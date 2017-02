Gault Millau für das «Fritz» im Turm

Wer hätte das gedacht: Nach knapp einem halben Jahr steht das Fritz Lambada, das neue Restaurant im Roten Turm, auf der Gault-Millau-Liste. «Das kommt für uns völlig unerwartet», sagt Chefkoch Simon Schneeberger. «Es ist eine grosse Genugtuung für uns als Betrieb. In einem Umfeld wie Winterthur so eine extreme Küche zu wagen, ist nicht einfach», sagt er.

Mit seinem Konzept geht das Fritz Lambada weg von der à la Carte Küche und tischt im Überraschungsmenu auch einmal einen vegetarischen Hauptgang auf. «Damit haben sich Gäste auch schon schwer getan», sagt Schneeberger. «Die Location hier oben im Turm suggeriert schon Fine Dining, aber wir wollen nach wie vor auch ein Ort für unkomplizierte Leute sein.» Dinge, wie eine Cloche oder Samthandschuhe werde man im Fritz Lambada nie finden.

Wieviele Punkte das Restaurant erhält, soll in den nächsten Wochen bekannt werden. Der Gastroführer Gault-Millau listet derzeit in Winterthur vier Restaurants: den Taggenberg mit 14 Punkten, das Bloom und das Rössli an der Technikumstrasse mit je 13 und den Strauss mit 12 Punkten.