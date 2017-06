Geschluckt vom spanischen Pizza-Riesen

Mittagszeit. Bei der «Pizza-Blitz»-Filiale an der General-Guisan-Strasse, wo sich normalerweise eine Traube hungriger Berufschüler tummelt, herrscht gähnende Leere. Die Tür ist verschlossen, es brennt kein Licht, kein Zettel hängt an der Tür. «Das Geschäft ist schon seit zwei Wochen zu», weiss der Mann vom Schwarma-Imbiss nebenan.

Gegründet im Boomjahr 1998

Ein Anruf beim Besitzer des Hauses bringt Klarheit. Andrea Godly, 55 Jahre alt, hat 1998 die Pizza-Blitz-Filiale eröffnet. Damals waren Pizza-Lieferdienste noch eine Seltenheit und die Kette mit dem gelb-roten Logo wuchs rasant. Fünf Filialen wurden im gleichen Jahr eröffnet.

Was passiert nun mit dem fast 20 Jahre alten Pizzageschäft? «Es wird umgebaut und wieder eröffnet», sagt Godly. Er muss es wissen, er ist nicht nur Vermieter sondern seit 2012 auch Geschäftsführer und Mitinhaber der Pizza Blitz Godly AG mit Sitz in Mellingen, Aargau. Vom einfachen Franchise-Nehmer stieg er zum Chef über elf Filialen auf.

Pizza mit Schoggi und Nachos

Das einst expandierende Geschäft hat in den letzten Jahren stagniert. Im Februar wurde bekannt, dass Pizza-Blitz an den spanischen Konzern Telepizza verkauft wurde. «Der Gründer hat sein Aktienpaket verkauft, ich musste mitziehen», sagt Godly. Telepizza ist in der Schweiz noch unbekannt, international jedoch ein Riese mit 1340 Filialen, der grösste Pizzakonzern ausserhalb der USA. In Spanien, Portugal und Chile ist Telepizza die Nummer 1.

«Das Geheimnis liegt im Teig» wirbt man dort. Die Toppings wirken aus hiesiger Sicht gewagt: Telepizza verkauft unter anderem eine süsse Pizza mit Kit-Kat-Schokolade oder eine Nacho-Pizza. Sie ist mit Mais-Chips bestreut und hat einen mittigen Teigwulst, der mit flüssigem Käse zum Tunken gefüllt ist.

Was auf Winterthur zukommt, zeigt ein Blick nach Zug, wo die Pizza-Blitz-Filiale bereits seit einigen Tagen auf die Telepizza-Karte umgestellt hat. Der Kunde kann aus vier Teigsorten auswählen, darunter Vollkorn und Extra Cheesy. Dann ist im gesamten Boden eine Käseschicht eingelassen. Statt Tomatensauce kann man auch Barbecue-Sosse oder Frischkäse als Basis wählen. «Süsse Pizzas haben wir allerdings noch nicht im Angebot», sagt der Zuger Filialleiter Carsten Thurand.

Winterthur lief «mässig»

Statt gelb dominiert nun rot. So rot wie die Geschäftszahlen von Pizza-Blitz vor dem Verkauf? Godly dementiert. «Das Geschäft war gesund, wir haben nicht aus der Not heraus verkauft.» Zwischen den Filialen habe es allerdings grosse Unterschiede gegeben: «Manche liefen sehr gut, manche sehr mässig. Das hing ganz am Franchisenehmer.» Und wie lief das Geschäft in Winterthur? Godly schnaubt. «Regelmässig ziemlich mässig», sagt er. Vom Betreiber seiner Ex-Filiale scheint er keine besonders hohe Meinung zu haben.

Noch bis im August ist Godly angestellt, was er danach macht, wisse er noch nicht. Geldsorgen sollte er keine haben. Es ist anzunehmen, dass die Spanier sich den Kauf seiner Anteile etwas kosten liessen, die genaue Summe ist nicht bekannt. Ende Monat schon sollten die KV-Lehrlinge mittags wieder Pizza kaufen können, mit Käseboden, wenn sie wollen. Godly geht davon aus, dass ein grosser Teil des Personals bleiben kann. (Der Landbote)