gewesen sei das nämlich nicht, sagt Jill. «Alt Ständerat Peter Bieri (CVP) und Alt Bundesrat Hans-Rudolf Merz (FDP) haben mir als Ratgeber sehr geholfen», verrät Lisa.

Neftenbacher Verkehrspartei

Die Neftenbacher reichten am Planspiel eine Volksinitiative ein, für die sie in ihrer Schulgemeinde rund 100 Unterschriften gesammelt hatten. «Als Partei für den ÖV forderten wir, dass junge Menschen bis zum 21. Lebensjahr zum halben Preis fahren dürfen», sagt Eliane. Gegenwärtig gelte dies ja nur bis zum 16. Altersjahr.

ÖV zum halben Preis

In der grossen Debatte im Nationalratssaal am Donnerstagnachmittag unterlag die Neftenbacher Initiative dann einem Gegenvorschlag. Léon kennt einen der Gründe: «Einige Befürworter des Gegenvorschlages meinten, dass das eingesparte Geld für Zigaretten, Alkohol oder Drogen ausgegeben würde.» Doch immerhin: Das junge Parlament sprach sich dafür aus, dass man bis zum 20. Altersjahr zum halben ÖV-Tarif fahren können soll. «Und den Anstoss dazu haben wir geliefert», sagt Jacqueline nicht ohne Stolz.

«Auch wenn es oft Meinungsverschiedenheiten gegeben hat, verstanden wir Jugendlichen uns nach den Debatten wieder gut», betont Nathalie. «Es sind viele Freundschaften über die Parteien und Klassen hinaus entstanden», sagt Raphael. «Und», meint Jan, «ich bin Ueli Maurer auf dem Gang begegnet.» Einen Bundesrat sehe man vermutlich nur einmal im Leben. (Landbote)