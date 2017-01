Die fünf Kandidatinnen und Kandidaten für den Stadtrat im Einzelcheck

Am Mittwochabend mussten sich die Kandidierenden allen möglichen Fragen stellen, politischen ebenso wie persönlichen aus dem Fragebogen des Schriftstellers Max Frisch. Zudem stellte Moderator Jakob Bächtold allen eine Gretchenfrage. Wie sich die Stadtratsanwärterinnen und -anwärter von SP, Grünen, EVP, SVP und GLP dabei geschlagen haben, verrät unser Einzelcheck:

Jürg Altwegg (Grüne): «Wir kennen zum Glück keine Sippenhaftung»

Gretchenfrage: Jürg Altwegg wäre von der Parteifarbe her der ­logische Nachfolger für den abtretenden grünen Stadtrat Matthias Gfeller. Doch genau die Parteifarbe könnte ihm zum Verhängnis werden. «Nicht schon wieder ein Grüner», höre man von manchen Wählern, sagte Moderator Jakob Bächtold und wollte von Altwegg wissen, wie er damit umgehe. Es seien ganz klar Fehler ­gemacht worden, antwortete Altwegg, «aber wir kennen zum Glück keine Sippenhaftung». Sein Anliegen sei es, bei der Stadt eine gute Fehlerkultur zu etablieren. «Man muss zu Fehlern stehen und Lösungen suchen.»

Politische Aussagen: Sparen dürfe nicht Selbstzweck sein, antwortete Altwegg auf die Frage, wo man sparen könne. Es brauche ­allerdings eine permanente Leistungsüberprüfung. Bei der Diskussion um die Zukunft von Stadtwerk konnte er der Wärmering-Affäre sogar etwas Positives abgewinnen. «Sie hat gezeigt, dass wir nach einer Privatisierung gar keinen Einfluss mehr auf Stadtwerk hätten. Schon insofern ist die Privatisierung vom Tisch.» Es sei wichtig, dass Stadtwerk nicht nur gewinnorientiert sei. Altwegg nannte als sein Wunschdepartement denn auch die technischen Betriebe, hielt aber fest, es gehe eigentlich in jedem Departement um dasselbe: seine Leute zu motivieren. Als es um den Verkehr ging, trauerte Altwegg der abgelehnten Parkplatzverordnung nach. «Diese hätte Rechtssicherheit gegeben.»

Persönliches: Wie alle Kandidaten musste sich Altwegg einer Reihe von Fragen aus dem Fragebogen von Max Frisch stellen. Etwa: «Wenn Sie Macht hätten, zu befehlen, was Ihnen heute richtig scheint, würden Sie es befehlen gegen den Widerspruch der Mehrheit?» Für Altwegg war klar: «Nein. Wir leben in einer Demokratie, da sind Mehrheiten verbindlich. Deshalb habe ich auch für das Polizeigebäude gestimmt.» Weiter erfuhr das Publikum, dass Altwegg nicht ans Jenseits glaubt. «Dafür bin ich zu wenig religiös.» Es bringe zudem nichts, Sachen auf später zu verschieben. Ja, er habe seine Lebensgefährtin «gewählt», beantwortete er eine weitere Frisch-Frage: «Es war allerdings ein ­etwas längerer Auswahlprozess.» Er sei auch sich selbst ein guter Freund, erfuhr man von Altwegg weiter. «Gerade als Politiker muss man sich Sorge tragen.»

Fazit: Altwegg ist im Kandidatenfeld links einzuordnen, allerdings nicht ganz aussen. Er gehört eher zu den liberalen Grünen. Am Mittwoch wirkte er relativ schlagfertig und locker. Der Mann, der in einem Wahlkampfvideo die Hosen runterlässt (um das Klischee zu widerlegen, Grüne trügen selbst gestrickte Unterhosen), muss sich allerdings auch die Frage gefallen lassen, ob er den Wahlkampf nicht etwas zu ­locker nimmt. Obwohl politisch eigentlich sehr erfahren, versuchte er eher zu unterhalten als mit Detailkenntnissen aufzutrumpfen. (mif)

Christa Meier (SP): «Avanti popolo!»

Gretchenfrage: Wer rechnen kann, erkennt: Die SP wäre mit einem Wähleranteil von einem Viertel gemäss den letzten Gemeinderatswahlen im siebenköpfigen Stadtrat klar übervertreten. Trotzdem tritt die SP mit Christa Meier im Kampf um den Sitz an – sogar gegen die Grünen, mit denen die Partei in der Regel partnerschaftlich unterwegs ist. Weshalb? Meier blieb etwas ausweichend: «Wir möchten einfach das Angebot für die Wählenden auf der linken Seite erweitern», sagte sie.

