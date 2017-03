«Fritz» über der Wolkendecke

Der Ringier-Verlag hat es spannend gemacht: Vor zwei Wochen liess er wissen, dass das «Fritz Lambada» in den Restaurant-Führer Gault Millau aufgenommen wird. Mit wie vielen Punkte das Restaurant im Roten Turm ausgezeichnet wird, blieb aber noch ein Geheimnis. Gestern dann stand die Zahl nun in der «Schweizer Illustrierten», einem weiteren Ringier-Produkt: Es es sind 14 Punkte.

Von Null auf Platz eins

Das ist beachtlich, wenn man bedenkt, dass das «Fritz» erst vor einem halben Jahr eröffnet hat. Für das Restaurant, das mit seiner ambitionierten, nordischen Küche auch polarisiert, sind die Punkte eine willkommene Bestätigung. So kocht Küchenchef Simon Schneeberger jetzt an der Spitze der Stadt mit. Im letzten Gault-Millau-Führer vom Oktober 2016 führte das Restaurant Taggenberg mit 14 Punkten das Winterthurer Feld an, das «Bloom» und das «Rössli» waren mit 13 und der «Strauss» mit 12 Punkten gelistet. (landbote.ch)