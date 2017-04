Erste Etappe einer grossen Erneuerung

Die Verbindungsstrasse der Neftenbacher Ortsteile Aesch und Riet soll saniert werden. Betroffen ist der Abschnitt zwischen der Bushaltestelle Aesch und Ruchriet. Die Hauptarbeiten beginnen voraussichtlich im Februar 2018. Wie das kantonale Tiefbauamt mitteilt, sollen in diesem Jahr bereits Vorarbeiten durchgeführt werden. Sie erfolgen in zwei Etappen. Die erste Etappe startet am kommenden Dienstag. Auf der gesamten Strecke werden die Entwässerungsleitungen erneuert. Gegen Ende Juni sind die ersten Vorarbeiten dann voraussichtlich abgeschlossen.

Der Verkehr wird in dieser Zeit stellenweise einspurig geführt. Lotsen sorgen punktuell für die nötige Sicherheit. Grössere Verkehrseinschränkungen sind gemäss Tiefbauamt für die erste Etappe nicht zu erwarten, da die Arbeiten zu einem Grossteil unterirdisch erfolgen.

Die Anwohner haben mit wenigen Ausnahmen jederzeit Zufahrt zur betroffenen Strecke. Benutzer des öffentlichen Verkehrs können weiterhin ohne Einschränkungen auf der Buslinie 670 zwischen Winterthur und Flaach verkehren.

Weitere Arbeiten folgen

Die zweite Etappe der Vorarbeiten startet voraussichtlich im August. Sie betrifft die Bushaltestelle und den Kreisel im Ortsteil Aesch. Im Januar 2018 informiert der Kanton dann im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung über die Hauptarbeiten.

Diese beinhalten nebst einer Erneuerung des Fahrbahnbelags und der Strassenbeleuchtung auch ein Amphibienleitwerk in Riet. So sollen zwischen dem Chrebsbach und dem Gehege Froschtunnel entstehen, um den Amphibien einen sicheren Strassenübergang zu gewähren. Zudem wird die Bushaltestelle Aesch behindertengerecht ausgebaut und der benachbarte Kreisel erneuert. Des Weiteren wird das Trottoir zwischen Aesch und Riet um einen Radweg erweitert und die Unterführung der Bahnlinie ausgangs Riet instand gesetzt. Auch der Veloübergang an der Schaffhauserstrasse in Aesch soll im Zuge der Sanierung verbessert werden.

Wie es in der Mitteilung weiter heisst, beeinflussen die Hauptarbeiten den gesamten Verkehr in der Region Winterthur-Nord. Sie dauern voraussichtlich bis im Oktober 2018. Für das Projekt hat der Kanton einen Kredit von 8,5 Millionen Franken gesprochen.

(Der Landbote)