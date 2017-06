Ein Vorzeigebetrieb feiert sich selbst und der Stadtpräsident die junge Vorzeige-Chefin

Das Interesse war gross: Hunderte besuchten am Samstagnachmittag die Firma Maag Recycling und liessen sich an Infoständen die Abfallverwertung erklären. Aus den Augen, aus dem Sinn – auf dem Gelände der Firma in der Grüze wurde augenscheinlich, dass beim Thema Entsorgung nicht jeder diesem abgedroschenen Motto folgt.Unter den Gästen zur Feier des 75-Jahr-Jubiläums der Firma war auch eine offizielle Delegation. Stadtpräsident Michael Künzle (CVP) überbrachte eine überschwängliche Grussbotschaft. «Ich wünsche mir für unsere Stadt nur solche vorbild­lichen Unternehmen», sagte er und beschwor lokalpatriotische Gefühle herauf: «Maag hat immer zur Stadt Winterthur gehalten.»

Künzle und die Frauen

Hatte sich Künzle als Präsident der Standortförderung vor ein paar Tagen noch die Kritik anhören müssen, dass es um die Frauenförderung in seiner Stadt schlecht bestellt sei, ergriff er nun die Gelegenheit, ein Stück modernes Winterthur zu zeigen. Die erst 30-jährige Firmenchefin Judith Maag («eine junge, dynamische Frau inmitten kräftiger Schrottfachmänner») lobte er in hohen Tönen. Seine Rede schloss er mit dem Wunsch, dass Maag Recycling in Winterthur in 25 Jahren das 100-jährige Bestehen feiere. Und Künzle ergänzte: «Wer weiss, dann wird allenfalls eine Stadtpräsidentin das Wort an Sie richten.»

Für die nicht selbsterklärte Muster-Firmenchefin Judith Maag steht die Frauenfrage nicht im Vordergrund. Ob die 65 Mitarbeiter der Firma sie von Beginn weg akzeptiert hätten? Diese Frage sei doch überholt, antwortete sie bei einem Gespräch am Nachmittag.

Turbulentes erstes Jahr

Die eineinhalb Jahre, in denen sie die Firma nun leitet, seien aus anderen Gründen kein Spaziergang gewesen. Es habe im letzten Jahr viele Stellenwechsel gegeben – wie so oft, wenn die langjährige Führung wechselt. Drei Abteilungschefs kündigten alle in derselben Woche. «Da habe ich kurz Panik geschoben und überlegt, meinen Vater anzurufen und ihm zu sagen, er solle die Firma verkaufen.» Dann aber habe sie sich zusammengerissen und diejenigen Mitarbeiter angefragt, die für die Nachfolge infrage gekommen seien. Innert vier Tagen waren alle Posten neu besetzt. «Mein Job ist unglaublich anstrengend, aber ich habe auch gemerkt: Es kann gehen.»

«Keine Ahnung»

Eine klare Vorstellung, wie die Zukunft des Unternehmens aussehen wird, hat Judith Maag nicht. In ihrer Rede vor dem Jubiläumspublikum sagte sie dazu mit erfrischender Offenheit: «Keine Ahnung.» Die Umsätze der Firma hängen stark von den Rohstoffpreisen ab und die sind den Launen der Börsen ausgesetzt. Doch Judith Maag ist zuversichtlich. In Zeiten, in denen die Nachhaltigkeit an Bedeutung gewinne, seien kurze Wege und lokale Partner vermehrt gefragt.

Für sie selbst sei Nachhaltigkeit auch ein sozialer Begriff, betonte Maag. «Ich will auch in Zukunft unseren Mitarbeitern ein Umfeld bieten, wo sie sich auf die Arbeit freuen, sich wohlfühlen und vielleicht sogar in den Ferien ihre Kollegen etwas vermisst haben.» l (Der Landbote)