Geschnitten in einem Veltheimer Keller – nominiert für den Jugendfilm-Oskar

«Wenn ich etwas baue, dann muss es verrückt sein», sagt ein älterer Herr in die Kamera. Deshalb habe er eine aufwärtsrollende Kugelbahn konstruiert. Von diesem Herrn und seiner Kugelbahn handelt der viereinhalbminütige Film «Von Kerzen und Kugeln» – einer von zwei Kurzfilmen, mit denen Raphael Werner aus Veltheim an den diesjährigen Schweizer Jugendfilmtagen in Zürich für einen Preis nominiert ist.

In der Kategorie C messen sich Jugendliche bis 19 Jahre mit ihren Filmen. Zu gewinnen gibt es eine Trophäe in Form eines springenden Panthers und 1000 Franken. Der 18-jährige Raphael Werner nimmt bereits zum dritten Mal am Wettbewerb teil.

Faszination Technik

Vor sechs Jahren hat er mit Filmen begonnen, und seine Leidenschaft hat bis heute nicht nachgelassen. «Ich finde es faszinierend, auf wie vielen Ebenen man Einfluss auf das Endprodukt hat. Da ist primär die Technik mit Kamera, Ton und Licht, aber auch Drehbuch und Schauspiel spielen eine wichtige Rolle.» Zu Beginn teilte er sich die Projekte noch mit einem Freund: Dieser stürmte mit dem Drehbuch mutig voraus, kontaktierte die Leute, und er selber kam mit der Kamera hinterher. Mittlerweile hat Raphael Werner seine Schüchternheit abgelegt und keine Mühe mehr, seine Wunschschauspieler anzufragen. So konnte er Viktor Giacobbo für seinen letzten Film gewinnen.

Auch die Musik macht er selber. Als Sohn eines Tonmeisters und einer Bratschistin wurden ihm die Kreativität und die Musik in die Wiege gelegt. Klavier spielt er, seit er vier Jahre alt ist, und auch Schlagzeug- und Gitarre weiss er zu bedienen. Er habe schon immer lieber selber Musik gemacht, als einfach Noten herunterzuspielen, sagt der Jungfilmer.

Schon während des Gymnasiums fing Raphael Werner an im Auftrag Musikvideos, Live-Mitschnitte von Konzerten oder Imagefilmen zu drehen. Mit dem Geld, das er damit einspielte, hat er seine Ausrüstung professionalisiert. In seinem Techniklager bewahrt er neben der Kamera mit austauschbaren Objektiven diverse Stative und Lampen auf. Projekte setzt er schnell um. «Ich brüte nicht lange über einer Idee, entweder es klappt so, wie ich es mir vorstelle, oder ich finde einen anderen Weg», beschreibt er sein Vorgehen und ergänzt: hoffentlich werde diese Spontanität nicht als unprofessionell missverstanden.

Etwas zum Denken mitgeben

Eine bunte Mischung aus Musikclips, Dokumentationen und bebilderten Gedichten finden sich in seinem Portfolio und auf seinem Youtube-Kanal. In seinen letzten drei Filmen sei es immer darum gegangen, sich selber auszudrücken, erzählt er. «Das sind ungewollt alles deprimierende Themen geworden», sagt Raphael Werner und lacht dabei.

Sein jüngster Streifen heisst «Reklamation» und thematisiert Selbsthass und Misserfolge. Seine Kurzfilme sollen die Zuschauer nicht nur unterhalten, sondern ihnen etwas zum Denken mitgeben, sagt er. Das Thema Reklamation hat er nicht selbst gewählt, es war für die Aufnahmeprüfung zum Bachelorstudiengang Film an der Zürcher Hochschule der Künste vorgegeben. Auf das Ergebnis der Aufnahmeprüfung wartet er noch. In der Zwischenzeit feilt Werner, der im letzten Sommer die Kantonsschule Rychenberg abgeschlossen hat, weiter an seiner Karriere. Diese führte ihn bereits ins grosse deutsche Fernsehen: Gerade absolvierte er ein Praktikum beim ZDF in Berlin und konnte bei der Serie «Die Spezialisten» Filmluft bei Profis schnuppern. «Beeindruckend waren vor allem der Zeitdruck und das grosse Team, das kenne ich von meinen Filmen noch nicht.»

Übrigens: Die Kugel im Film kann sich natürlich nicht gegen die Schwerkraft durchsetzen. Sie wird von verschiedenen, sich verschiebenden Elementen aufwärts getragen. «Mal schauen, wie das die Jury findet», sagt Werner.

(Landbote)