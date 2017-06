Gefiederte Geschöpfe als Hobby

Kunterbunt, gestreift, gefleckt oder in allen Regenbogenfarben schillernd: Im Seminarraum der Praxis für Energiemedizin Turbenthal gibt es Federn, wo man hinsieht. Kein Wunder, denn zu Gast ist Vogelkundler Eric Wid­mer.Mit einer meterlangen Geierfeder steht er vor knapp 15 Leuten und erzählt. Von Vögeln, Federn und allem, was damit zu tun hat.

Einer unter wenigen

Auf den Vogel gekommen ist Widmer schon als Kind. Die Faszi­nation für die gefiederten Geschöpfe entdeckte er in einer Vogel­station nahe seiner Heimat. «Bald ging ich zweimal die Woche mit dem Velo hin und habe mit­geholfen», erzählt er.

Über die Vögel fand Widmer später dann zu seinem Beruf, dem Präparieren. «Habe ich irgendwo einen Vogel gefunden, so wollte ich ihn erhalten.» Ein- oder zweimal hätten das die ­Eltern «ja noch mitgemacht». Er lacht. Aber als Hobby taugte die Präparation nicht wirklich. So kam der Berufswunsch auf. «In der Berufsberatung erzählten sie mir damals, diese Lehre gebe es gar nicht», erinnert sich Widmer. Trotzdem hat er eine der raren Stellen gefunden.

Neben seinem Beruf hat Widmer eine jahrelange Ausbildung zum Falkner gemacht. Das mittelalterliche Handwerk beherrschen in der Schweiz gerade noch zwanzig Leute. Und bei sich zu Hause betreibt er eine Greif­vogel­station.

«Das einzig richtige Hobby»

«Nach der jahrelangen Beschäftigung mit Vögeln sammeln sich schon einige Kenntnisse an», sagt Widmer. An diesen will er auch andere teilhaben lassen und macht deshalb ab und zu Vorträge über sein Lieblingsthema. «Die Falknerei ist das einzig richtige Hobby.» Was sich etwas eingebildet anhört, hat aber laut dem ­passionierten Falkner Hand und Fuss: «Hobby ist die englische Bezeichnung für Baumfalke.» Und weil die Falkenhaltung schon immer eine zeitintensive Beschäftigung gewesen sei, wurde die ­Redewendung «Er hat ein ­Hobby» schnell auf Freizeit­beschäftigungen im Allgemeinen ausgeweitet. «So wurde aus dem Vogelnamen ein Zeitvertreib.»

Der Ornithologe hat aber noch weitere Anekdoten auf Lager. Mit seiner witzigen Art lässt er den Abend wie im Flug vergehen. «Es ist unglaublich spannend», schwärmt etwa Priska Abgottspon. Die Turbenthalerin interessiert sich selbst sehr für Vögel aller Art. Damit ist sie nicht allein, denn die Zuhörer stellen unzählige Fragen. Widmer kann sie alle be­antworten. «Sein grosses Wissen ist faszinierend», so Abgottspon.

«Einen Vogel braucht man»

«Eric ist ein hervorragender Redner», findet auch Karin Wehrhahn. Sie hat den Falkner in ihre Praxis eingeladen. Kennen gelernt hat sie ihn – wie auch sonst? – über die Vögel. «Ich habe immer schon Federn gesammelt», sagt sie. Und sie habe sich gefragt, von welchen Vögeln diese wohl stammten. Der Vogelkundler wusste weiter. Als sie dann später einen toten Dachs gefunden ­habe, erinnerte sie sich an den Präparator. «Seit dann haben wir wieder Kontakt.»

Die Arbeit mit Vögeln sei aber nicht nur schön, erzählt Widmer. Besonders im Alltag auf der Greifvogelstation, aber auch in der Falknerei, wird er ständig mit Leben und Tod konfrontiert. «Leben und Sterben gehören zusammen. Es ist etwas, das man einfach akzeptieren muss», sagt er. «Man kann nicht alle retten.» Und auf die Frage, was es braucht, um Präparator und Falkner zu werden, meint er: «Man braucht vieles. Aber erst einmal einen ­Vogel.» (Der Landbote)