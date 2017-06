Feuerwerk und surreale Äste

Manche Künstler geben sich mehr Zeit. Sie sind dann mit fünfzig nicht schon am Ende. Thomas Widmer und Helen Grossmann, beide in Winterthur lebend und arbeitend, beschäftigen sich schon länger mit Fragen der Kunst, Widmer kontinuierlich und beharrlich. Bei Grossmann ist es dabei zu einem Bruch gekommen. Ihre abstrakten Farblandschaften hat sie hinter sich gelassen.

Jetzt explodieren im tiefen Dunkel farbige Feuerwerke wie am fernen schwarzsamtenen Nachthimmel. Das ist der Eindruck. Der Ausgang ist die nahe Natur, die Blütenpracht, die Grossmann auf ihren Spaziergängen fotografiert. Sie hat eine spezielle Acryltechnik entwickelt. Wie mit Fettkreide legt sie verschiedene Acrylschichten übereinander und wischt die oberste punktuell weg. Die Farbtupfer formen eine Art Blütenbouquet, das seine optische Energie verschwenderisch dem Auge darbringt.

Surreale Gefilde

Noch intensiver ist die Überraschung bei Widmer, obwohl sich in seiner Entwicklung eigentlich eines aus dem anderen ergibt; aus der Beschäftigung mit dem Wald wurde eine Hinwendung zu den einzelnen Stämmen und Ästen, aus der pointillistischen Drucktechnik wurde ein Temperafarbauftrag mit subtilem taktilem Reiz.

Doch die eigentliche Entdeckung bildet eine packende Konfiguration aus verdrehten Ästen in einer vierteiligen Arbeit. Das geht weit über das Optische hinaus. Widmer taucht in surreale Gefilde ab, wo sich Erlebtes und Visionäres zu eindringlichen Gebilden formt. Dabei wird das fein beobachtete Organische überlagert von halluzinatorischen Erscheinungen, und die Äste nehmen Züge von Leibern und Phantomgesichtern an.

Das Paradoxe daran: Die Eitemperafarbe wirkt schwer, der Pinselgestus sogar starr, die Schattenbilder legen sich dagegen mehr als Hauch über diese Farbtextur. Das ist kein Zufallstreffer, sondern Resultat einer geduldigen Auseinandersetzung mit dem Motiv Wald und Bäume, die sich bislang zwischen neoimpressionistischem Ausdruck und romantischer Waldsehnsucht bewegte, nun aber bei etwas sehr Eigenem angekommen ist.

Renaissance des Figurativen

Lange lastete der avantgardistische Fluch der Moderne auf der figurativen Kunst. Er hat seine Macht längst verloren, und die jüngere Generation foutiert sich ohnehin um solche Tabus, das zeigt sich auch in der Permanente der Galerie Weiertal. Aktuell kann man auch international eine kräftige Renaissance des Gegenständlichen beobachten.

Mehr als mit dem Abstrakten verbinden sich mit dem Figurativen inhaltliche Dimensionen. Lebensgross und selbstbewusst posiert eine junge Frau, ganz mit Pink übermalt, auf einem Drehpodest, beobachtet von einer Bulldogge. Pascal Kohtz bringt die Befindlichkeit der Teenagergeneration auf den Punkt: keck und kühn gegen aussen, verun­sichert und skeptisch im Innern.

Auch die bereits zur älteren Generation zählende Ulla Rohr beschäftigt sich in ihren abstrahierten Papierfiguren mit der existenziellen Fragilität. Feine Drähte und dünnstes Papier sind ein subtiler materieller Ausdruck dafür, und bescheiden bleibt der Massstab ihrer Miniaturengruppe. Bei Petra Sulzer, sonst bekannt für ihre in sich gekehrten klassischen Melancholikerinnen, scheint sich etwas bewegt zu haben. Wie sonst wäre das in sich verkeilte weibliche Ringerpaar aus Bronze möglich geworden.

Ganz andere Fragen beschäftigen Thierry Perriard. Es sind Probleme formaler Natur, etwa wie Sockel und Figur zu vereinen und zu präsentieren sind. Dazu hat der junge Künstler eigens eine aufwendige Installation aufgebaut, auf der er seine schwarz glänzenden «Köpfe» wie in einer Labelboutique zum Kauf anbietet. Die grotesk verformten, stark abstrahierten Skulpturen packen, das mehrdeutige Setting lässt sich als Kommentar zur Kommerzkunst lesen (die «Köpfe» wirkten auf einem banalen weissen Sockel vermutlich noch stärker).

Marx auf der Couch

Unter den Auswärtigen Irma Bucher, Lilian Hasler und Andrea Eberhard bringen die letzteren beiden eine gute Prise Ironie und Witz in den White Cube der Permanente. In Haslers «Kleiner Weltschau» wird Karl Marx auf die Psychiater-Couch gelegt, während bei Eberhards Porzellanpreziosen Frauen in Bikinis sich auf einem Konfitürenbrot räkeln, eitle Männer dagegen mit gehörnten Schafsköpfen in knapper Unterhose posieren.

Unter den drei Malern pflegt einzig Dominik Heim mit einem Endzeitbild und einer absurden Kinder-TV-Persiflage die Satire. Marcel Gähler und René Fehr Biscioni beobachten, was beim Malen von Fotografien geschieht. Im Resultat machen Manipulation und Distanz, Unschärfe und Schleier den Reiz ihrer Bilder aus.



