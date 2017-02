Der Spielwarenladen Spikus schliesst

Es sind profane Geschäftsmodalitäten, die das Ende einer Zauberwelt besiegeln: Im Frühling läuft der Mietvertrag für den Spielwarenladen Spikus aus. Geschäftsinhaber Peter Moll und seine Frau Sylvia standen vor der Frage, ob sie den Vertrag noch einmal um fünf Jahre verlängern sollten – und entschieden sich dagegen. «Ich wollte nicht noch bis 71 arbeiten», sagt Moll. Und auch seine Frau erreiche ja bald das Pensionsalter.Ein Jahr lang bemühte sich das Ehepaar um eine Nachfolgelösung. Innerhalb der Familie fehlte das Interesse, also suchte man ausserhalb. Lange habe es gut ausgesehen, sagt Moll. Doch die anvisierte Lösung scheiterte schliesslich. Darum geht das Geschäft an der Stadthausstrasse 139 nun per Ende März 2017 zu. Einen Teil des Inventars verkauft Moll an den «Chinderlade + Spielart» an der Metzggasse 19. Was dort im Sortiment keinen Platz hat, wird ausverkauft.

Neun Entlassungen

Hart trifft die gescheiterte Nachfolgelösung das Personal: Drei fest angestellte Verkäuferinnen zählt der Laden. Dazu sechs Aushilfen. Sie müssen alle etwas Neues suchen. Eine Mitarbeiterin mit Beeinträchtigung soll allenfalls künftig in der Brühlgutstiftung unterkommen.

«Es ist schon ein emotionaler Moment», sagt Moll, der sein ganzes Leben in der Spielzeugbranche verbracht hat. Die Lehre hatte er einst beim Franz Carl Weber gemacht, und dort hatte er auch seine Frau kennengelernt. Zusammen übernahmen sie 1992 den Spikus am Untertor, ein Traditionsgeschäft, das einst in Seuzach gegründet und später in die Winterthurer Altstadt gezügelt worden war.

Barbie hatte Hausverbot

Molls verschoben das Konzept, verabschiedeten sich vom früheren Schwerpunkt: teuren, aufwendigen Puppen für den Nachwuchs eines aus der Zeit gefallen Grossbürgertums. Pädagogisch wertvoll und möglichst natürlich sollten die Spielzeuge im Spikus sein. Barbie und Ken hatten Hausverbot.

Die Geschäfte liefen gut, 1997 bauten Molls das Obergeschoss aus, erweiterten das Sortiment. Von Qualitätsmarken wie dem Holztierhersteller Trauffer führten sie nicht eine Auswahl, sondern das ganze Sortiment. Auf Action-Spielzeug ab der Stange, wie es die grossen Warenhäuser anbieten, verzichteten sie.

Mit dem Internethandel wurde der Wind zuletzt aber doch rauer. «Das ist nicht der Grund, warum wir aufhören, wie es einige denken», sagt Moll. Und doch sei es wohl gut, wenn es in Winterthur mit dem Chinderlade künftig nur noch ein lokales Fachgeschäft gebe.

Kurt Volken, Geschäftsführer vom Chinderlade, war gestern am Untertor, um zu entscheiden, was er aus dem Spikus-Sortiment übernehmen will. «Etwa 60 Prozent unseres Angebots sind deckungsgleich», sagt er. Diesen Teil des Lagers wird er übernehmen. Als neue Themen kämen bei ihm Puzzles und Gesellschaftspiele hinzu. Dass ein langjähriger Konkurrent aufhört, will Volken nicht primär als Vorteil verstanden wissen. «Wir waren einander immer auch eine Unterstützung und haben uns gut ergänzt.»

(Landbote)