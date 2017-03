Eine Velomech-Ära geht zu Ende

Ein rotes Solex steht in der Werkstatt von Velomechaniker René Chollet in Wiesendangen. Er zeigt auf das französische Kulttöffli und sagt: «Als ich meine Stifti gemacht habe, musste ich bei denen oftmals die Benzinschläuche ersetzen.» Seine Lehre zum Velomechaniker, die absolvierte Chollet Ende Sechzigerjahre. Bis heute hat der mittlerweile 68-Jährige stets auf dem Beruf gearbeitet. Vor ziemlich genau 37 Jahren, am 1. März 1980, übernahm er das Geschäft Chollet Velos Motos von seinem Vater.

Chollet Senior hatte in der Küche mit «chlüttere» von Motorrädern begonnen. «Er machte das so gut, dass auch seine Kollegen irgendwann ihre Maschinen vorbeibrachten.» Aus dem Hobby entstand im Laufe der Zeit ein selbstständiges Unternehmen. Irgendwann war die Küche zu klein, eine Garage wurde angebaut und nebst motorisierten Rädern spezialisierte sich Chollet Senior auch auf Velos. Drei Jahre alt war René Chollet, als das Geschäft eröffnet wurde. Die Werkstatt ist heute immer noch am gleichen Ort wie damals.

Ausverkauf am Samstag

Die Ära des einzigen «Velomechs vo Wisi» neigt sich nun allerdings dem Ende zu. Im Herbst 2018 will Chollet in den Ruhestand treten. Bereits jetzt, «nicht erst ganz am Schluss», will er seinen Lagerbestand verkleinern. Am Samstag findet in der Wisenthalle deshalb ein Ausverkauf mit gut 80 Fahrräder statt. Derzeit hat er alle Hände voll zu tun, um die Velos herzurichten. Die Kunden sollen die Räder am Samstag gleich mit nach Hause nehmen können.

Keiner seiner drei Söhne wollte das Velogeschäft übernehmen. Das löst bei ihm gemischte Gefühle aus: «Es ist kein harter Schlag, aber es tut sicher ein bisschen weh.» Alle seine Söhne hätten sich mit dem Beruf auseinandergesetzt, sich am Ende aber für eine andere Richtung entschieden. Chollet zeigt dafür Verständnis: «Sie sollen etwas machen, an dem sie Freude haben.» Der Job sei «schaurig intensiv» und deshalb nicht immer angenehm. «Es ist ein bisschen wie bei Rennfahrern, die das Benzin im Blut haben müssen, genauso muss man das hier auch im Blut haben.» Auf dem T-Shirt, dass er an diesem Frühlingsnachmittag trägt, steht passenderweise «Vollblut». Chollets Arbeitszeiten: Morgens um sechs bis abend um acht in der Werkstatt, am Wochenende kümmert er sich ums Büro. Täglich wechselt er Pneus, Schläuche oder etwa Bremskabel aus.

Dass an seinem Standort ein neues Velogeschäft entstehen könnte, bezweifelt er: «Am Gebäude muss einiges saniert werden.» Zudem gebe es gewisse Auflagen. «Trotzdem werde ich versuchen, die Liegenschaft zu verkaufen.» Nebst Chollet gibt es derzeit in Wiesendangen keinen anderen Velohändler.

«Alles ganz anders geworden»

Chollet hat hautnah erlebt, wie sich die Velobranche in den letzten Jahrzehnten verändert hat: «Es ist alles ganz, ganz anders geworden.» Velos seien heute extrem kurzlebig. «Wenn ich ein dreijähriges Velo reparieren muss, ist die entscheidende Frage: Gibt es das Ersatzteil noch?» Zu Beginn seiner Laufbahn konnte er über Jahrzehnte identische Teile montieren und entsprechend lagern. Heute stapeln sich alte Komponenten in seinem Lager, die er nicht mehr verwenden kann.

Doch er spürte dank seiner Erfahrung auch Trends auf. Die ersten Elektrovelos verkaufte er bereits vor zehn Jahren. «Damals konnte ich durch eine gewisse Exklusivität jedes Jahr ein bisschen mehr verkaufen.» Heute gebe es viele Verkaufsstellen und Hersteller von Elektrovelos. Er schätzt die Zahl der Hersteller in der Schweiz auf «knapp 50».

Mehr Zeit fürs Singen

Chollet fährt nebst seinem Rennrad und Bike selbst auch Elektrovelo. In seinem Ruhestand will er die Zeit wieder vermehrt dafür nutzen. «Dieses Jahr bin ich praktisch noch gar nicht dazu gekommen», sagt er. Ausserdem will der Präsident des Männerchors Wiesendangen sich auch öfters seinem «Hobby Nummer eins», dem Singen, widmen und etwas gegen die Nachwuchsprobleme im Verein unternehmen. Etwa indem sie regelmässig auftreten. In seiner Familie gab es bereits Nachwuchs: Er ist kürzlich Grossvater geworden. (Landbote)