Eine Leidenschaft, die befreit

Sie würde liebend gerne wie früher wieder einmal mit dem Hund in den Wald am Irchel. Den Wunsch hat sie seit Jahren, und oft hat sie sich seither auch wanderfertig gemacht. Doch den Schritt nach draussen in einen Wald hat sie seit 2005 nie mehr geschafft.2005 musste Vreni Färber ihr Amt als Schulpflegepräsidentin von Wülflingen aufgeben. Nichts hatte auf das Burn-out hingedeutet. Erst im Nachhinein sind ihr verschiedene Anzeichen aufgefallen, die sie hätten warnen können. Sie zeigt eine Zeichnung aus jenen Jahren, entstanden ist sie an einer Sitzung auswärts an einem Seminar kurz vor dem Aus. Sie habe alles mitbekommen, was damals geredet wurde, sagt sie, und parallel dazu habe sie jene Zeichnung gekritzelt. Das Wort wählt sie mit Bedacht: Es ist eine ganz feine Zeichnung auf kariertem Papier, jedes Häuschen ist mit feinstem Stift nachgezeichnet, und in jedem Kämmerchen hat sie eine Form oder ein Zeichen eingesperrt. Es ist eine schöne Zeichnung, die doppelt wirkt, wenn man die Umstände der Entstehung kennt.

Als das Burn-out ihre Karriere als Schulpräsidentin von Wülflingen beendete, war sie seit 19 Jahren im Amt. 1986 war sie als erste Frau im Kanton Zürich zur Präsidentin gewählt worden, nach acht Jahren als Schulpflegerin. «Es war ein Superjob, ich machte das alles sehr gerne, auch die öffentlichen Auftritte», sagt sie. Erst seit 2002 werden in Winterthur die Schulpräsidien mit einem eigentlichen Lohn entschädigt, zuvor hatten die Präsidenten und Präsidentinnen mit Sitzungsgeldern vorliebnehmen müssen. «Im Vergleich mit Kollegen im Kanton ärgerte mich das manchmal schon, aber Winterthur zog ja dann nach.»

Ihre letzte Amtsdauer sollte es werden, 2006 hätte sie zurücktreten wollen, doch schon im Jahr zuvor sagte ihr Körper: Schluss. Den Rücktritt hat sie nicht in bester Erinnerung, aber letztlich war er unvermeidlich. Als Folge des Burn-outs erlitt sie einen Hörsturz und hatte Schwierigkeiten beim Sehen: «Mein Körper stieg einfach aus.»

Sie unterzog sich einer mehrjährigen Therapie und irgendwann nahm sie das Zeichnen und Malen wieder auf, das sie vorher gepflegt hatte. «Heute fühle ich mich wieder gesund, aber nach draussen gehen kann ich immer noch kaum.» Zum Hausarzt oder zum Coiffeur schaffe sie es, doch immer sei jeder Gang verbunden mit Angst und enormem Schwitzen. Auch nach Rickenbach fährt sie ab und zu, in einen ganz bestimmten Laden, um die Dinge zu kaufen, die sie für ihre vor zwei Jahren entdeckte Leidenschaft braucht, das Scrapbooking: «Diese Beschäftigung ist eine Befreiung für mich.»

Scrapbooks sind von Hand hergestellte Erinnerungsalben, individuell und äusserst aufwendig gestaltet mit unzähligen Fächlein, Türlein und Taschen, wo man Bilder, Briefe und kleine Dinge versorgen kann. Die Tradition dieser Alben kommt aus England und den USA, Königin Victoria und Mark Twain werden als frühe und begeisterte Scrapbooker genannt. Hierzulande ist der Trend noch relativ jung, nimmt als Hobby aber Fahrt auf.

Auf Vreni Färbers Tisch im Atelier (sie selber sagt dem Raum immer noch «mein Büro») liegt all das bereit, was sie braucht: Papiere und Bänder, Stempel und Stifte, Schablonen und Schneider, dazu kommen Leim und ihre Leidenschaft. Anfänglich sei sie nicht zufrieden gewesen mit der Qualität ihrer Arbeit. Die ersten zwei Scrapbooks, sagt sie, hätten noch Mängel gehabt: «Doch jetzt sind sie perfekt.» Im letzten Herbst hat sie zweimal in Greifensee ausgestellt — «und relativ gut verkauft». 200 Franken oder mehr kostet ein dickes Album, eine Woche Vollzeitarbeit steckt drin. Reich wird sie damit nicht: «Es reicht immerhin gut, um das Material zu zahlen», sagt sie. Doch was wichtiger ist: Vreni Färber hat wieder eine Aufgabe gefunden, die sie fasziniert. «Ich spüre und entwickle dabei meine kreative Seite.» Und wer weiss: Vielleicht hilft ihr das irgendwann über ihre Ängste hinweg.

In Greifensee schaffte sie es, zwei Wochen selber dort anwesend zu sein und vor Ort zu arbeiten. Einen Spaziergang am See musste sie aber trotz aller Schönheit nach zehn Minuten abbrechen. Nun steht die nächste Bewährungsprobe vor der Tür. Vreni Färber zeigt ihre (noch geheimen) Mini-Scrapbüchlein in Kartenform, die zum 80. Geburtstag ihres Gatten Jürg einladen – auswärts auf einem Bauernhof. «Ich mache mir schon jetzt ein wenig Sorgen», sagt sie.

Jürg Färber hat gelernt, mit der speziellen Situation umzugehen, in der seine Frau lebt: Er drängt sie nicht mitzukommen, wenn er mit dem Hund rausgeht. «Ich kanns ja eh nicht ändern und weiss, dass es ihr zu Hause gut geht», sagt er. Gemeinsame Ferien im Münstertal liegen Jahre zurück. Heute macht er hin und wieder Urlaub mit den Familien von einem der vier Kinder. Eine Tochter habe ihn vor zwei Jahren mit auf eine Amerika-reise genommen: «Ich wollte schon immer einmal sehen, wie die Amischen leben.» Natürlich wäre es schön, irgendwann wieder gemeinsam den Irchel zu durchstreifen. «Aber das muss von ihr kommen.»

