Fusion platzte nicht wegen Schulhaus

Schalchen liegt etwas abseits. Vom Tösstal her muss man steil hinauffahren, um die Häusergruppe zu erreichen. Politisch entfernte sich Wildberg im vergangenen Jahr sogar noch etwas weiter von den Talgemeinden. Denn in Schalchen wurde die richtungsweisende Abstimmung über die Fusion der fünf Schulen in Wila, Wildberg und Turbenthal besonders deutlich abgelehnt. Das Projekt scheiterte schliesslich äusserst knapp – 22 Stimmen liessen in Wildberg das Resultat ins Nein kippen. Warum war die Stimmung hier anders als in den Nachbargemeinden? Und in welche Richtung soll es jetzt gehen? Denn neue Lösungen braucht es nach wie vor: Bis 2022 müssen die Grenzen der Schulgemeinden laut neuem Gemeindegesetz angepasst werden. Zwei Schalchemer erklären auf Anfrage, weshalb sie die Schulfusion damals abgelehnt haben, obwohl die 27 betroffenen Schulpfleger intensiv für ein Ja geworben hatten. Eine von ihnen ist Manuela Hugi. Sie ist Oberstufenlehrerin, Kirchenpflegerin und stand schon im Fokus, als die geplante Schulfusion erstmals in Kritik geriet: An einem Informationsanlass im Frühling 2016 sprach sich die 42-Jährige klar dafür aus, dass die Gemeinde das Schulhaus Schalchen nicht der fusionierten Schulgemeinde überlassen soll. Dasselbe Ziel hatte damals auch Zoltan Kaszas. Er ist Gymi-Lehrer, Historiker, und wohnt seit neun Jahren in Schalchen. In einer Arbeitsgruppe und mit einer Initiative setzten sich die beiden dafür ein, dass das Schulhaus als Treffpunkt erhalten bleibt. Auch er stimmte im vergangenen Herbst gegen die Schulfusion.

Fehlendes Konzept

Obwohl sie sich beide für den Erhalt des Schulhauses eingesetzt haben, sei dieses nicht der Grund für ihr Nein zur Schulfusion gewesen, sagen sie. Vielmehr hätten diverse Faktoren zusammengespielt. «Es gab im Dorf zur Schulfusion sehr differenzierte Meinungen», sagt Kaszas. Dem 42-Jährigen fehlte vor allem ein pädagogisches Konzept. Denn er sei nicht grundsätzlich gegen Fusionen. Im Gegenteil. «Wenn es aber einen Zusammenschluss geben soll, dann muss dieser von Grund auf erfolgen», sagt er. Und da gehöre eine gemeinsame pädagogische Ausrichtung eben dazu. Ihn habe im Abstimmungskampf vor allem gestört, dass Befürworter vor allem finanzielle Argumente ins Feld geführt hätten, obschon kürzlich auch eine Studie der Universität St. Gallen gezeigt habe, dass Fusionen nur selten Einsparungen bringen. Manuela Hugi sieht es ähnlich: «Man spart bei einer Fusion nur dann, wenn auch Liegenschaften und Personal abgebaut werden.» Sie ärgerte sich im Abstimmungskampf darüber, dass Fusionsbefürworter ständig betont hatten, dass Wildberg finanziell besonders von einem Zusammenschluss profitiert hätte und damit als finanzschwächer angesehen wurde. «Eine Fusion soll zwischen gleichwertigen Partnern stattfinden», sagt sie. «Sonst bleibt das negative Bild lange in den Köpfen hängen.» Vor allem aber ist Manuela Hugi der Ansicht, dass bei einer Fusion die Politische Gemeinde vorangehen sollte und nicht die Schulen.

Eine ähnliche Meinung vertrat vor der Abstimmung auch der Wildberger Gemeinderat: Eine Schulfusion stelle bereits die Weichen für eine Politische Fusion, stellte er klar. Das Gremium befeuerte den Abstimmungskampf zudem mit einem Flyer. Aber nicht nur die Gegner, vor allem auch die Befürworter mobilisierten. Rund sieben Flyer hätten sie vor der Abstimmung im Briefkasten gehabt, sagen die beiden Schalchemer.

Richtung Wila oder Pfäffikon

Offen ist seit dem Nein zur Schulfusion, wo Wildberg allfällige Fusionspartner künftig finden könnte. Die drei Wildberger Dörfer liegen weit auseinander und sind nur schon deshalb unterschiedlich ausgerichtet. Für die beiden Schalchemer spielt die Ausrichtung ihrer Gemeinde nicht die Hauptrolle. Sie könnten sich beide vorstellen, ihre Kinder nach Turbenthal, Wila oder auch nach Pfäffikon in die Schule zu schicken. Entscheidend sei aber, dass sich die Gemeinde für eine Seite entscheide und sich nicht verzettle. Manuela Hugi und Zoltan Kaszas sind beide überzeugt, dass sich nach der geplatzten Fusionsabstimmung neue Lösungen finden lassen. Gefordert sind nun in erster Linie die Behörden.

Die Schulpflegen von Wila, Wildberg und Turbenthal wollen sich nächstens treffen, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Die erneute gemeinsame Absprache ist wohl unumgänglich, weil sich die Schulgrenzen derzeit gegenseitig überlagern.

Der Gemeinderat in Wildberg hat vor der Abstimmung versprochen, bei einem Nein die «bevorzugte Vision Einheitsgemeinde» zu bearbeiten. ()