Politische Aussagen: Für Meier ist klar, nicht nur die Wärmering-Affäre, sondern auch die Diskussion um die Verselbstständigung von Stadtwerk habe viel Unsicherheit ausgelöst. «Deshalb muss die Führung von Stadtwerk bei der Stadt bleiben.» Persönlich würde sie bei einer Wahl das Schuldepartement am stärksten reizen, doch dank der Kommissionsarbeit fühle sie sich auch bereit für andere Departemente wie beispielsweise den Bau oder die Technischen Betriebe. Sparen hält Meier im Moment nicht mehr für angezeigt. Die Stadt habe schon viel gespart, insbesondere beim Kulturangebot und in den Quartieren. Hier müsse man wieder aufrüsten. «Jetzt gilt es vielmehr, die Einnahmeseite anzuschauen und zu klären. Wir müssen die Unternehmenssteuerreform III ablehnen und einen kantonalen Ausgleich erreichen, der die Lasten gerecht verteilt.» Im Bereich Verkehr befürwortet sie eine Dosierung sowie die Busbevorzugung: «Es hat nun einmal nur beschränkt Platz auf unseren Strassen und mit Stau ist niemandem gedient.»

Persönliches: «Ich brauche keinen Lottogewinn», antwortete Meier auf die Max-Frisch-Frage «Wie viel Geld möchten Sie besitzen?». Es sei nicht so, dass sie keine Wünsche habe, «aber diese lassen sich nicht unbedingt mit Geld erfüllen». Meier fürchtet das Urteil von Feinden offenbar mehr als das von Freunden. «Denn Freunde urteilen grundsätzlich wohlwollend, darum könnte ich bei ihnen auch aus einem negativen Urteil etwas für mich herausnehmen.» Auf die Frage, was für sie Heimat bedeute, antwortete Meier, Heimat sei für sie dort, wo sie sich gerne aufhalte. «Das kann eine Wohnung oder ein Quartier oder ein Land sein.» Auch Ideologie könne eine Heimat werden. «Das sind Werte, die einen durchs ­Leben begleiten und Identifikationsmöglichkeiten geben.»

Fazit: Wer Christa Meier wählt, weiss, was er erhält: eine linientreue SP-Frau. Auf dem Podium wirkte sie authentisch und unaufgeregt und strahlte Ruhe aus – vielleicht fast zu viel Ruhe. Ihr Auftritt blieb etwas farblos. Es gelang ihr nicht, mit einer Aussage aufzurütteln oder zu überraschen. Nur bei einer Frage kam sie aus sich heraus: Als ein Zuschauer wissen wollte, ob sie den 1. Mai als Feiertag erhalten wolle, rief sie: «Avanti popolo!» (mif)

Barbara Huizinga (EVP): «Es ist genug gespart worden»

Gretchenfrage: Nein, bei ihr hänge keine Uniform der Heilsarmee im Schrank, antwortete EVP-Kandidatin Barbara Huizinga-Kauer auf eine Frage von Moderator Jakob Bächtold. Und nein, die Uniformen und die Sängerauftritte in der Fussgängerzone seien nicht der Grund für ihren Eintritt in die Freikirche gewesen. Für die Heilsarmee habe sie sich entschieden, weil diese «nahe am Menschen» sei, sagte sie und ergänzte etwas gekünstelt: «Ich glaube, jemanden, der nahe an den Menschen ist, braucht es auch im Stadtrat.» Nach ihrer Meinung zur Sterbehilfe gefragt, sprach sich Huizinga «eher für ein Verbot» aus. Aber nicht wegen ihres Glaubens, wie sie versicherte, sondern aufgrund ihrer beruflichen Erfahrung in der Intensivpflege.

