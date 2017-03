Doch noch «Frauenquote light» für das obere Kader der Stadtverwaltung?

Im oberen Kader der Stadt Winterthur sollen künftig mehr Frauen arbeiten. Dies fordert eine gemeinsame Motion von Mitte- und Links-Parteien. Laut Vorstoss solle der Frauenanteil über die gesamte Verwaltung hinweg auf mindestens 35 Prozent steigen, und zwar in den sogenannten Führungsfunktion C und D, so heisst bei der Stadt das obere Kader, also Angestellte, die eine Verwaltungsheinheit führen. Für jedes Departement, so der Vorstoss, seien eigene, verbindliche Ziele zu bestimmen. Werden diese nicht erreicht, müsste der Stadtrat die Abweichungen vor dem Gemeinderat begründen. Eine Sanktion gibt es nicht. Eingereicht haben die Motion vier Gemeinderätinnen von GLP, Grünen, SP und EVP. Und sie haben dafür eine knappe Mehrheit gefunden, 32 von 60 Parlamentariern haben unterschrieben. CVP, SVP und FDP sowie der Pirat schlossen sich dem Anliegen bisher nicht an. Die Motion wird in einer der nächsten Sitzungen im Gemeinderat behandelt. Findet sie auch dann eine Mehrheit, hat der Stadtrat zwei Jahre Zeit, um einen entsprechenden Gesetzesentwurf auszuarbeiten und diesen dem Rat vorzulegen. Allenfalls könnten die Zielvorgaben auch ins neue Personalstatut einfliessen, so die Hoffnung der Initiantinnen.

Politischer Druck nötig

Es ist nicht der erste Versuch, den Frauenateil im Kader der Winterthurer Verwaltung zu erhöhen. Bereits 2012 reichte Katrin Cometta (GLP) eine schriftliche Anfrage zum Thema ein. Vom Stadtrat wollte sie unter anderem wissen, ob er bereit wäre, eine zeitlich befristete Frauenquote von 40 Prozent für das obere Kader einzuführen. Der Stadtrat lehnte den Vorschlag ab, zeigte sich aber bereit, Zielvorgaben für einzelne Departemente zu prüfen.

«Ohne politischen Druck bewegt sich bei diesem Thema wenig.»Katrin Cometta (GLP), Gemeinderätin

Passiert ist jedoch nichts, wie Katrin Cometta festhält. «Es ist klar, dass sich bei diesem Thema ohne politischen Druck zu wenig bewegt.» Bei der Motion habe man sich bewusst für eine abgemilderte Forderung entschieden. «Niemand hat Freude an Quoten», so Cometta. Anstatt einer Pauschalquote soll jedes Departement einen unterschiedlichen Prozentsatz als Zielvorgabe erhalten. «Für das Baudepartement beispielsweise ist es sicher schwieriger, qualifizierte Frauen fürs Kader zu finden». Diesem Umstand solle Rechnung getragen werden. Die Zielvorgaben sollen sich daher am Frauenanteil aller Angestellten innerhalb der Departemente orientieren.

Frauenanteil rückläufig

Die Stadt Winterthur hat bereits Massnahmen getroffen, um das Geschlechterverhältnis im Kader zu verbessern. «Es reicht aber noch nicht», sagt Cometta. Vieles bleibe auf dem Papier. Tatsächlich hat sich der Frauenanteil im oberen Kader der Stadtverwaltung in den letzten Jahren nicht verbessert. Im Gegenteil, er ist sogar leicht rückläufig. 2011 betrug er 33,7 Prozent, 2015 noch 33,1 Prozent. Und Cometta hat ausgerechnet, dass ein Mann, der in der Stadtverwaltung Winterthur arbeitet, statistisch betrachtet immer noch eine dreieinhalb Mal höhere Chance auf eine Kaderstelle hat als eine Frau.

Blick über den Tellerrand

Winterthur steht mit der Debatte um Frauen im Verwaltungskader nicht alleine da. In Bern zum Beispiel erteilte das Stadtparlament der Regierung bereits 2012 den Auftrag, eine Quote von 35 Prozent auf Kaderstufe einzuführen. Zürich zog ein halbes Jahr später nach. Keine verbindliche Quote, aber, wie in Winterthur, eine Zielvorgabe verlangte das Schaffhauser Stadtparlament Ende 2012 und überwies ein Postulat für eine «Frauenquote light». Als erster Kanton führte Basel-Stadt 2014 eine Frauenquote für staatliche und staatsnahe Betriebe ein, wie etwa Verwaltungsräte der Spitäler und der Kantonalbank. Sie wurde vom Volk mit einer klaren Mehrheit angenommen. (Der Landbote)