Ein Stück Heimat für den Gaumen

Inmitten der Steibi steht er an diesem kaltgrauen Oktobertag, die Kleider durch eine dunkel­rote Stoffschürze geschützt, und dreht sorgfältig die duftenden Würste auf seinem Bike-Grill. Das Fett der Würste, das auf den heissen Grill tropft, gibt ab und an ein leises Zischen von sich.

Fredrik «Freddy» Hanke, ein waschechter Berliner Junge, wohnt seit zehn Jahren in Rickenbach bei Wil. Nicht etwa der Liebe wegen hat es ihn damals hierher verschlagen, sondern aus rein beruflichen Gründen. Hanke ist professioneller Philatelist, das heisst, er sammelt Briefmarken. Damals bekam er ein Jobangebot der Firma Rapp in Wil. Als Philatelist schätzte Hanke den Wert und die Qualität von Briefmarkensammlungen ab, ordnete und präparierte sie für Auktionen, um sie da zu verkaufen. «Leider ist es aber ein aussterbender Beruf», bedauert der Berliner. Heutzutage würde fast niemand mehr Briefe schreiben und die Marken würden langsam, aber sicher aus unserem Leben verschwinden. Deshalb fehlt es im Beruf auch an Nachwuchs und Hanke musste sich anderweitig orientieren. Seit knapp fünf Monaten ist er deshalb mit seinem Bike-Grill in Winterthur unterwegs und verkauft seine echten Berliner Würste.

Neues auszuprobieren macht Hanke Spass

Das Verkaufen von Würsten und das Auktionieren von Briefmarken haben wenig miteinander gemein. «Genau darum habe ich es auch gemacht», erklärt Hanke und ein verschmitztes ­Lächeln huscht ihm über die geröteten Wangen. Hanke ist ein Mensch, der sich selber als Weltenbummler bezeichnet und dem es Spass macht, Neues auszuprobieren. Als junger Mann hat er sich nach der Schreinerlehre zu einer Weltreise aufgemacht, auf der er über 70 verschiedene Länder besuchte. Während der Zeit hat er auch schon mal als Gaucho gearbeitet, Hosen genäht oder Opale geschliffen. Alles ganz nach dem Motto: «Learning by Doing».

«Ich habe wirklich schon alles gemacht, ausser professionell Grillieren», erzählt er. In seiner fahrenden Imbissbude verkauft der 53-jährige Berliner heute Currywürste und Bratwürste nach Thüringer Art. Das Fleisch kommt aus der Schweiz, weil hier die Qualität viel höher sei als in Deutschland. Die Gewürze und sogar das Curryketchup stammen aber aus Berlin. «Für die vielen Deutschen hier in Winterthur bedeutet mein Grill auch ein Stück Heimat, wenigstens für den Gaumen.» Für Hanke ist Heimat da, wo sich seine 10-jährige Tochter und seine Ehefrau zu Hause fühlen.

Am Beruf des Grillmeisters freut ihn der Kontakt mit Menschen und nicht an einen Ort gebunden zu sein. «Das entspricht meinem Naturell sicher besser.» Briefmarken sammle er zwar immer noch, aber nur noch privat. «Sie sind mein Ruhepol», sagt er. Die Winterthurer reagieren positiv auf den Mann und das Essen aus dem hohen Norden.

Imbissbuden für eine bunte Stadt

Hanke ist der Meinung, dass es in der Schweiz an Abwechslung im Imbissbereich fehlt. «Das ist schade, denn die Strassengastronomie macht eine Stadt bunt», ist er überzeugt. Bisher fehlt ihm noch ein perfekter Standort. Jedoch werden er und sein Grill ­bereits für Events der Archhöfe gebucht und bei Heimspielen in der Schützi verköstigt er die Winti-Fans. Hanke und seinen Bike-Grill kann man aber auch für private und Firmenanlässe mieten. «Streetfood boomt, das haben die Konsumenten schon lange bemerkt», ist Hanke überzeugt. Nicht umsonst spriessen Streetfoodfestivals wie Pilze aus dem Boden. «Nur die Obrigkeit sollte im Umgang mit mobilen Imbissständen lockerer werden.» Es sei nämlich schwer, einen bezahl­baren Standort zu finden. Bisher kann Hanke noch nicht von seinem mobilen Grill-Traum leben, aber er ist überzeugt: «Das kommt schon noch.» ()