Die bitterste Niederlage des EHCW

1,9 Sekunden Spielzeit zeigte die Matchuhr in der Winterthurer Zielbau-Arena noch an, da war für den EHCW nichts mehr zu machen. Ryan McGregor machte mit seinem Tor zum 4:3 für die Lakers den Abend für sein Team zu einem glücklichen, für die Winterthurer aber zu einem sehr, sehr bitteren. «Die Scheibe lag plötzlich vor mir und ich schoss einfach», schilderte er die entscheidende Szene. «So ein Tor ist mir noch nie gelungen.»

Schon einmal hatte der EHCW ein Heimspiel kurz vor Schluss verloren: Beim 1:2 gegen die GCK Lions im Oktober fiel der entscheidende Treffer durch Fabio Högger sechs Sekunden vor der Schlusssirene. Aber damals hatten die Winterthurer eine nicht annähernd so gute Leistung geboten wie gestern. Zuhause haben sie in letzter Zeit zwar oft gut gespielt und mehrheitlich auch gewonnen. Aber nur zwei Tage nach dem missglückten Match in Weinfelden, der mit einer im Kampf um die Playoff-Teilnahme wohl wegweisenden 1:4-Niederlage gegen Thurgau geendet hatte, einen derart starken Auftritt hinzulegen, das zeigte: Trainer und Sportchef Michel Zeiter hat ein Team beieinander, bei dem es im Kopf stimmt.

Vor allem im ersten Drittel überzeugte der EHCW mit seinem frischen Spiel nach vorne, aber auch mit konsequenter Arbeit in der Defensive, die Torhüter Remo Oehninger mit einer ebenfalls sehr starken Leistung noch unterstrich. Die Rapperswil-Jona Lakers dagegen hatten nicht ihren besten Tag. Die Mannschaft, die durchaus noch auf Rang 2 vorstossen könnte, bekam die eifrigen Winterthurer lange nicht in den Griff. Folgerichtig ging der EHCW in der 6. Minute durch Fadri Lemm in Führung. In Szene gesetzt wurde er durch Thomas Büsser, der Ende Saison zu Rapperswil-Jona wechselt.

Schnelle Antworten der Lakers

Vorentscheidendes ereignete sich im mittleren Abschnitt. Der EHCW nutzte zwei Powerplays durch Jorden Gähler, den anderen Winterthurer, der zu den Lakers wechseln wird, und durch Joel Steinauer zum 2:0 und zum 3:1. Das Problem war: Die Lakers antworteten sofort: Nach dem 2:0 vergingen nur 14 Sekunden, ehe Jared Aulin auf 1:2 verkürzte, und auch nach dem 3:1 brauchten sie nicht viel mehr als eine Minute, um den alten Abstand wiederherzustellen.

Die Lakers blieben somit im Spiel. Und sie erhöhten die Kadenz noch im mittleren Abschnitt deutlich. Den Ausgleich schossen sie (noch) nicht, aber auch der EHCW verstand es nicht, weitere Kontermöglichkeiten auszunutzen. Die 1300 Zuschauer bekamen ein intensives NLB-Spiel zu sehen. Der EHCW wehrte sich sehr gut, lange hielt auch das Boxplay stand. Aber schon das 1:2 war ein Überzahltor der Lakers gewesen, und im Powerplay fiel in der 53. Minute auch das 3:3 durch Corsin Casutt.

Dieses Resultat hielt der EHCW bis zwei Sekunden vor Schluss. Einen Punkt hätte er sich mindestens verdient. Umgekehrt war aber auch zu sagen: Die Lakers steigerten sich nach einem etwas verpatzten Start deutlich. Am Ende hatten sie das Spielglück auf ihrer Seite. Nach dem 3:3 hätten auch Gian-Andrea Thöny oder Philip Beeler für den EHCW treffen können, taten es aber nicht. Typisch war auch: MGregor tat im entscheidenden Moment das Richtige, einfach zu schiessen. Die Winterthurer waren vor dem Tor manchmal auch etwas zu kompliziert, vor allem in der Schlussphase.

«Die Mannschaft kämpfte bis zum Umfallen und sie hat heute richtig gutes Eishockey gezeigt», lobte EHCW-Trainer Zeiter. «Vielleicht waren wir am Schluss etwas zu offensiv. Aber ich will niemandem einen Vorwurf machen. Es war eine super Leistung von allen.» Mit dem Schönheitsfehler eben, dass nicht mal ein einziger Punkt herausschaute.

