Elgg und Hofstetten sagen Ja zur Fusion

«Der Schauenberg gehört jetzt Elgg», verkündete der ElggerGemeindepräsident Christoph Ziegler an der gestrigen Medienkonferenz. Er habe das vorher extra auf der Karte nachgeschaut. Auf Wikipedia stehe nämlich fälschlicherweise, dass der Schauenberg zu Turbenthal gehöre. Rund 40 Personen hatten sich im Foyer der Gemeindeverwaltung Elgg eingefunden, um auf die Fusion von Elgg und Hofstetten anzustossen. Die Abstimmung fiel deutlich aus, sowohl in den Politischen wie auch in den Primarschulgemeinden (siehe Grafiken).

«Keine finanziellen Nachteile»

«Wir haben gute Meinungsbildung gemacht und Zahlen und Argumente offen kommuniziert», lobte Ziegler die Behördenarbeit im Vorfeld der Fusion. Das habe dazu geführt, dass die Meinungen schnell gemacht worden seien. Das widerspiegle sich unter anderem in der nicht besonders hohen Stimmbeteiligung in Elgg. Rund 40 Prozent der Einwohner hatten abgestimmt.

In Hofstetten bewegte sich die Stimmbeteiligung bei 70 Prozent. Gemeindepräsident Roger Gerber verlieh seiner Erleichterung über den positiven Ausgang Ausdruck: «Ich bin unheimlich glücklich, hier zu stehen», sagte er. Auch ihm war zum Scherzen zumute und er bezog sich dabei auf die 10 Prozent Ablehnung aus Hofstetten: «Ein paar Nein-Stimmen braucht es, sonst wird das Resultat angezweifelt.»

Ziegler ging auch auf die finanziellen Aussichten des neuen Elgg ein: «Die Fusion sollte keine finanziellen Nachteile haben.» Mit den kantonalen Subventionen von rund 2,35 Millionen Franken könne das strukturelle Defizit die nächsten acht Jahre abgedeckt werden. Danach stütze man sich auf Sachwerte wie etwa das Hofstetter Gemeindehaus, das ebenfalls in die Fusion eingebracht werde. Er sprach aber auch von Herausforderungen in Bezug auf das Gemeindegebiet Hofstetten, das steil und verzettelt ist. «Die 30 Prozent Nein-Stimmen aus Elgg waren wahrscheinlich Ausdruck eines gewissen Respekts davor.»

Ziegler schloss mit der Ankündigung, als Gemeindepräsident für das neue Elgg kandidieren zu wollen. «Wenn man etwas anteigt, sollte man es auch durchziehen.» Er wolle jetzt nicht den Hinterausgang nehmen, sondern beweisen, dass er hinter der Fusion stehe. Die Neuwahlen der Behörden sind auf den 24. September 2017 angesetzt.

Schulen neu strukturieren

«Auch ich bin bereit, meinen Beitrag im neuen Elgg zu leisten», sagte Gerber. Und kündigte damit seine Kandidatur für den neuen Gemeinderat an. Es sei ihm wichtig, sich für das Hofstetten, wie er es kenne, einzusetzen.

Die Elgger Primarschulpräsidentin Monika Brühwiler begann ihre Rede mit einer Zugmetapher: «Wir sind mal in einem ­Fusionsturbo gestartet und jetzt sitzen wir in einem Regionalzug und sehen: Damit kommt man auch an.» Sie freue sich besonders über die Schulgebäude und das Schulpersonal, das Hofstetten mitbringe. «Damit können wir Probleme lösen.» Im nächsten Schritt werde man nun die beiden Primarschulen zusammenbringen und neu strukturieren. «Schüler und Lehrer werden davon aber wenig merken. Lediglich ein paar neue Kollegen können sie begrüssen.» Auch Brühwiler will sich im September erneut zur Wahl stellen.

Hoch und Tiefs hinter sich

Zuletzt sprach Robert Frauenfelder, Primarschulpräsident von Hofstetten: «Ich bin sehr froh über das Resultat.» Seit rund zehn Jahren sei man im Eulachtal am Planen und habe auch ein paar «Zwischenschwümm» gemacht. Nach Hochs und Tiefs sei man nun angekommen. Als Einziger will Frauenfelder sein Amt bald abgeben. «Aber bis dahin gehen wir nun die Arbeit an.»

(Landbote)