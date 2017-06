Fast zwei Millionen für neuen Hort bewilligt

Es war zwar erst das vierte und letzte Geschäft der Henggarter Gemeindeversammlung, das lebhafte Diskussionen mit rund 20 Wortmeldungen auslöste. Doch schon bei den vorangehenden Traktanden schossen sich die Gegner der neuen Tagesstrukturen für 1,75 Millionen Franken argumentativ ein. Auch die hohe Zahl an Stimmberechtigten – 118 Henggarter besuchten die Versammlung vom Mittwochabend – liess Widerstand gegen den neuen Hort erahnen.

So warf ein Stimmbürger bereits bei der Diskussion über die Jahresrechnung dem Gemeinderat vor, dass dieser der Bevölkerung Sand in die Augen streue. Denn er verschweige, dass das hohe Eigenkapital Henggarts von fast 14 Millionen Franken nicht etwa flüssiges Geld, sondern in Investitionen gebunden sei und daher gar nicht ausgegeben werden könne. So würden bloss Begehrlichkeiten geweckt, meinte der Votant unter Verweis auf das später folgende Hort-Traktandum.

Zu Mehrausgaben «verleiten»

Gemeinderätin und Finanzvorsteherin Astrid Erdmann widersprach. So sei der Gemeinderat stets transparent gewesen. Auch habe er gesagt, dass eine Steuererhöhung in Henggart allenfalls nötig werden könnte. Bemerkenswert ist allerdings, dass eine Formulierung des Gemeinderates in der Weisung zum Harmonisierten Rechnungslegungsmodell 2 (HRM2) dem Kritiker recht gibt in seiner Befürchtung. Henggart verzichtet beim HRM2 auf die Neubewertung des Verwaltungsvermögens, das dem Eigenkapital gutgeschrieben würde – unter anderem aus folgendem Grund: «Nicht zuletzt könnte die massive Erhöhung des Eigenkapitals dazu verleiten, Mehrausgaben zu beschliessen.»

«Aus allen Nähten platzen»

Bereits an der Gemeindeversammlung vor einem Jahr sprach die Schulpflege von den Tagesstrukturen, «die aus allen Nähten platzen». So gebe es zuoberst im Alten Schulhaus zu wenig Platz für die Betreuung der Kindergarten- und Schulkinder über Mittag und am Nachmittag. Dabei würden auch gesetzliche Vorschriften in den Bereichen Gesundheit, Hygiene oder Feuerpolizei nicht mehr eingehalten.

Nach Auswertung von sechs Alternativstandorten schlug die Behörde nun das bislang ungenutzte Untergeschoss (UG) des Erweiterungsbaus der Schulanlage Langacker vor. Dieses befindet sich im Rohbau. Hätte man das UG bereits beim Bau ausgebaut, hätte dies rund 300 000 Franken gekostet – nun sollen es 1,75 Millionen Franken werden. Das Gelände würde seitlich so abgetragen, dass an der freigelegten Fassade eine Fensterfront ins UG eingebaut werden kann.

Bloss 88 Quadratmeter

Zurzeit müssten rund 50 Kinder – fast ein Viertel aller Henggarter Schüler – im Hort betreut werden, sagte Schulpflegerin Sandra Frauenfelder. Allein über Mittag würden derzeit bis zu 26 Kinder betreut und verköstigt. Und dies auf einer Fläche, die bloss 88 Quadratmeter gross sei. Die neuen Hortrichtlinien schrieben aber fünf Quadratmeter pro Kind vor.

«Spinnen die eigentlich?»

Frauenfelder verschwieg den Nachteil der hohen Kosten für den Umbau des Untergeschosses keineswegs. Doch die anderen Standorte seien zu klein oder hätten andere Nachteile. Auch die Rechnungsprüfungskommission sprach von «sehr hohen Kosten». Vorteile seien aber etwa die Nähe zum Schulbetrieb, das grosse Raumangebot oder die Tatsache, dass kein neues Land verbraucht würde – was bei einer Pavillon-Lösung anders wäre.

«Spinnen die eigentlich?», habe er sich gefragt, als er den Betrag von 1,75 Millionen Franken gesehen habe, sagte ein Bürger. In Henggart laufe kein Goldesel herum, und die Behörde habe «jetzt den Bogen überspannt».

Betrag «happig»

Auch er sei kein Gegner von Tagesstrukturen, beteuerte ein weiterer Votant. «Aber ich habe das Gefühl, dass die Behörde dieses Projekt erzwingen will.» Mehrere Stimmbürger forderten ein günstigeres Projekt, denn: «Mich dünkt das eine Luxusvariante», meinte eine Stimmbürgerin. Und ein Henggarter sagte: «Das ist eine sehr, sehr komfortable Lösung.» Sogar der ehemalige Gemeindepräsident Walter Wipf sprach sich wegen der hohen Kosten gegen das Bauprojekt aus. Es gab aber auch zustimmende Voten: «Seid grosszügig, schaut in die Zukunft und sagt Ja.»

Und am Schluss der Diskussion meldete sich auch der aktuelle Gemeindepräsident Hans Bichsel zu Wort. Der Betrag sei ganz klar «happig». Aber die Pavillon-Lösung würde einen «Landverschleiss» bedeuten. In der geheimen, also mit Zetteln durchgeführten Schlussabstimmung, wurden die 1,75 Millionen Franken trotz der Kritik mit 73 Ja- zu 45 Nein-Stimmen genehmigt.

