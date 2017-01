Der Vernunftsmensch

Wenn einer Erfahrung im Kampf um einen Stadtratssitz hat, dann ist es Michael Zeugin. Bereits 2010 und 2012 trat der Grünliberale erfolglos an. Vor vier Jahren verpasste er mit dem Slogan «Zeugin hat das Zeug» den Sprung in den Stadtrat nur knapp, obwohl er als Favorit gehandelt wurde. Nur gerade 256 Stimmen mehr holte Barbara Günthard-Maier, die den Sitz so erneut der FDP sicherte.

Nun versucht es Zeugin ein drittes Mal. «Aller guten Dinge sind drei», sagt der 39-Jährige scherzhaft. «Die Bevölkerung muss sich entscheiden, ob sie eine vernünftige, ökologische Stimme im Stadtrat will», wirbt er für sich. Es brauche nun jemanden, der über die Grenzen hinweg politisiere. Er selber richte seine Politik danach aus, was die Stadt brauche, nicht nach dem Schema links-rechts. «Ich mag dieses Lagerdenken nicht.»

Seine Chancen, Stadtrat zu werden, sieht Zeugin als intakt an. Aber ihm sei klar, dass es keine sichere Wahl sei. Was zähle, sei sein Rückhalt in der Bevölkerung. Und diesen habe er, das spüre er. Sollte es aber auch dieses Mal nicht klappen, werde er keinen vierten Anlauf nehmen. Dieses Mal setzt Zeugin auf den Slogan «Frische Kraft - Michael Zeugin in den Stadtrat». Die GLP sei noch unverbraucht, erklärt er, sie solle frische Ideen in den Stadtrat bringen.

Kein Wunschkandidat für alle

Im Grossen Gemeinderat, in dem er seit zehn Jahren sitzt, ist Zeugin einer der aktivsten Politiker. Aufmerksam hört er anderen zu, macht sich Notizen und meldet sich häufig zu Wort. «Im Gemeinderat zu sitzen, ist ein Privileg, das man auch nutzen sollte», sagt Zeugin.

Häufig drehen sich seine Wortmeldungen und Vorstösse um die Finanzpolitik. Für viele Linke gilt er in diesen Fragen als bürgerlicher Hardliner. Zeugin selber sieht es anders: Er und seine Partei hätten der Steuererhöhung vor einem Jahr als entscheidende Partei nicht nur zugestimmt, sondern auch einen Antrag dafür eingereicht. Nicht zur Freude der Bürgerlichen. «Dass Winterthur sparen muss, ist klar», findet Zeugin. Aber nicht um jeden Preis. Im Sozialbereich etwa habe die GLP nur wenigen Sparanträgen zugestimmt. Zum Vorwurf des Hardliners sagt er: «Einige Positionen, die ich in der Finanzpolitik vor ein paar Jahren einnahm, vertritt Stadträtin Yvonne Beutler (SP) heute selber.»

Er könne und wolle nicht für alle ein Wunschkandidat sein, sagt Zeugin. «Denn Kompromisse machen auch nicht alle glücklich». In den letzten Jahren habe er gelernt, dass es wichtig sei, sich auf die Gemeinsamkeiten, nicht die Unterschiede zu konzentrieren.

Zeugin ist in Winterthur geboren, aufgewachsen ist er jedoch in Elgg und Hagenbuch, gleich neben dem Bauernhof der Grosseltern. «Von dort kommt meine Verbundenheit mit der Natur, mein ökologisches Denken» — und sein zweiter Vorname Gustav. So hiessen bis zu seinem Vater alle männlichen Vorfahren väterlicherseits. Am Familientisch wurde viel über Politik geredet. Der Vater war auf Gemeindeebene in der SP aktiv und kandidierte für den Kantonsrat. Auch stark geprägt habe ihn sein Sekundarlehrer, der für den damaligen Landesring der Unabhängigen (LdU) im Kantonsrat sass. Politisiert wurde Zeugin aber vor allem durch das Atomunglück in Tschernobyl und den Fall der Mauer 1989, als er zwölf war. Drei Jahre später lehnte die Schweizer Bevölkerung den Beitritt zum Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) ab. «Ich staunte: Da passierte Weltbewegendes, Grenzen wurden eingerissen, aber die Schweiz baute ihre eigenen Mauern», so Zeugin. Er beschloss, sich für eine weltoffenere Schweiz einzusetzen.

