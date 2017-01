Für ein Obdach ist gesorgt

Der Schnee blieb bisher aus, doch die Temperaturen fallen nachts unter den Gefrierpunkt. Für Leute ohne Obdach ist diese Zeit besonders hart, und Notschlafstellen füllen sich wieder.

Die wenigen Plätze in Winterthur scheinen allerdings zu genügen: Im Durchgangsheim der Heilsarmee an der Habsburgerstrasse in Veltheim sind derzeit durchschnittlich lediglich rund acht von zwölf Plätzen belegt, mit Obdachlosen aus der Stadt und Region. Die Klientel hat sich in den letzten zwei Jahren offenbar kaum verändert. Aber auch die Probleme sind dieselben geblieben. «Viele leiden an einer psychischen Erkrankung und müssen medikamentös behandelt werden», sagt Lars Schädeli, Leiter der Wohnhilfe Winterthur, wo Notunterkünfte vermittelt werden. Würden die Medikamente abgesetzt, käme es zu paranoidem, teils inadäquatem Verhalten gegenüber Mitbewohnern. «Wir müssen deswegen immer wieder Hausverbote verteilen», sagt Schädeli.

«Keine Leute auf der Strasse»

Auch im Notzimmer Unterschlupf in Seen, betrieben vom Verein Noah, ist die Auslastung stabil: 70-80 der total 90 Plätze sind derzeit besetzt, wie es heisst, allerdings nicht von Langzeit-Obdachlosen, sondern von Müttern mit Kindern oder Paaren, die ihre Wohnung verloren und auf die Schnelle nichts gefunden haben. Bei der Wohnhilfe ist man sich sicher: «Die Versorgung in Winterthur ist gut aufgestellt.» Auch der Stadtpolizei sind keine Obdachlosen bekannt, die draussen übernachten müssen. (Der Landbote)