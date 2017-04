Eis, Schweiss und Emotionen festgehalten in Schwarz-Weiss

Infobox

Dominik Baur, 27, in Zürich und Eglisau aufgewachsen, wohnt in Bülach. Die KV-Lehre absolvierte er bei einem Fotografen und schloss eine mehrjährige Ausbildung bei der Schule für Kunst und Design in Zürich ab. 2011 machte er sich als Berufsfotograf in Bülach selbständig und arbeitet für namhafte Unternehmen und Agenturen, spezialisiert auf Portrait-, Reportage und Werbefotografie. Ab 2015 war Dominik Baur zudem für fast zwei Jahre mit einem Pensum von 50 Prozent bei der renommierten Bildagentur KEYSTONE als PPR-Pressefotograf angestellt. Er gibt sein Fachwissen in seiner Fotoschule Baur in diversen Kursen und auf Fotoreisen weiter. www.dominikbaur.com.