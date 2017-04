Die Zirkusnummern der Traktoren, Arbeiter und Gabelstapler

Ein Güterzug ist zwar kein Drahtseil. Und doch erinnert die Szene an eine Balanciernummer in der Manege. Eine mit dicken Elefanten. Ein Traktor der Grösse XL zieht zwei tonnenschwere Zirkuswagen auf die flachen Zugwaggons. Links und rechts sind nur ein paar Zentimeter übrig. Präzisionsarbeit, zu der man sich durchaus einen Trommelwirbel vorstellen könnte – und nach dem erfolgreichen Abkuppeln und Wegfahren einen kleinen Applaus. Man hört aber nur das Brummen der Motoren. Immerhin ist die Beleuchtung mit den flackernden orangen Warnlichtern auf den Maschinen ein bisschen spektakulär.

Güterbahnhof Buchs SG, Mittwochabend, 23 Uhr. Die Vorstellung des Circus Knie ist seit einer halben Stunde zu Ende. Alle paar Minuten trifft ein Traktor an der Laderampe ein und liefert Material- und Mannschaftswagen an. Heute Nacht zieht der Zirkus um: vom Städtchen im St. Galler Rheintal nach Winterthur.

Es muss schnell gehen, denn am nächsten Tag um 20 Uhr ist am neuen Spielort wieder Auftritt. Die Chauffeure und Arbeiter in ihren orangen Leuchtkostümen sind routiniert am Werk. Das Kunststückchen mit den Traktoren auf dem Zug ist gut eingeübt. Der Circus Knie zieht pro Saison 40-mal um.

Der Abbau des Grosszelts ist eher mit einer wilden Akrobatiknummer zu vergleichen. Zum Beispiel mit der Lasso-Show der Xinjiang Troupe im diesjährigen Knie-Programm, die an derselben Stelle zwei Stunden früher aufgeführt worden ist. Dort springen 19 chinesische Artisten kreuz und quer durch- und übereinander, immer ein Lasso kreisrund in der Hand schwingend. Jetzt sind rund 50 Arbeiter unter dem Zirkuszelt im Einsatz, am ganzen Abbau sind über 100 Personen beteiligt. Sie jonglieren mit Klappstühlen, Brettern und zwischendurch gibts eine komische Einlage, wenn einer – aus welchem Grund auch immer – ein Velo mitten durch das Gewusel schiebt.

Auch die klassische Kraftprotznummer fehlt nicht. Zwei Arbeiter ziehen mit einem speziellen Gabelstapler Eisenpfähle aus dem Boden. 230 davon sind eingerammt, um das Zirkuszelt auch bei Sturm am Boden zu halten. Jeder Pflock wird an die Maschine gehängt, dann heisst es ziehen. Sogar der Gabelstapler hat einen Sinn für dramatische Spannung: Jedesmal gibts eine oder zwei Sekunden, in denen der Motor angestrengt aufheult und man meint, diesmal sei der Eisenpflock stärker. Doch es ist wie beim Muskelmann. Er bekommt einen roten Kopf, am Schluss sprengt er die Kette aber immer. Der Eisenpflock fliegt scheppernd in einen Container. Nächste Nummer.

Begonnen hatte der Abbau schon, bevor die Vorstellung um 20 Uhr überhaupt anfing. Im Zirkuszoo wurden da bereits alle Tiere, die nicht in der Manege auftreten, in die Tieranhänger geführt, die nicht mit dem Zug, sondern auf der Strasse transportiert werden. Nach der Pause schalteten die Arbeiter dann einen Gang höher. Kaum war das Publikum wieder weg, schwärmten sie im Vorzelt aus. Keine 20 Minuten später war es bereits weg. Lichter runter, Verkaufsstände abtransportiert. Alles, während im Hauptzelt noch die Musik spielte und immer wieder geklatscht wurde.

Bei allem Kleingemüse drumherum: Das Wegzaubern des Hauptzelts ist und bleibt das grösste Kunststück. Anhänger sind ringsum direkt ans Zelt angedockt. In ihnen verschwindet tonnenweise Material, als hätten sie einen doppelten Boden. Doch insgesamt ist das Abräumen der Zuschauertribüne Fleissarbeit, die sich lange hinzieht. Zu Beginn waren noch eine Handvoll Zaungäste da. Die meisten haben sich unterdessen verzogen. Nur noch einer ist übrig, er wird kurz nach Mitternacht auf Distanz geschickt. Die Arbeiter postieren sich an Masten und Verankerungsseilen. Gibts doch noch einen Trommelwirbel? Und zack! Auf Kommando stürzen die Aussenmasten um. Jetzt gehts dem Zelt wirklich an den Kragen.

00.30 Uhr. Das Zeltdach wird abgesenkt. Ein schöner Moment. Auch dank dem Vollmond als Beleuchter. Neben dem gleissenden Scheinwerferlicht sorgt er für eine magische Note. Die Zeltplane ist sicher mehrere Tonnen schwer. Beim Absenken wölbt sie sich und scheint zu schweben. Die Zeltdecke wird zu grossen Ballen gefaltet. Diese sammeln die Gabelstapler flink ein und werfen sie präzise in bereitstehende Lastwagen.

Hauptdarsteller der letzten Nummer sind die grossen Zeltmasten, jeder 20 Meter hoch und 1,2 Tonnen schwer. Kurz vor 2 Uhr in der Nacht verneigen sie sich, langsam, elegant. Die Masten werden aufgeladen, die letzten Kisten eingesammelt. Dann gehen die Scheinwerfer aus. Nur noch einige der glitzernden Papierschnitzel, die im Finale in der Manege von der Decke flatterten, liegen noch auf dem Platz. Jetzt sind auch sie dunkel.

Am Schluss des Zirkusprogramms nimmt die kleine Chanel Marie Knie den Clown Housch-Ma-Housch an der Hand. Gemeinsam ziehen sie aus der Manege. Ein poetischer Abgang.

Spät in der Nacht auf dem Güterbahnhof führt ein Sicherheitsmann die letzten Arbeiter übers Gleisfeld zu den Mannschaftswagen auf den Zügen. Die Show in Buchs ist zu Ende. Ein paar Stunden Schlaf, während der Zug durch die Nacht rangiert wird, dann heisst es in Winterthur: Rampe frei! Und der Traktor balanciert den ersten Zirkuswagen über die Güterwaggons.

