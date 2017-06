Falsche Spesen, Stellenpläne und Zulagen

Die städtische Finanzkontrolle verzeichnet in ihrem Tätigkeitsbericht 2016 in einem Bereich eine «auffällige Zunahme»: Seit Jahren macht die unabhängige Stelle immer mehr Feststellungen im Bereich des städtischen Personalaufwands. Die Feststellungen sind unterschiedlich gravierend, sie reichen von blossen Optimierungsvorschlägen über klare Verstösse bis hin zu groben Mängeln.

Unregelmässigkeiten wurden inbesondere im Bereich der Spesen, der Stellenpläne der sieben Departemente und bei sogenannten Funktionszulagen entdeckt. Letztere werden jeweils ausgerichtet, wenn städtische Angestellte Arbeiten neben ihrer angestammten Funktion befristet übernehmen.

Engmaschigere Kontrollen

Details werden im gestern veröffentlichten Bericht nicht genannt. Im entsprechenden Kapitel wird aber festgehalten: «Die Finanzkontrolle stuft die Risiken in diesem Bereich höher ein als noch vor drei Jahren.» Die Finanzkontrolle wird dem Gemeinderat deshalb eine zusätzliche 60-Prozent-Stelle beantragen. Damit könnten die städtischen Besoldungsbereiche mindestens einmal in sechs Jahren geprüft werden, statt wie bisher nur alle acht bis zehn Jahre.

Neben der Lohnthematik war das Jahr 2016 bei der Finanzkontrolle vor allem von der Administrativuntersuchung bei Stadtwerk geprägt. Die kürzlich präsentierten Ergebnisse der anschliessenden Sonderprüfungen seien auf grosses mediales Interesse gestossen, hält Leiterin Sandra Berberat im Vorwort fest. Dies habe den Eindruck erweckt, dass in der Stadtverwaltung vieles schief läuft, schreibt die diplomierte Wirtschaftsprüferin. «Dem ist aber nicht so. Vieles funktioniert einwandfrei und vorbildlich.»

600 Franken weg, Polizei verständigt

Nicht einwandfrei funktioniert offenbar der Umgang der Verwaltung mit Bargeld. Im Rahmen der Geldverkehrsprüfung schaute sich die Finanzkontrolle zehn Amtskassen genauer an. In sechs Fällen stellte sie klare Verstösse fest. In einem Fall fehlten 600 Franken, auf Hinweis der Finanzkontrolle wurde die Polizei verständigt. «Die Prüfung zeigte, dass die Richtlinien zur Kassenführung veraltet sind», heisst es im Bericht. Die städtischen Richtlinien befänden sich zurzeit in Überarbeitung.

Ein «Risiko für Betrugsfälle» sieht die Finanzkontrolle zudem bei nicht strikte eingehaltener Funktionentrennung. So stellte sie fest, dass die Leiter von städtischen Projekten gleichzeitig die Stammdaten von Lieferanten erfassen und ändern konnten und dies auch getan hatten. Das Problem dabei: In der Buchhaltung gilt der Grundsatz, das niemand Kontodaten und persönliche Daten von Lieferanten erfassen darf, wenn er gleichzeitig deren Rechnungen bezahlt. Erfolgt diese Funktionentrennung nicht, erhöht dies das Risiko, dass fiktive Rechnungen gestellt werden oder Geld aufs eigene Konto einbezahlt wird. «Diese Berechtigungen sind umgehend zu löschen», heisst es im Bericht.

Drei Whistleblower mehr

Die Finanzkontrolle verzeichnete im vergangenen Jahr eine Zunahme von sogenannten Whistleblowing-Meldungen. Ingesamt gingen fünf solcher Meldungen ein, im Vorjahr waren es zwei. Die städtische Whistleblowingstelle wird seit Mai 2015 gemeinsam von der Finanzkontrolle und der Ombudsfrau betrieben. Verwaltungsangestellte und externe Personen können Missstände melden, ohne negative Konsequenzen befürchten zu müssen. (Der Landbote)