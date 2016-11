Ein düsteres Kapitel beleuchtet

Eigentlich aus einer Not heraus wurde der 72-jährige Hans Baer einer der produktivsten Geschichtsschreiber des Zürcher Unterlandes. «Als ich 1968 als junger Primarlehrer nach Embrach kam, stellte ich fest, dass es – im Gegensatz zur Stadt Zürich – kein entsprechendes Schulmaterial für den Geschichtsunterricht gab», erzählt Baer von den Anfängen seiner Begeisterung für historische Zusammenhänge. «Die Schule verschaffte uns nur einen Überblick. Ich wollte jedoch mehr über Details wissen, beispielsweise was früher Mode war oder wie die Einrichtung der Häuser aussah.

Spuren im Internet

Auf die Person Magdalena Jäger stiess Hans Baer eher zufällig im Internet. So entstand innerhalb rund eines halben Jahres seine neueste Broschüre über die Umstände, die zur Verurteilung der alleinerziehenden Mutter führten. Baer fand heraus, dass die der Hexerei angeschuldigte Frau ursprünglich nicht aus dem Zürcher Unterland stammte. «Sie kam wohl eher aus dem Rheintal oder dem Oberwallis», erklärt er. Was es damals hiess, aus einem katholischen Kanton ins reformierte Embrach zu ziehen, kann man heute nur vermuten. Auf jeden Fall aber schien Magdalena Jäger zeit ihres Lebens eine Aussenseiterin gewesen zu sein. Die letzten zwölf Jahre davon als Witwe. In dieser Position hatte sie einen schweren Stand gegen die unter Eid gemachten Aussagen der ­«ehrenwerten» Kläger.

Detektiv in Sachen Geschichte

Hans Baer verbrachte für sein neustes Büchlein viele Stunden im Zürcher Staatsarchiv. Als er aus den dortigen Dokumenten nichts Neues mehr erfuhr, suchte er im Gemeinde- und Kirchenarchiv weiter, oder im Internet. «Manchmal ist es richtige Detektivarbeit», schildert der Hobbyhistoriker. Er will von den Zusammenhängen wissen und diese begreifen. Dass er die altdeutsche Kurrentschrift lesen gelernt hat, kommt ihm heute zugute. Die Akten sind durchwegs in solcher geschrieben. «Eigentlich ist das gar nicht so schwer. Man muss halt immer wieder ausprobieren, Wörter und Buchstaben vergleichen und dann hilft vielleicht auch die Übung», meint Hans Baer bescheiden.

Baers Aufzeichnung über das Schicksal von Magdalena Jäger reiht sich ein, in eine beachtliche Liste der bereits von ihm geschriebenen Broschüren über Embrach. Seine Themenwahl ist vielseitig. Einmal geht es um Flurnamen, dann wieder um ortsansässige Firmen oder auch um Verbrechen. Seine Recherchen zu «Mord im Hardwald» waren sogar Inspiration für eine abendfüllende Theaterproduktion. Die Geschichte um den Hexenprozess der Magdalena Jäger ist verfasst. Jetzt blickt Hans Baer in die Zukunft – und auf sein neues Projekt. Es soll einen Überblick über das lokale Schiesswesen von gestern und heute geben. (Landbote)