Eier produzieren im grossen Stil

«Antibiotika sollten überhaupt nicht eingesetzt werden»

Welche Herausforderungen bringt die Haltung von 18 000 Legehennen in einem Stall mit sich?

Roger Bolt: Eine so grosse Zahl von Hühnern ist nicht problematischer als die Haltung von 500 Hühnern. Klar steigen die üblichen Risiken mit der Anzahl ­Tiere. Das betrifft die meist automatisierte Wasser- und die Futterversorgung, die Lüftung, aber auch Krankheiten. Sobald etwas passiert, sind mehr Hühner betroffen. Das ist wie bei uns: Wenn wir mit vielen Menschen verkehren, stecken wir uns schneller an, als wenn wir nur wenig Kontakt zu Mitmenschen haben.



Wie kann man Krankheiten ­verhindern?

Natürlich sollte die Hygiene im Stall gewährleistet sein. Legehennen werden schon im Aufzuchtbetrieb geimpft. Kommt es trotzdem zu Krankheiten wie zum Beispiel Bronchitis, kann man sie auch nachimpfen.



Die Geschäftsprüfungskom­mission des Illnau-Effretiker Parlaments schrieb in ihrem Abschied zum Legehennen­betrieb, dass Antibiotika äusserst zurückhaltend ein­gesetzt werden sollen.

Antibiotika sollten überhaupt nicht eingesetzt werden. Es ­wären Rückstände im Ei zu ­finden, und in dieser Hinsicht gilt die Nulltoleranz – sowohl vor dem Gesetz als auch bei der Bevölkerung.



Wie sehen Sie die Haltung von so vielen Tieren aus ethischer Sicht?

Es geht uns wirklich sehr gut, wenn wir solche Fragen stellen können. Damit will ich aber nicht sagen, dass die Frage nicht berechtigt ist. Für die Antwort muss ich allerdings etwas aus­holen: Wenn der Konsument ein Ei kauft, will er eines, das sauber und nicht zu klein ist und keine Risse hat. Dafür bezahlt er etwa 60 Rappen. Der Grossverteiler kauft die Eier von einem Zwischenhändler, der sie mit teuren Maschinen aussortieren muss, nachdem er sie vom Produzenten gekauft hat. Und alle wollen etwas verdienen. Da bleibt für den Produzenten nicht viel übrig. Er muss sich wirtschaftliche Überlegungen machen. Landwirte sind heute Unternehmer, die Nachfrage bestimmt das Angebot.



Lohnt sich ein Legehennen­betrieb denn überhaupt?

Mit 18 000 Hühnern ist ein ­solcher Betrieb sicher lukrativ. Allerdings muss man auch In­vestitionen in der Grössenordnung von einer Million Franken machen.



Und wie geht es den Hühnern dabei?

Solange sie Futter und Wasser haben, die Lüftung funktioniert und die Hygiene stimmt, haben die Hühner in einer Bodenhaltung ein gutes Leben. Dafür haben wir Gesetze in der Schweiz, die zum Beispiel die Käfighaltung verbieten.



Was macht die Freiland­haltung aus?

Hühner entfernen sich nicht weit vom Stall. Sie suchen Deckung, vor allem von oben – auch wenn es ein Gedränge gibt. Wie das in Agasul sein wird, werden wir sehen. Gibt es genügend Bäume auf der Wiese, kann es schon sein, dass die Tiere auch ausser Sichtweite des Stalls gehen. Der Nachteil der Freilandhaltung ist, dass das Risiko für Tiere für Parasiten wie Lungenwürmer, Milben oder Salmonellen steigt. Das liegt daran, dass die Hygiene in den Ställen besser kontrolliert werden kann.



Wie funktioniert ein ­Legehennenbetrieb?

Die Hühner werden bis etwa 18 Wochen in einem Aufzuchtbetrieb gehalten, dann kommen sie in den Produktionsbetrieb. Dabei legt ein Huhn etwa 300 Eier pro Jahr. Nach einem Produktionsjahr werden die Tiere ausgewechselt. Die alten Hühner werden für die Produktion von Biogas oder Tierfutter verwendet oder als Suppenhuhn verkauft, wobei die Nachfrage dafür heute nicht mehr gross ist.



Roger Bolt, Fachbereich Tierproduktion am Strickhof Lindau

Interview: Fabian Senn