«Die Geburt ist heute ein Event»

In einem Satz: Was hat sich in der Geburtshilfe in den letzten 100 Jahren verändert?

Thomas Hess*: Früher machte man sich vor allem Sorgen um die Mutter, die wegen einer Infektion oder Schwangerschaftsvergiftung leicht sterben konnte, heute ist das Kind stärker in den Fokus gerückt.

Das hat auch mit der Erfindung des Ultraschalls zu tun.

Hess: Ja, mit den Ultraschalluntersuchungen, die es seit Mitte der Siebzigerjahre in der Geburtshilfe gibt, weiss man viel genauer, wie es dem ungeborenen Kind geht. Seit Anfang der 80er-Jahre können wir zudem den Herzschlag des Kindes im Bauch messen.

Elke Prentl**: Die Fortschritte machen unsere Arbeit allerdings nicht nur leichter. Die Herzschläge kann man zwischen sehr gut bis falsch interpretieren und entsprechend bessere oder schlechtere Schlüsse daraus ziehen. Dass man heute die Herzschläge schon früh beobachtet, birgt die Gefahr, dass man sich auch mal für eine Massnahme wie einen Kaiserschnitt entscheidet, obwohl das nicht nötig gewesen wäre.

Kommt es noch vor, dass eine Mutter bei der Geburt stirbt?

Hess: Nur noch ausgesprochen selten. Im KSW gab es diesen Fall zuletzt vor 14 Jahren, wegen einer schlimmen Schwangerschaftsvergiftung.

Reden wir über Kaiserschnitte. Diese operative Geburt ist weltweit im Vormarsch. Wie hoch ist der Anteil im KSW?

Prentl: Stabil bei 30 Prozent, und zwar insgesamt, das heisst gewünschte und zwingend notwendige Kaiserschnitte zusammengezählt. Es ist ungewöhnlich, dass die Zahl bei uns stabil ist.

Ist eine Kaiserschnittgeburtmit den Fallpauschalen gleich entschädigt wie eine natürliche Geburt?

Hess: Ja, beide sind gleich entschädigt. Ein Kaiserschnitt ist aber oft aufwendiger als eine natürliche Geburt: Es braucht eine Narkose und eine intensivere Betreuung durch den Arzt.

Die natürliche Geburt kann hingegen 24 Stunden und länger dauern und damit teuer werden. Gesundheitsökonomen sehen darin einen Grund für die Zunahme von Kaiserschnitten.

Hess: Es stimmt, dass eine natürliche Geburt in Arbeitsstunden gerechnet mehr kosten kann.

Würden Sie sich für eine Differenzierung in der Fallpauschale aussprechen?

Hess: Während eine Kaiserschnittgeburt standardisiert ist, bleibt jede natürliche Geburt einzigartig und deshalb für die Ärzte und Hebammen anspruchsvoller. Es wäre insofern wünschenswert, dass die Vergütung der Komplexität der Geburt Rechnung tragen würde. Das tut sie heute nicht. Ausserdem müsste die Hebammenarbeit besser abgebildet werden in der Vergütung. Die erste Geburt einer Frau braucht meistens eine intensivere Betreuung durch die Hebamme.

Muss ein Spital eine gewisse Anzahl Geburten jährlich haben, damit sich die Geburtshilfe rendiert?

Prentl: Ja, das ist mit der Fallpauschale so. Geburtshilfe ist allgemein tief honoriert, gerade wenn man sie mit anderen Operationen vergleicht.

Vom KSW mal abgesehen. Glauben Sie, dass die Fallpauschalen die Spitäler häufiger als nötig zum Kaiserschnitt verleiten?

Hess: Das es in anderen Ländern einen Zusammenhang gibt zwischen der Finanzierung und der Kaiserschnittrate, ist mir bekannt. In der Schweiz ist das nicht der Fall.

Gemäss heutigem Verständnis sollen Spitäler Dienstleister sein. Was bedeutet das in der Geburtshilfe?

Hess: Die Geburt ist heute ein Event, sie hat eine Bedeutung für die ganze Familie. So schauen sich werdende Eltern verschiedene Spitäler an, fragen sich, wo sie sich am wohlsten fühlen, wie sympathisch ein Spital ist, wie sein Ruf ist, ob es Zwei- oder nur Vierbett- oder sogar Familienzimmer hat, und entscheiden sich dann für ein Haus. Eine Patientin hat mir kürzlich gesagt, sie habe sich für das KSW entschieden, weil wir eine gute Fotografin hätten.

Die Geburtsklinik des KSW steht also im Konkurrenzkampf mit anderen Spitälern der Region?

Prentl: Ja, ganz klar. Wenn die etwas besser machen, schauen wir anderen Spitälern auch mal was ab. Wir haben jetzt auch alternativmedizinische Angebote, Shiatsu, Schwangerschaftsyoga und so weiter. Die klare Abgrenzung von früher gibt es nicht mehr.

Hess: Früher sagte man etwa: Quarkwickel?! Wir streichen der Mutter doch keine Esswaren auf die Brust! Heute sind wir offener.

Gibt es auch Dinge, die sich nicht durchgesetzt haben?

Hess: Ja, zum Beispiel das Romarad. Damit sollte die Frau hängend gebären können. Das Rad steht nun bei uns im Keller. Oder Lachgas: Das hat zwar gut funktioniert, die Frauen waren damit gewissermassen «high» während der Geburt. Das Gas ist allerdings umstritten, weil es klimaschädlich ist.

Hat sich durch die erwähnte Dienstleistungsorientierung auch etwas für Sie als Ärzte und Hebammen geändert?

Prentl: Ja. Die Sprache und der Umgang haben sich geändert. Wir begegnen einander auf Augenhöhe. Früher hat der Arzt eher befohlen, was gemacht wird. Wir sagen auch nicht mehr: Nein, das machen wir hier nicht, sondern wir versuchen, den Patienten eigentlich möglichst jeden Wunsch zu erfüllen.

In welchen Bereichen entwickelt sich die Geburtshilfe im KSW in den nächsten Jahren weiter?

Prentl: Eine der wichtigsten Baustellen ist die veraltete Infrastruktur, das Gebäude hier stammt von 1968.

Viele Frauen haben Angst vor den Geburtsschmerzen, einige wählen deshalb den Kaiserschnitt. Wie kann man die Schmerzen bei natürlichen Geburten heute lindern?

Hess: Es gibt die Infusion: Per Knopfdruck kann die Frau während der Wehen das Betäubungsmittel regulieren. Und es gibt die PDA, die Epiduralanästhesie, mit welcher man vom Steissbein an abwärts nichts mehr spürt. Im Schnitt möchte im KSW knapp ein Drittel der Frauen eine PDA.

Prentl: Kaiserschnitte tun übrigens verdammt weh, das wird Frauen oft nicht richtig gesagt. Der Geburtsschmerz ist unvorstellbar, sagt man, aber der Kaiserschnitt ist es in den ersten drei Tagen ebenso.

Haben Sie selbst Kinder? Wie sind diese auf die Welt ­gekommen?

Prentl: Ich habe normal geboren, mit einer PDA. Das Erlebnis, was ein Wehenschmerz respektive eine Wehenwelle, wie man heute sagt, ist, hat mir für meine Arbeit sicher geholfen. Das war für mich ein irrsinniges Erlebnis, auch für meinen Beruf.





* Chefarzt Gynäkologie amKantonsspital Winterthur (KSW)

** Chefärztin Geburtshilfe am KSW (landbote.ch)