Politische Aussagen: Dürfte sie es sich aussuchen, würde Huizinga sich für das Sozialdepartement entscheiden. Aber auch alle anderen Aufgaben im Stadtrat würde die EVP-Gemeinderätin gerne annehmen: «Mich reizen Herausforderungen.» In der Diskussion um Stadtwerk sagte sie, der kommunale Volksentscheid über die 2000-Watt-Gesellschaft sei umzusetzen. Winterthur solle weiterhin in erneuerbare Energien investieren. Anders als Mitkonkurrent Daniel Oswald (SVP) befürwortet Huizinga auch Investitionen in lokale Pionierprojekte wie den Wärmeverbund Aquifer – eine Aussage, die sie aber eher kleinlaut machte. Entschiedener waren ihre Worte zur Finanzpolitik: «Es ist genug gespart worden.» Nun müssten die Einnahmen wachsen, durch einen faireren Soziallastenausgleich. Mehr Geld will die EVP-Frau auch im «Speckgürtel» eintreiben – wie, erläuterte sie nicht. In der Verkehrspolitik setzt sie auf den Bus und dessen Bevorzugung, die voranzutreiben sei. Die von der GLP eingebrachte Idee eines Stadttrams lehnte sie auf dem Podium als zu aufwendig ab.

Persönliches: Zum Glück fehle ihr nichts, einem Freund würde sie alles verzeihen und nie würde sie die Hoffnung aufgeben: Huizinga spürte, mit den Fragen von Max Frisch konfrontiert, nicht inneren Brüchen nach, sondern gab sich aufgeräumt. Die Frage «Hätten Sie von sich aus die Ehe erfunden?» nutzte sie für eine Liebeserklärung: «Mit meinem Mann auf jeden Fall!» Aufschlussreich im Bezug auf ihre Ambitionen war die Einstiegsrunde. Ihr Logo, die Samtpfoten, symbolisierten die Löwin, die sie sei, erklärte sie. «Ich habe den Anspruch, immer die Stadtbevölkerung, das Rudel, im Blick zu haben.»

Fazit: Huizinga schlug sich angesichts der kurzen politischen Erfahrung gut, ihr Auftritt wirkte aber bisweilen einstudiert. Vertiefte Dossierkenntnis liess sie nicht erkennen, stattdessen war sie bemüht, sich als Stadträtin für alle Menschen zu bewerben. Politisch ist Huizinga klar im linken, gesellschaftspolitisch – wenn auch mit temperierten Aussagen – im konservativen Flügel der EVP zu verorten. (mcl)

Michael Zeugin (GLP): «Meine Selbstkritik? Die ist permanent am Laufen»

Gretchenfrage: Zweimal schon ist Michael Zeugin (GLP) bei Stadtratswahlen gescheitert. Auf die Frage, was er anders mache, damit es diesmal klappe, antwortete er indirekt. Er trage heute einen «grösseren Rucksack an Erfahrung». Politisch wie privat sei er gereift. Praktisch zeitgleich mit dem möglichen Amtsantritt wird er zum zweiten Mal Vater. Zwei «Schreihälse» zu Hause und das neue Amt: Ist das vereinbar für ­jemanden, der sich gerne als fürsorglicher Vater zeigt?, fragte ­Moderator Jakob Bächtold. «Erst das Kind, und dann die Wahl, das wäre ein Traum!», erwiderte Zeugin. Trotz Doppelbelastung, der Stadtrat müsste nicht auf ihn verzichten, versicherte er. Auf die Frage, ob es mit den Spenden harze (die GLP hat mit rund 40 000 Franken die kleinste Wahlkampfkasse), antwortete dann wieder ganz der Politiker: Nein. Und überhaupt: «Entscheidend ist, dass man die Mittel effizient einsetzt.»

Politische Aussagen: Zur Auslagerung von Stadtwerk Winterthur machte Zeugin klar: «Die ist momentan vom Tisch und hätte derzeit auch bei der Bevölkerung keine Chance.» Ihn selber würde das Departement Technische Betriebe reizen. Mit der Neubesetzung des Direktorenpostens habe man eine «saubere Lösung» gefunden. Für Stadtwerk gelte es nun, den ökologischen Weg weiterzugehen, dazu müsse sich auch die SVP bekennen. Beim Thema Sparen blieb Zeugin vage («Wenn niemand etwas dabei verliert, kann man sparen») und plädierte für mehr Wirtschaftswachstum und attraktive Rahmenbedingungen, «auch auf Steuerebene.» Verkehrspolitisch brachte Zeugin die Option eines Trams wieder ins Spiel (der Gemeinderat hat 2012 das Postulat dazu abgelehnt). Unbestritten sei: Bis 2030 habe Winterthur ein Verkehrsproblem. Mit dem städtischen Gesamtverkehrskonzept verfüge man aber immerhin über eine gute Grundlage, um zu handeln. Beim Thema Sozialkosten meinte er, der «Knoten» hätte sich nun etwas gelöst. Der Stadtrat habe aufgrund eines Vorstosses seinen Handlungsspielraum identifiziert und setze nun entsprechende Prioritäten.

