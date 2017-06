Die Exzesse sind passé, das Feuer der Alt-68erin aber brennt weiter

Heute trage ich den Schmetterlingsjupe, soll ich mich vors Blumenbeet stellen fürs Bild?», scherzt Janine Bachmann und balanciert das Tablett tänzelnd durch den Garten der Villa Sträuli. Hier arbeitet die 60-jährige Powerfrau mit Kurzhaarschnitt. Sie ist gut gestylt. Das passt zur «Cheffe de Service», die eine perfekte Gastgeberin sein will, auch optisch. «Entscheidend aber ist, dass man seine Gäste ernst nimmt und eine persönliche Note reinbringt», sagt sie. Das fällt ihr nicht schwer.

Bachmann redet offen und geradeheraus, kaum ein Thema, dem sie ausweichen würde, so scheint es. «Offen zu bleiben, egal was kommt, ich glaube, das hat mich jung gehalten.» Und so ist die gelernte Kinderpflegerin und langjährige Kleiderverkäuferin in der Winterthurer Gastroszene ein bekanntes Gesicht geworden, weil sie immer wieder mal da oder dort arbeitete.

Angefangen hat alles im Restaurant Milano am Bahnhofplatz (heute Backwerk). Dort heuerte Bachmann Ende der 70er-Jahre spontan im Service an, nachdem sie als Kinderpflegerin im Kantons­spital Winterthur aus dem Team gemobbt wurde. «Ich habe mich wohl zu gut mit den Ärzten und dem Personal der anderen Teams verstanden», sagt sie schmunzelnd. Im Milano verkehrten damals in den 80er-Jahren vor allem italienische Migranten. So lernte Bachmann Italienisch und viele neue Freunde kennen. Danach wechselte sie in den Löwen in Veltheim («mein Quartier»), zum Grünen Hund, ins Valentina, zum Cappucino, dann bediente sie im Fumetto und im Sottovoce. Zuletzt half sie im Piccolo Mondo an der Pfarrgasse aus.

Nirgendwo blieb sie länger als drei Jahre hängen. Sie eckte an, schon wieder. «Man fand immer einen Vorwand, damit ich gehen musste», sagt sie. Nicht, dass sie zu viele Fehler gemacht hätte oder häufig ausgefallen wäre. «Die Gäste dachten immer, dass ich die Chefin bin, weil ich präsent war und den Laden ja auch geschmissen habe. Damit hatte jeder Besitzer früher oder später ein Problem.» Also zog sie weiter und mit ihr, so sagt sie, auch viele Gäste. Verzweifelt sei sie nie, denn irgendwo tue sich immer ein Türchen auf. Daran glaube sie fest, so gehe sie durchs Leben.

Für immer zu ging vor neun Jahren eine Tür in Indien. Dort, in Karnataka, wollten Bachmann und ihr damaliger Mann ein buddhistisches Retreat-Center er­öff­nen, einen Rückzugsort zum Meditieren, direkt neben der einzigen tibetischen Universität im Land. Der Rohbau stand bereits, da erlitt ihr Mann einen Hirnschlag. Sie verkauften Gebäude und Grundstück. «Als Frau kann man so etwas in Indien nicht alleine stemmen. Man wird zu wenig ernst genommen», sagt sie.

Es ist nicht der einzige Schicksalsschlag in ihrem Leben als dreifache Mutter. Als ein Familienmitglied eine Psychose erlitt und in Therapie musste, geriet plötzlich das ganze Familiengefüge ins Wanken. Um der Situation möglichst gut nachfühlen zu können, entschied Bachmann sich, selber eine Therapie zu machen. «Dort stellten wir fest, dass ich eine Borderlinerin bin. Alles kam hoch, meine Ängste, meine Zweifel, alles.» Das mochte so gar nicht passen zur quirligen Bonnevivante und gebürtigen Normannin, die es im Leben nahm, wies halt grad kam.

Nach drei Jahren in Behandlung hatte sie wieder festen Boden unter den Füssen. Ihre Kinder sind wohlgeraten. Als Alt-68erin hat Bachmann sie offen und anti-autoritär erzogen. «Auch ich hatte als Teenie meine Exzesse und experimentierte mit Drogen. Aber das ist passé.» Ende Monat stösst sie an der «My Generation»-Party auf die alten Zeiten im Africana an. Grundsätzlich richte sie ihren Blick aber weder nach vorn noch zurück. Wenn, dann seien es ihre Kinder, die nachhaken, wie es denn mit der Altersvorsorge so stehe. Reich geworden ist Bachman nicht im Service, dafür aber reich an Freunden. «Warum sich den Kopf zermartern? Ich gehe mit offenen Augen durchs Leben, dann ergibt sich immer etwas. Ich bereue nichts, was ich bisher getan habe.»

Sie zündet sich eine Zigarette an und hält plötzlich kurz inne: Ja, doch, ausgewandert wäre sie gerne einmal. Die Normandie, wo sie als Kind eines ehemaligen Rieter-Servicetechnikers sechs Jahre lang gelebt hat, ist für sie noch immer ein zweites Zuhause – neben dem sanft getakteten Winterthur mit seinen Musikfestwochen, ihrem Lieblingsfest. Im Idyll der Villa Sträuli ist Janine Bachmann nun angekommen. Hier will sie bis zur Pensionierung arbeiten, und hier ist die leidenschaftliche Pétanque-Spielerin auch auf dem Papier «Hausherrin», mit einer jungen, agilen Service-Crew an ihrer Seite. (Der Landbote)