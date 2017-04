Erste Male und Baumwarane

«Aber das haben wir ganz falsch verstanden.» Die beiden Moderatoren, Patrick Armbruster und Etrit Hasler, zeigten auf, dass unsere Sprache voller Missverständnisse ist. Zum Glück für die Slammerinnen und Slammer. Sie nutzten die Feinheiten und Mehrdeutigkeiten der Sprache, um in flinken Wortspielen das Publikum innerhalb von fünf Minuten auf ihre Seite zu ziehen und möglichst viel Applaus zu ergattern. Denn dieser entschied, wer eine Runde weiterkommt.

Für Phibi Reichling stehen die blauen Baumwarane, die es durch Importe in der Schweiz immer häufiger gibt, für die zahlreichen Einwanderer. «Sie kommen, die Warane, sie kommen weit übers Meer, gehören nicht hierher.» Durch die Wahl seiner Metapher nimmt er jene hoch, die Abneigung gegenüber Unbekanntem zeigen. Auch die deutsche Slammerin Theresa Hahl beschäftigte sich in ihrem Text mit Distanzen, die «nie vorgesehen waren, die wir erst erschaffen». Durch hohe Zäune und «Mascara-Maskeraden». Ihre Zeilen regen zum Denken an. Das Publikum wollte an diesem Abend aber lieber lachen, Hahl schied aus.

Ähnlich ging es ihren Mitstreitern Nikita Gorbunov und Friedrich Herrmann, sie erzählten vom Leben «auf der anderen Seite» und all den ersten Malen. Für Herrmann sind diese «recht banal oder eine echte Qual». Aber am wichtigsten für ihn ist, dass man sich nach einer Niederlage wieder aufrappelt. Das wird er jetzt auch tun müssen.

Halbfinal und nicht weiter

Vom Publikum laut beklatscht und deshalb eine Runde weiter kamen unter anderem AlainWafelmann und Remo Zumstein. Ersterer deutet mit seinem ersten Gedicht, in dem ein Mann beim Verzehr von Frikadellen eines plötzlichen Todes stirbt, seinen Hang zur Skurrilität an. Diese wurde ihm dann im Halb­final zum Verhängnis. Zumstein scheiterte beim Einzug in den Final, obwohl er grossartig mit der Sprache und deren Tücken spielte. Er erzählte von seiner Angst vor dem letzten Wort im Satz. Er schied zwar aus, aber «die Hoffnung stirbt . . .».

Absinth für den Sieger

Die Finalistin Lisa Eckhart aus Österreich war stark, ihre Präsenz auf der Bühne erstaunlich, die detailreichen Szenenbeschreibungen provokativ. Sie erzählte die verstörende Geschichte von der Herkunft des Osterhasen Hansi, der vom «vielen Streicheln offene Wundstellen» hat. Und die Eier vor der Mutter, einem Huhn, in den Gärten Fremder verstecken muss.

Das Publikum entschied sich für Kilian Ziegler aus Olten, der weniger provozierte. Er überzeugte mit seinen abstrakten und lustigen Gedankengängen. Wie in seinem ersten Text, als er sich fragte, wo der Wimmelbuch-Star Walter wohl heute ist. Ob er etwa «Verwalter» wurde oder auf einer Bank sitzt und sich fragt: «Wo bin ich eigentlich? Sind wir nicht alle auf der Suche nach etwas?» Zumindest die Suche nach dem Gewinner des 32. Casino-Slams ist erfolgreich abgeschlossen. Dieser wurde mit einer Flasche Absinth belohnt. ()