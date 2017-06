Flüchtlinge haben Start in Schweiz geschafft

Sie haben den Lehrgang abgeschlossen, und die meisten von ihnen haben auch schon eine Stelle gefunden. «Glaubt aber nicht, dass ihr am Ziel angekommen seid. Das ist der Start in eure berufliche Laufbahn», ruft Daniel Martin, Leiter des Baumeisterzentrums in Effretikon, den Absolventen des ersten Riesco-Lehrgangs Bau an der Abschlussfeier zu. Der Lehrgang dauerte neun Monate.«Der Lehrvertrag ist noch keine Garantie für den erfolgreichen Abschluss», betont Martin. Denn auch in der Baubranche sei die Zahl der Lehrabbrüche hoch.

Anstrengen im Schulischen

Diejenigen, die eine Lehrstelle mit eidgenössischem Fähigkeitsausweis (EFZ) oder eidgenössischem Berufsattest (EBA) erhalten haben, müssen sich vor allem im schulischen Bereich anstrengen. Der Baulehrgang legt den Fokus vor allem auf die praktische Ausbildung, da das schulische Niveau der Männer, die zwischen 19 und 30 Jahre alt sind, sehr unterschiedlich ist. Doch wenn sie den Abschluss schafften, so Martin weiter, seien sie gesuchte Facharbeiter. Und sie könnten sich bis zu einer höheren Ausbildung weiterbilden. «Ich bin überzeugt, dass auch die verbleibenden drei eine Lehrstelle finden werden», sagt der Leiter des Baumeisterzentrums.

Erfolg in der Gastronomie

In der Gastronomie existiert der Lehrgang Riesco bereits seit 2006. «Rund 85 Prozent der Absolventen finden anschliessend eine Stelle im ersten Arbeitsmarkt», sagt Heinz Gerig, Leiter Basisqualifikation bei Hotel & Gastro Formation in Weggis. Er hat das Lehrgangskonzept erarbeitet und eingeführt.

Das Konzept des Riesco-Lehrgangs beinhaltet nicht nur das Vermitteln von fachlichem Wissen, einen grossen Teil macht auch der Deutschunterricht aus. Und zwar 46 Schultage, an denen die Teilnehmer jeweils acht Stunden Deutsch lernen.

Während eines Jahres erlernen die Flüchtlinge alles Notwendige, um danach im Berufsleben Fuss zu fassen. Dazu gehört auch das Fach Normen und Werte. «Während diesen Lektionen erfahren die Menschen aus anderen Kulturen, welche Verhaltensregeln in der Schweiz gelten», sagt Gerig weiter.

Dankbar für das Erlernte

Am Anfang des Lehrgangs waren die jungen Männer zum Teil noch unpünktlich und unzuverlässig, erinnern sich Gerig und Martin. Doch alle hätten sich gut entwickelt und sahen ein, dass ihnen der Lehrgang nur Vorteile bringt, auch zwischenmenschlich. Das bestätigt Absolvent Rasul Shinva, der an seinen Kollegen vor allem schätzte, dass sie sich stets gegenseitig unterstützten. «Für mich war es am Anfang schwierig, denn ich kannte niemanden und wusste nicht, was auf mich zukommt», erzählt der Kasache. Vor allem das Fach Werte und Normen habe ihm enorm viel gebracht. «Davor hat mir noch nie jemand erklärt, wie man sich in der Schweiz verhalten muss. Oder wie man zum Beispiel mit Geld umgeht und eine Steuererklärung ausfüllt.»

Instruktoren als Stütze

Stefan Stefanovic, Instruktor für die praktischen Arbeiten im Baumeisterzentrum, oder Doris Wobmann, Instruktorin für Normen und Werte, waren wichtige Bezugspersonen für die Absolventen. «Frau Wobmann war wie eine Psychologin für mich», erinnert sich Rasul Shinva.

Für die Männer, die aus Krisengebieten wie dem Irak oder Eritrea stammen, waren die Bezugspersonen eine wichtige Stütze. Das bestätigt auch Abdikarim Said Jama aus Somalia: «Es waren intensive neun Monate. Ich bin froh, dass ich so viel lernen konnte und dabei grosse Unterstützung erfuhr.» (Der Landbote)