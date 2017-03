Die besser als Fasnacht bekannte «Pfungener Dorfbööggete» feierte am Samstag ihr 40-Jahr-Jubiläum. Passenderweise standen um 13.13 Uhr exakt 40 Gruppen vor dem Schwimmbad Pfungen für den Umzug bereit. Diese Zahl setzt sich aus 13 Guggen und 27 Fasnachtswagen zusammen. Damit hat das Organisationskommitee sein Ziel erreicht, welches es in Bezug auf die Teilnehmerzahl formuliert hat. Dies freut auch Gemeindepräsident Max Rütimann: «Es waren so viele Gruppen wie nie zuvor angemeldet. Dieses Jahr war alles ein bisschen grösser als sonst.»

Country und Rock ‘n’ Roll

Am Freitagabend vor der Fasnacht kam es sogar noch zu einer Premiere. So haben die Organisatoren zum ersten Mal nebst der Hauptveranstaltung auch eine «Country Rock ‘n’ Roll Night» ­organisiert. In diesem Zusammenhang traten das lokale Countryduo Nashville Rebels sowie der ebenfalls aus der Region stammende Rock ’n’ Roller M.G. Grace in der Mehrzweckhalle Seebel auf. Dort fanden am nächsten Tag im Anschluss an den farbenfrohen Umzug auch die beiden Maskenbälle – einer für Kinder und einer für Erwachsene – statt. (Der Landbote)