Zwischenstopp in Tel Aviv

In Winterthur besuchte er die Kantonsschule Büelrain und studierte danach in St. Gallen an der HSG Internationale Beziehungen und Verwaltungswissenschaften, auch in Israel, wo er in Tel Aviv ein Semester lang an einer Partneruniversität studierte. «Ich wollte ein komplett anderes Umfeld kennen lernen.» Dort habe er gesehen: Grenzen kann man nicht komplett abriegeln, und Bedrohung von aussen muss nicht zwingend zu einer Igelposition führen. «Wir müssen lernen, konsequent, aber nicht aus Angst zu handeln.»

Nicht nur politisch, auch privat stehen Zeugin Veränderungen bevor: Im März wird er zum zweiten Mal Vater. Mit seiner Lebenspartnerin Katharina Baumann hat der 39-Jährige bereits eine einjährige Tochter. «Ja, es wird sicher streng», sagt Zeugin. Aber er sehe dies als Herausforderung an. «Die Familie wird sicher nicht zu kurz kommen.» Egal, was dann anstehen sollte, bei der Geburt seines Kindes, werde er sicher im Kreisssaal stehen. «Das ist etwas Einmaliges». Nur schon, weil er dann erfahre, ob er einen Sohn oder eine Tochter bekomme. Sollte es ein Knabe werden, steht eines schon fest: Sein zweiter Vorname wird Gustav sein.

Eines ist Zeugin besonders wichtig: «Meine Lebenspartnerin und ich sollen beide ein selbstbestimmtes, eigenständiges Leben führen können.» Beide arbeiten momentan 70 Prozent. Die kleine Tochter betreuen sie unter der Woche jeweils einen Tag, die restlichen drei Tage verbringt sie in der Krippe oder mit der Grossmutter. Verheiratet sind die beiden nicht. «Für uns stimmt es ohne Hochzeit. Ich bin ein sehr liberaler Mensch und glücklich, dass bei uns jeder so leben darf, wie er will.» Kennen gelernt haben sich die ehemalige Landbote-Redaktorin und der Politiker übrigens aufgrund eines Interviews. Seit einem Jahr wohnt die junge Familie nun in Oberwinterthur, in einem «kleinen, renovierten Einfamilienhäuschen». Zeugin arbeitet in einer Winterthurer Firma im Bereich Treuhand und Immobilien. Dort leitet er den Geschäftsbereich Immobilienverkauf.

Dank der GLP in die Politik

Obwohl er in seiner Gymizeit zwei Jahre Präsident des europäischen Jugendparlaments war, stieg er erst 2005 mit 28 Jahren so richtig in die Politik ein. Grund dafür war die Grünliberale Partei, die er in Winterthur mitgründete. «Ich hatte mir vorher schon einige Parteien angeschaut, so richtig gefunkt hat es aber nicht.» Erst die Zusammenführung von Umweltpolitik und liberaler Wirtschaftspolitik habe ihm zugesagt. Ein Jahr später sass er bereits im Gemeinderat. 2011 wurde er zudem in den Kantonsrat gewählt, wo er zur Zeit der Finanzkommission angehört. Falls er in den Stadtrat gewählt werde, trete er als Kantonsrat zurück. Nicht sofort, die Nachfolgeregelung werde den Zeitpunkt bestimmen.

Zeugin redet offen über seine Schwäche, die Legasthenie, und leidenschaftlich über sein Amt als Verwaltungsrat bei der EcoRenova AG. Rund 60 Aktionäre und Aktionärinnen kaufen Liegenschaften, sanieren diese nach den Richtlinien der 2000-Watt-Gesellschaft und vermieten sie dann weiter. «Und das Ganze funktioniert wirtschaftlich», freut sich Zeugin. (Der Landbote)