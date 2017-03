Erste Bauern lassen Drohnen steigen

Über dem Maisfeld surrt eine Drohne. Geladen hat sie kleine, weisse Kugeln in einer Art Trichter. Alle paar Meter wirft das unbemannte Flugobjekt eine Kugel aus Maisstärke ab. Darin befinden sich Eier der Schlupfwespe. Sie sollen die Eier des Maiszünslers zerstören und so die Verbreitung des Schädlings im Maisfeld verhindern. Thomas Widmer aus Rickenbach steuert seit über vier Jahren eine solche Drohne. Der gelernte Landmaschinenmechaniker wurde vom Unternehmen UFA-Samen ausgebildet, dass der Fenaco Genossenschaft angehört. Sieben sogenannte Kopterpiloten, die diese Ausbildung durchlaufen haben, gibt es schweizweit. Im vergangenen Jahr hat er 230 Hektaren abgeflogen. 2015 hat die Fenaco den Maiszünsler auf insgesamt 8000 Hektaren — in der Schweiz und im benachbarten Ausland — via Drohne bekämpft.

Rehkitze aus der Luft retten

«Mit der Drohne brauche ich knappe vier Minuten für eine Hektare, zu Fuss würde ich 20 Minuten benötigen», sagt Widmer. Das Potential für weitere Schädlingsbekämpfung aus der Luft bezeichnet er als «gigantisch». Schliesslich gebe es für sehr viele Schädlinge in der Schweiz entsprechende Nützlinge. Ab diesem Frühling will Widmer zusätzlich Rehkitze in Feldern aus der Luft aufspüren und so vor den Klingen des Mähdreschers retten. Eine Massnahme, die auch das Vieh des Landwirten schützt. Bleibt ein totes Tier unbemerkt und gelangt ins Futtersilo, können ganze Herden verenden.

Die Landwirtschaftsmesse Tier und Technik in St. Gallen widmete den Drohnen Ende Februar eine Sonderausstellung. Die Drohnenfirma Agrair stellte dabei etwa die «Hyperspektral-Analyse» vor, mit der Rückschlüsse auf die Gesundheit der Pflanzen und die Fruchtbarkeit des Bodens gezogen werden können. Drohnen können ausserdem rascher Pflanzenschutzmittel versprühen. Ueli Sager, Geschäftsführer von Agrair, spricht von einem «überwältigenden Feedback», dass er an der Messe erhalten habe. Er weiss aber auch: «Es braucht Zeit für einen Paradigmenwechsel.»

Winzer sind zurückhaltender

Beim Zürcher Bauernverband hat man sich mit dem Thema Drohnen ebenfalls bereits beschäftigt. Ein geplantes Projekt, bei dem das Potential von Drohnen in der Landwirtschaft erforscht werden sollte, scheiterte jedoch an fehlenden Geldern. Theodor Strasser, Präsident des Weinbauvereins Zürcher Weinland, betrachtet die Technologie momentan eher als «Spielzeug», denn als echte Hilfe: «Eine Drohne kann derzeit nur zwischen 10 bis 15 Liter Planzenschutzmittel tragen.» Man müsste die Drohne also regelmässig neu auffüllen. Das Ganze steckt für ihn noch in den Kinderschuhen. In steilen Gebieten, wie etwa dem Schiterberg in Kleinandelfingen, könnte die Technik laut Strasser allerdings durchaus nützlich sein. Jeannette Trüb-Brunner, die mit ihrer Familie an diesem Hang winzert, hält die Drohnen aktuell jedoch noch nicht für massentauglich. Den Nutzen sehe sie zwar «auf jeden Fall», vieles sei aber noch unklar, etwa die Gesetzeslage zum Gewässerschutz oder der generelle Einsatz von Drohnen im Schiterberg, der als Naherholungszone gilt. «Der Weinbau hat zusätzlich einen hohen emotionalen Stellenwert, wenn man etwas Neues ausprobiert, ist das Echo jeweils gross», sagt Trüb-Brunner. Ähnlich sieht es Daniel Grab, ebenfalls Winzer am Schiterberg: «Es ist ein Schritt in die richtige Richtung.» Momentan sei die Technik aber noch nicht ausgereift.

Experte bremst Euphorie

Michel Guillaume, Leiter des Zentrums für Aviatik an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, tritt ein wenig auf die Euphoriebremse. Er leitet zurzeit eine Studie, in der die technologischen Folgen von Drohnen abgeschätzt werden sollen. «Man wird in Zukunft einiges machen können, aber es wird seinen Preis haben», sagt er. Die Frage dabei sei, ob man dadurch wirklich so viel Geld spare, beziehungsweise ob der Wein dadurch wirklich so viel besser werde.

Um die gewonnenen Daten der Drohne analysieren zu können, brauche es ausserdem eine spezielle Ausbildung, die ebenfalls Zeit und Geld kostet. «Die gewonnen Daten müssen schliesslich auch interpretiert werden können», sagt er. Der jahrzehntelange Erfahrungsschatz eines Winzers, der oftmals auch auf sein Gefühl vertraue, stehe dem Gegenüber. Ein Nachteil ist für ihn etwa auch die kurze, gut 15-minütige, Flugzeit der Drohnen sowie die fehlende Zuverlässigkeit. Guillaume glaubt deshalb, dass sich Drohnen am Ende nur für grosse, hochmoderne Betriebe rechnen werden. (Landbote)