Persönliches: Im Gemeinderat tritt Zeugin meist selbstsicher, manchmal rechthaberisch auf. Frage nach Max Frisch: Überzeugt ihn seine Selbstkritik? Antwort: «Ja, die ist permanent am Laufen.» Kritik nehme er an, solange sie konstruktiv und fair sei. Und mit seinem Kind sei er nur dann lieber alleine als zusammen mit der Mutter, wenn es gerade weine.

Fazit: Zeugin trat auf, wie man ihn kennt: in der Sache sattelfest und souverän. Doch ein grosser Charismatiker ist er nicht. Er stellt nüchtern die Fakten ins Zentrum. Und doch verteilte er als Einziger ein paar Seitenhiebe nach links und rechts. Beim Publikum kam das nicht nur gut an. Aber immerhin signalisierte ­Zeugin: Es ist Wahlkampf und ich will diesen Stadtratssitz! (hit)

Daniel Oswald (SVP): «Was den Klimawandel verursacht, kann niemand abschliessend beurteilen»

Gretchenfrage: Daniel Oswald (SVP) gilt als der bürgernahe Rechtsaussen im Rennen um den Stadtratssitz. Hätte er als US-Bürger Donald Trump gewählt? Oswald wich aus, aber schlagfertig: «Ich hätte selber kandidiert.» Fast fünf Jahre lang sass er für die SVP im Kantonsrat. Bekannt ist, dass der Stadtrat vom Kanton mehr Geld für den Ausgleich der Soziallasten fordert. Davon hält Oswald nicht viel: «Der Kanton soll dort zahlen, wo er bestimmt. Aber wir müssen selber schauen, dass wir vorwärtskommen, statt um Geld zu betteln.» Dass die SVP einen zweiten Stadtratssitz beansprucht, hält Oswald für legitim: «Wir haben im Parlament fast gleich viele Sitze wie die SP, und die will sogar drei Stadtratssitze.» Auch zu ­seinem Wahlkampfbudget wurde Oswald befragt. Ist es so «unanständig hoch», dass er es als ein­ziger Kandidat nicht offenlegt? Nein, aber für die Wähler sei das ohnehin nicht von Belang. «Man muss nicht immer alles sagen.»

Politische Aussagen: Am liebsten würde Oswald das Departement Soziales übernehmen, die Herausforderungen seien dort die grössten. Die Skos-Richtlinien könne der Stadtrat zwar nicht kündigen. Aber er wolle sich dafür einsetzen, dass die Stadt ihre Leistungen im Sozialbereich wieder stärker steuern könne. Wie genau, blieb offen. Zur Auslagerung von Stadtwerk in eine AG sagte Oswald, er würde Alternativen prüfen lassen. Denkbar sei, einzelne Dienstleistungen auszulagern, wie beispielsweise Installationen. «Jedenfalls hat sich gezeigt, dass die aktuelle Rechtsform bezüglich Kreativbuchhaltung und Strategie auch nicht ideal ist.» Zum derzeit sistierten Wärmeverbundprojekt Aquifer sagte er nur, er bezweifle, dass ein solches Grossprojekt in die Kompetenz von Stadtwerk gehöre. Zum Vorwurf seines Mitkonkurrenten Zeugin, die SVP sabotiere die grüne Energiepolitik und ­Oswald stelle den Klimawandel infrage, entgegnete dieser: «Niemand kann abschliessend beurteilen, ob der Klimawandel ­allein auf unseren Energie­verbrauch zurückzuführen ist.» Alternative Energieformen un­ter­stütze er, solange sie technisch überzeugten und rentierten.Und finanzpolitisch ist sein Kurs klar: Steuern senken, Gebühren runter.

Persönliches: Was denkt Oswald, hat Gott Humor? «Ja, sonst hätte er den Menschen keinen gegeben.» Dass auch er Humor hat, bewies er mit der Antwort auf die Frage, ob er alt werden wolle: «Ich will nicht alt werden, ich will nur lange leben.» Nein, auf ein Wunder angesichts der Weltlage hoffe er nicht. So düster, wie oft dargestellt, sehe er diese aber nicht.

Fazit: Oswald erwischte nicht den besten Abend. Er wirkte angespannter und hölzerner als sonst. Schlagfertige Antworten gab er auf die soften Fragen, nicht aber auf politische Attacken. Er versuchte nicht, sich mit Zugeständnissen an die Mitte anzubiedern und blieb seiner Linie treu. (hit)

