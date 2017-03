Die S11 vom Tösstal nach Zürich kommt nicht wie erwartet

Ab Dezember 2018 können Pendler in Wila in die S11 steigen und direkt nach Zürich pendeln. Bis anhin ging man davon aus, dass die neue S-Bahn stündlich fährt. Auf Plänen aus den Jahren 2009, 2010 und 2015 ist ersichtlich, dass die S11 sich nicht von anderen Linien unterscheidet. Nun ist allerdings klar, dass der Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) die S11 nur morgens und abends bis nach Wila fahren lassen will. Tagsüber soll der Zug bis nach Sennhof-Kyburg fahren und dort während 47 Minuten warten.

Grund dafür ist die Leistungsüberprüfung 16 des Kantons. «Der ZVV muss dazu Einsparungen von 120 Millionen Franken beisteuern», sagt Thomas Kellenberger, Leiter Kommunikation beim ZVV. Die aktuellen Nachfragezahlen der S-Bahn im Tösstal seien ausschlaggebend gewesen. In den letzten fünf Jahren waren diese stagnierend. «Mit einer integralen S11 würde also ein deutliches Überangebot geschaffen», sagt er.

Gemeindepräsident überrascht

Die Gemeinderäte von Wila, Turbenthal und Zell haben alle jeweils ein Begehren gegen diese Pläne eingereicht. Dank dieser muss geprüft werden, ob ein normaler Betrieb nicht doch möglich wäre.

Der Turbenthaler Gemeindepräsident Georg Brunner sagt: «Wir möchten wissen, was die Mehrkosten sind, wenn der Zug jeweils bis nach Wila fährt.» Brunner bezeichnet die Information des ZVVs als «nicht optimal», er sei überrascht gewesen, als er an der Regionalen Verkehrskonferenz im November von den neuen Plänen gehört habe: «Ich bin überzeugt, dass das Tösstal ein grosses Potential hat.»

Hans-Peter Meier, Gemeindepräsident von Wila, fordert einen Volltakt unter der Woche. Die Informationspolitik des ZVV hinterlässt bei ihm ein grosses Fragezeichen. Weniger erstaunt ihn, dass im Tösstal das Seziermesser angesetzt wird, wenn es ums Sparen geht: «Ein Wunder, dass wir nicht noch ein Endlager aufgedrückt bekommen.»

Der Zeller Gemeindepräsident Martin Lüdin kann für den Moment hingegen gut mit einer S11 zu den Stosszeiten leben. Dass Pendler, die später arbeiten gehen teils auf die S11 verzichten müssten, sei verantwortbar. «Denn ab 2018 werden wir in Rikon ein sensationelles ÖV-Angebot während der Rush-Hour haben.» Bis ein Betrieb zu Randzeiten möglich sei, müsse man nun Erfahrungen sammeln und eine gewisse Frequenz aufbauen. «Lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach», sagt Lüdin. (Landbote)