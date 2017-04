Ein letzter Apéro vor dem Abbruch

Man macht wieder grosse Apéros in Winterthur, es herrscht Aufbruchstimmung. Nachdem im März mit grosser Geste der Grundstein zum Sportzentrum Wincity gelegt wurde, war Pfadi-Präsident Jürg Hofmann am Mittwochabend nur Gast. Mann des Abends war diesmal Günter Heuberger. Seine Siska investiert hier am Katharina-Sulzer-Platz viele Millionen in den Neubau. Da reisst eine Abbruch-Fete mit gut 200 Gästen und dreiteiliger Performance von Chris Pierre Labüsch auch kein Loch ins Budget.

«Wir wollen uns nicht darauf ausruhen, was meine Eltern Robert und Ruth aufgebaut haben», sagte Heuberger in einer kurzen Rede. Seinen grossen Tag liess er von seinem eigenen Fernsehsender Tele Top selbstverständlich mitfilmen. Walter Muhmen­thaler, der bei Sulzer, später bei Implenia die Umnutzung des Sulzer-Areals betreute, resümierte die Geschichte der Halle (siehe Kasten). Muhmenthaler, sagt man, war auch der Vater der Idee eines Abbruchfests.

Das Duo Labüsch hatte für seine Show voller Feuereffekte und Schwermetall diverse Statisten rekrutiert, etwa ehemalige Sulzer-Mitarbeiter und einen Implenia-Bautrupp. Stadtpräsident Michael Künzle (CVP) musste für einmal keine Rede halten und stiess mit Vorgänger Ernst Wohlwend (SP) und Ex-Bauvorsteherin Pearl Pedergnana (SP) auf den baldigen Baustart an. «Wir wussten früh, was wir hier wollten», erinnert sich Wohlwend. «Dann passierte relativ lange nichts. Nun wird Schritt um Schritt umgesetzt, was wir planten.»

Die höchste Winterthurerin Chantal Leupi (SVP) unterhielt sich mit dem abtretenden Stadtbaumeister Michael Hauser neben Architektur auch über praktische Dinge wie Rauchentwöhnung. Für einmal musste Hauser zum Rauchen nicht einmal vor die Tür: In der Halle fehlte ja schon die komplette Seitenwand. Es war längst dunkel, als ZHAW-Rektor Jean-Marc Piveteau als letzter Redner auftrat. Anwesend war an dem Abend übrigens auch die Kranbahn. Sie wurde demontiert, aber verblieb auf dem Katharina-Sulzer-Platz. Wer genau hinsieht, kann sie dort entdecken. (Der Landbote)