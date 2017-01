Der Biker unter dem rot-weissen Filz

Es war ein auffälliges Bild: Zum grossen Empfang von SVP-Nationalrat Jürg Stahl als höchstem Schweizer war Politprominenz aus der ganzen Schweiz nach Winterthur gereist; und viele Amtsträger hatten ihre Weibel mitgebracht. Zwei dieser stillen Begleiter in Fahnenmontur stachen besonders heraus. Bundesrätin Doris Leuthards Weibelin – die einzige Frau in dieser Funktion. Und Michael Künzles Weibel Marco Fink – der Mann mit dem Bart in ZZ-Top-Manier. Fink ist 51 Jahre alt, Mitarbeiter des Postservice-Centers der Stadtverwaltung und seit etwas über einem Jahr Weibel im Nebenamt. Fürs Treffen hat er sich extra den Talar übergeworfen, roter und weisser Filz, die Wintervariante. Für den Sommer gibt es eine luftigere Version. Auch so kann es unter dem Überwurf ziemlich heiss werden.

Fink ist kein Mann vieler Worte. Er redet umsichtig und mit Bedacht. Und wo andere selbst­gefällig würden, wird er verlegen. Sein Auftrag sei es, im Hintergrund zu bleiben. Er gibt die Grundierung ab für den Stadtpräsidenten. «Es geht ja nicht um mich», sagt Fink. Ganz verschwinden aber dürfe man auch nicht. «Ein Weibel muss mit Stolz und Bescheidenheit auftreten.»

Die Funktion als Weibel sei heute rein repräsentativer Natur. Einen Sicherheitsauftrag gebe es nicht mehr «in diesem friedlichen Land». Und doch fühlt sich Fink für Künzle verantwortlich. Kopfwehtabletten, Pflaster, eine Regenpelerine – was dem Stadtpräsidenten das Leben leichter machen könnte, führt er bei sich. Würde er sich, hypothetisch gefragt, auch in die Kugel werfen? Fink zögert, lächelt in sich hinein und sagt: «Ich würde mich für diesen Mann schon noch engagieren.» Mit Künzle ist er per Du. Von einer Freundschaft könne man nicht reden. «Es ist eine professionelle Beziehung. Aber ich fühle mich in seiner Umgebung wohl.»

«Ein Weibel muss mit Stolz und Zufriedenheit auftreten.»Marco Fink,

Weibel des Stadtpräsidenten

«Respekt und Loyalität sind wichtig», sagt Fink. Es ist das Credo, das auch in seinem anderen, privaten Leben spielt. Der lange Bart kommt nämlich nicht von ungefähr. Fink ist Motorradfahrer durch und durch. Und er steht in seinem Klub zuoberst in der Schweiz. Bikerklubs nach amerikanischem Muster haben eine ausgeprägte Hierarchie. Fink ist als 1. Offizier dem europäischen Präsidenten unterstellt, einem Schweden. Ganz oben sitzt der internationale Präsident, ein Amerikaner.

Diese Bikerszene hat abgesehen von den Rängen wenig mit der Darstellung in Action-TV-Serien zu tun. Sein Klub engagiere sich vor allem wohltätig und organisiere Ausflüge im In- und Ausland, sagt Fink. Der Klub sei ein Netzwerk, mit Anknüpfungspunkten überall auf der Welt.

Er sei kein Schrauber, nur ein «Anschrauber», sagt Fink, der standesgemäss eine Harley fährt. «Eine Electra Glide von 2011.» Die heisse so wegen des elektronischen Anlassers. Die Begeisterung für Zweiräder wuchs schon in der Jugend. Als 13-Jähriger half Fink den ganzen Sommer durch in der Druckerei Seiler aus. «Um mir pünktlich zum 14. ein Töffli kaufen zu können», sagt Fink. Jedes Detail ist ihm noch präsent. Eine «Belmondo, Zweigang, in Ozeanienblau» sei es gewesen. Für über 800 Franken – «ziemlich teuer».

Fink ist seither immer ein Biker geblieben. Als er 1992 nach Kanada ausreiste genauso wie 2007, als er in die Schweiz zurückkehrte. In Kanada hatte Fink «das Abenteuer gesucht und gefunden», wie er sagt. Fast zwei Jahrzehnte verbrachte er in dem Land, heute ist er Doppelbürger. Als Steinbildhauer hat er gearbeitet, auch Kunst am Bau hat er gemacht. Ins Detail geht er nicht – das wäre nicht bescheiden.

Zurückgekehrt ist Marco Fink nicht wegen Winterthur, sondern wegen einer Frau: seiner Jugendliebe, mit der er heute in Oberwinterthur lebt. Ein Thema, bei dem Fink einmal mehr sein Talent zur Diskretion walten lässt. Als Weibel will er dieses Talent noch lange einsetzen. Am liebsten bis zur Pensionierung.

(Der Landbote)