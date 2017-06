Gemeinde informiert neu via App

Das Smartphone in der Hosentasche summt, auf dem Sperrbildschirm leuchtet eine Nachricht auf. Doch es ist nicht der Freund oder die Chefin, sondern die Gemeinde: «Nicht vergessen: Morgen ist Papiersammlung.»Ungefähr so will die Behörde in Wiesendangen zukünftig kurzfristig an «Gemeindetermine, Papiersammlungen oder Weiteres» erinnern, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Nachrichten werden über die Schweizer Gra­tisapp Smokesignal (deutsch: Rauchzeichen) versandt. Die Gemeinde hat dort einen Kanal eingerichtet, den die Benutzer abonnieren können.

App soll eine Ergänzung sein

«Es besteht ein Bedürfnis nach Informationen der Gemeinde über elektronische Kanäle», sagt Gemeindeschreiber Martin Schindler. Die Anregung zu einem solchen Kanal sei aus der Bevölkerung gekommen. Die Berichterstattung via Gemeindeblatt «Wisidanger» und Website bleibt bestehen. «Die App ist eine Ergänzung», sagt Schindler. Bei längeren Mitteilungen verweise etwa ein Link auf die Website.

In den vergangenen Tagen haben sich laut der Gemeinde rund 20 Personen angemeldet. Ein fixes Ziel, was die Anzahl Empfänger angeht, hat sich die Behörde nicht gesetzt. «Wir wollen nun schauen, wie es in der Bevölkerung ankommt», sagt Schindler. In ein, zwei Jahren werde man voraussichtlich eine erste Bilanz ziehen.

«Kostengünstige Lösung»

Die Einrichtung der App dauert wenige Minuten. Auf der Website der Gemeinde findet sich eine Anleitung mit einem QR-Code. Hat man diesen via App fotografiert, wird man direkt auf den Wiesendanger Kanal weitergeleitet. Aktuell sind noch keine Mitteilungen versandt worden, das soll sich ab nächster Woche ändern. «Allerdings werden wir dann nicht dreimal täglich Nachrichten versenden», sagt Schindler. Vorgesehen seien zwei bis drei Mitteilungen pro Woche, ähnlich häufig wie auf der Website.

Die Gemeinde bezahlt jährlich eine Abogebühr von 324 Franken, pro Empfänger kommen zwölf Rappen pro Monat dazu. Hundert Empfänger würden also zwölf Franken mehr pro Monat ausmachen. «Eine kostengünstige Lösung», schreibt die Gemeinde in ihrer Mitteilung. In der App finden sich sieben weitere Gemeinden aus der Deutschschweiz, die ebenfalls auf dieses Modell setzen. Pioniergemeinde war 2015 Villigen aus dem Kanton Aargau. Laut App-Mitentwickler Thomas Federer wird Smokesignal auch von Schulen für die Kommunikation verwendet. In der Stadt Luzern informiere ein Bauherr einer Grossbaustelle so die Anwohner. (Der Landbote)