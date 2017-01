Gegen die Mauer anspielen

Interview

«Das Theater wird direkt»

Anders Lustgarten ist ein britischer Theaterautor mit radikalen Ideen. Er arbeitet auch für das BBC-Radio und das Fernsehen sowie als Aktivist.



Was genau machen Sie als Aktivist?



Ich habe zehn, fünfzehn Jahre lang mit Gruppierungen wie Global Justice Now im Bereich der Entwicklungspolitik gearbeitet, in Ländern wie Ägypten und Griechenland. Heute bin ich nicht mehr so oft als Aktivist unterwegs, weil ich vermehrt angefragt werde, Stücke zu schreiben. Über die Tätigkeit der zur EU gehörenden Europäischen Entwicklungsbank EIB ist wenig bekannt, sie ist so etwas wie eine europäische Weltbank. In der Zeit, in der ich als Aktivist unterwegs war, hat sich das Wesen ihrer Investitionen verändert. Viele Bereiche etwa der Wasser- und Energieversorgung wurden inzwischen privatisiert, sodass öffentliche Gelder nun mehr und mehr in den privaten Sektor fliessen. Die Privatisierung wird dazu benützt, die Politik zu kontrollieren. Alles, was man zuvor in Afrika beobachten konnte, geschieht nun auch in Europa. Griechenland ist das beste Beispiel dafür. Begriffe wie «Hilfe» und «Entwicklung» werden in der Öffentlichkeit grundsätzlich positiv bewertet, Investitionen in diesen Bereichen gelten als eine Form der Grosszügigkeit und Freundlichkeit. Sie sind aber das genaue Gegenteil davon, sie schaden den Menschen.



Die Figuren in Ihrem Stück «Lampedusa» sind Teil eines Systems, das sie nicht ohne Weiteres verlassen können. Sollten wir Ihrer Meinung nach trotzdem versuchen auszusteigen?



In meinen Augen gibt es diese Wahlmöglichkeit nicht. Es ist das Wesen des Kapitalismus, alles in sich aufzunehmen. Wir können das System nicht verlassen, es sei denn, Sie ziehen in eine Berghütte. Das heisst aber nicht, dass wir alles so akzeptieren müssen, wie es ist. Ich glaube, wir müssen die Grundannahmen des Systems in Frage stellen, wonach es immer und überall nur darum geht, Geld zu verdienen. Die beiden Figuren in meinem Stück haben sich ihre Jobs nicht ausgesucht. Sie machen sie, um überleben zu können. Dabei vergessen sie die Folgen für die Leute, mit denen sie es zu tun haben. Schliesslich wird die Notwendigkeit einer menschlichen Verbindung so stark, dass sie sie nicht mehr missachten können. Das System hat uns geschluckt, und wir müssen uns den Rückweg erkämpfen.



Was kann das Theater bewirken? Es sind wenige, die ins Theater gehen.



Das Coole am Theater ist, es kostet wenig Geld. Bei Film und Fernsehen ist mehr davon vorhanden, aber die bürokratischen Hürden sind zahlreicher. Und die kapitalistische Bürokratie ist viel bösartiger und schwieriger als die staatliche. Da ist dieselbe Art von Dummheit und Kleingeist am Werk, aber mit viel mehr Geld dahinter; da gute Ideen hineinzubringen ist schwierig. Im Theater kann man ein radikales Stück machen, das direkt wirkt. Und wenn es gut ist, hinterlässt es einen starken persönlichen Eindruck, denn es findet im selben Raum statt, in dem sie zusammen mit anderen Menschen sind. Meine Stücke haben zudem eine starke emotionale Komponente. Die Leute kommen heraus und sind bewegt, sie fühlen sich in der Lage, Dinge anders anzugehen. Auch wenn es nur hundert Leute pro Aufführung sind: Der Effekt ist grösser, als wenn sie es auf einem Bildschirm gesehen hätten, wo sie danach weiterzappen. Unsere Politik gibt zurzeit keinen Anlass zur Hoffnung. Wir haben eigentlich nur die Wahl zwischen Kapitalismus und Faschismus. Daher müssen wir uns nach Geschichten umsehen. Theater ist die radikalste Form der Fiktion. Die meisten Stücke sind allerdings von den Reichen über die Reichen und für die Reichen, diese Storys sind unwichtig und langweilig. Aber wenn wir es richtig machen, hat das Theater einen grossen Einfluss.



Interview: Helmut Dworschak