Der Weg zum Glascontainer wird länger

Die Gemeinde Rickenbach hat ab Ende Juni 2017 anstelle von zwei Sammelstellen für Altglas definitiv nur noch eine. Laut Gemeinde zumindest für die nächsten drei Jahre. Der neue provisorische Standort kommt gegenüber dem Restaurant Wiesental im Ortsteil Rickenbach zu stehen, wie die Gemeinde in einer Mitteilung schreibt. Das Grundstück gehört der Gemeinde, die jetzigen Container werden wiederverwendet.

«Eine Zumutung» Grund für die Reduzierung der Sammelstellen ist die Landi Weinland Genossenschaft, die den Platz für Parkplätze nutzen will und deshalb den Vertrag mit der Gemeinde auf den Sommer hin gekündigt hat. Die Gemeinde hat Verständnis für die Situation der Landi.

Diese Situation war bereits an der Gemeindeversammlung im Juni 2016 Thema. Damals informierte der Gemeinderat über das Vorhaben, die Sammelstelle in Sulz nicht zu ersetzen. Der Protest der Anwohner aus Sulz war gross, da sie nicht nach Rickenbach fahren wollten, um ihre leeren Flaschen zu entsorgen.

Ausserdem war es für einige unverständlich, dass die Entsorgungsstelle in Rickenbach statt im stadtnäheren Sulz errichtet werden soll. «Die meisten Rickenbacher arbeiten in Richtung Winterthur und fahren sowieso täglich durch Sulz», sagte ein Stimmbürger damals, ein anderer nannte dieses Zukunftsszenario eine «Zumutung», er befand die damals noch angedachte Sammelstelle für «überhaupt nicht zentral».

«Würde das jedem gönnen»

Gemeindepräsidentin Bea Pfeifer haben diese Reaktionen damals nicht überrascht: «Für einige Leute erschwert sich die Situation durch den Wegfall der Sammelstelle, obwohl vielleicht vieles auch Gewohnheitssache ist.» Sie betont, dass es sich bei der neuen Sammelstelle um ein Provisorium handelt. «Sollte sich ein weiterer Standort aufdrängen, werden wir das sicher prüfen», sagt Pfeifer.

Für die Gemeindepräsidentin ist das Ganze ein Abwägen, was zumutbar sei und was nicht: «Klar wäre es schön, wenn jeder eine Sammelstelle in Gehdistanz hätte, ich würde das jedem gönnen», sagt sie. Aber sie müsse gleichzeitig auch die Kosten und deren Verhältnismässigkeit im Auge behalten: «Und diese ist hier nicht gegeben.»

Ein weiterer Grund, die Container nicht «mitten in Sulz» zu platzieren, sei die Gesetzgebung. Die Sammelstelle muss neu 24 Stunden zugänglich sein. «Wegen des Lärms würde eine Sammelstelle in Sulz wohl ebenfalls Widerstand bei Anwohnern auslösen.» Ausserdem sei es auch nicht sinnvoll, eine «tolle Parzelle» mit einer Altglassammlung zu verbauen.

Derzeit beurteilt die Gemeinde ausserdem ihre Liegenschaften und ihre Parzellen neu. «Dadurch wollen wir eine Gesamtübersicht schaffen und diese in unsere Liegenschaften-Strategie einfliessen lassen», sagt Pfeifer. Es gehe etwa darum, was man sanieren wolle und was nicht. Zu welchem Zeitpunkt die Beurteilungen abgeschlossen sind, kann Pfeifer momentan nicht sagen. (Landbote)