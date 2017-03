Eine Million Liter Hochprozentiges

Am Fliessband der Lateltin AG in der Grüze arbeiten Menschen und Maschinen Seite an Seite. Ein Mitarbeiter stellt die leeren Flaschen aufs Band, 1300 pro Stunde, ein Roboter packt sie, stellt sie auf den Kopf und bläst sie aus, der nächste befüllt sie mit Gin. Verkorkt werden sie wieder von Hand. Am Ende des Bandes angelangt, haben alle Flaschen ein Abfülldatum, ein Etikett und eine Halsbinde: «Ginuine, Swiss Gin», steht auf dem kunstvollen roten Label. «Dieses Produkt haben wir im November eingeführt und es hat richtig eingeschlagen», sagt CEO Sandro Vetterli stolz. Gin boomt – und da will man in Winterthur nicht zurückstehen. Eine bekannte Brennerin aus der Ostschweiz hat die Spezialität mit Alpenkräutern und Erdbeeren im Auftrag von Lateltin entwickelt und gebrannt. In Winterthur geschieht die Abfüllung, das Marketing und die Logistik.

Geheimnisse aus dem Labor

Der Name Lateltin dürfte ausserhalb der Gastronomie nicht vielen Leuten geläufig sein. Die Produkte hat aber fast jeder Erwachsene schon einmal konsumiert. Vom traditionellen Vieille Prune bis zum knallbunten «Bull Vodka» reicht die Palette, Hunderte von Schnäpsen und Likören, von der Literflasche bis zum 2-cl-Shot. Und ständig kommen neue dazu. Zuletzt etwa ein Wodka mit Hanfgeschmack. «Wir haben fast zwei Jahre am Rezept getüftelt und extra eine eigene Hanfsorte züchten lassen», sagt Betriebsleiter Martin Strotz.

Viele der Hunderten von Eigenkreationen, die in seinem Labor schon entstanden sind, bekommt der Kunde aber gar nie zu sehen. Sie gehen an Konditoreien oder Industriekunden, die den perfekten Rum für ihre Truffes oder Kirsch für ihr Glace suchen. Was derzeit im Labor entwickelt wird, will Strotz nicht verraten.

Seit 2007 in Winterthur

Lateltin gehört zu den drei grössten Playern im Schweizer Spirituosenmarkt und macht etwa die Hälfte des Umsatzes mit Eigenmarken, die andere mit dem Vertrieb von Importprodukten. Ein stabiles Geschäft, sagt CEO Vetterli. Von Jahr zu Jahr schwanke der Umsatz vielleicht um ein Prozent. Im Gegensatz zu den ausländischen Getränkeriesen wie Bacardi sieht man sich bei Lateltin noch als Familienunternehmen. Vor über 100 Jahren in Zürich gegründet, ist es heute noch in der Hand der Familie Pluznik. 2007 zog Lateltin aus Platzgründen nach Winterthur, fast unbemerkt von der Öffentlichkeit.

Typisch für ein Familienunternehmen ist, dass viele der 40 Mitarbeiter seit Jahrzehnten der Firma treu sind. Ihre Erfahrung ist wertvoll. «Auf unseren zwei Produktionsstrassen füllen wir 500 unterschiedliche Flaschenformen ab», sagt Betriebsleiter Martin Strotz. «Man braucht 18 Monate, bis man die Maschinen wirklich fehlerfrei bedienen kann.» Auch der Lagerist muss sein Handwerk können: Fertige Paletten kommen in ein Hoch­regallager mit sieben Böden. Oft muss er sie mit dem Hubstapler zentimetergenau in eine Lücke einparken, die sich zehn Meter über seinem Kopf befindet.

Im Spirituosengeschäft muss man langfristig planen. Das sieht man nur schon am Grappa, der teilweise schon 20 Jahre in Holzfässern am Nachreifen ist. Der weitaus grössere Teil des Bestands lagert allerdings in riesigen Chromstahltanks, die sich bis unter die Decke türmen. «Eine Million Liter haben wir hier», sagt Martin Strotz. Von jeder Spirituose gibt es die unterschiedlichsten Stärken und Qualitäten, die je nach Produkt anders kombiniert werden: «Wenn Sie einen Cognac kaufen, ist das immer eine Komposition aus vier bis acht verschiedenen Cognacsorten», erklärt der gelernte Lebensmittelingenieur. Und wenns mal Eiercognac werden soll, kommen die grossen, gekühlten Mischkessel bei Lateltin auch damit mühelos zurecht.

Eine Badewanne pro Sekunde

Damit das hochprozentige Lager nicht zur Feuergefahr wird, laufen die Angestellten auf Spezialschuhen über die antistatischen Böden. Eine gewaltige Lüftungsanlage tauscht die Luft der Fabrikhalle neunmal pro Stunde komplett aus, damit sich keine entzündlichen Dämpfe ausbreiten können. Und für den schlimmsten Fall steht eine Sprinkleranlage bereit, die 8000 Liter Wasser pro Minute fördern kann. Das ist eine Badewannenfüllung pro Sekunde.

Das riesige Lager ist Lateltins grösster Trumpf: «Weil wir alle wichtigen Spirituosensorten an Lager haben, können wir sehr schnell auf Trends reagieren», sagt Vetterli. Der neueste Hoffnungsträger ist Jsotta, ein Wermut «made in Winterthur» aus Schweizer Kräutern und Schweizer Wein. «Swissness ist ein wichtiges Verkaufsargument», sagt Vetterli.

Auf der Arbeit null Promille

Ein Vorurteil über die Arbeit in einer Schnapsfabrik sei an dieser Stelle noch entkräftet: «Auch bei uns arbeitet man mit null Promille», sagt der CEO. Die Zeiten von Apéros über Mittag seien längst vorbei. Und mit Blick auf die Geschmackstests, die bei Lateltin noch Chefsache sind, fügt er augenzwinkernd an: «Ich versichere Ihnen, Herr Strotz und ich spucken aus, wie Weintester.»

(Der Landbote)