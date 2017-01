Gewichtiger Entscheid steht bevor

In diesem Jahr, am 24. September, beantworten die Stammer­taler Gemeinden die gewichtige Frage, ob sie fusionieren wollen oder nicht. Doch noch wägen Oberstammheim, Unterstammheim, Waltalingen und die gemeinsame Schule Stammertal die Vor- und Nachteile gegeneinander ab. So sollen die vertieften Abklärungen bis Ende Februar abgeschlossen sein.

«Auch in den Behörden ist noch nicht entschieden, ob ein Ja oder ein Nein empfohlen wird», sagte Oberstammheims Gemeindepräsident Martin Farner gestern an der Bächtelistag-Gemeindeversammlung. Denn es sei nach wie vor ein offener Prozess, betonte er. An der zweieinviertel Stunden dauernden Versammlung nahmen 105 Stimmbürger teil. Sie genehmigten alle sieben Geschäfte einstimmig oder mit sehr grosser Mehrheit, darunter auch das Budget 2017.

Nur eine Variante zur Debatte

Entschieden ist aber bereits, dass nur über eine Fusionsvariante abgestimmt wird – über die sogenannte Einheitsgemeinde. Dabei würden sich die Schulgemeinde und die drei Politischen Gemeinden zusammenschliessen. Die Behörden Letzterer waren sich einig, auf die zweite Variante, also jene ohne die Schule, zu verzichten. Die Schulgemeinde hingegen hätte es begrüsst, über beide Varianten abstimmen zu lassen. Denn ist die Schule erst einmal in die Einheitsgemeinde eingebunden, wird eine Zusammenarbeit mit einer benachbarten Schulgemeinde schwierig. Würde eine Fusion mit einer solchen Gemeinde angestrebt, müsste die Schule wieder aus der Einheitsgemeinde herausgelöst werden.

«Wenig Fleisch am Knochen»

Farner wies aber darauf hin, dass die Einheitsgemeinde als solche im neuen Gemeindegesetz, das am 1. Januar 2018 in Kraft tritt, «klar gefördert wird». Und bezogen aufs Stammertal meinte er: «Ohne die Schule wären die Synergieeffekte an einem sehr kleinen Ort.» Als Beispiel nannte er die gemeinsame Nutzung der Liegenschaften der vier Gemeinden. Wenn also nur die politischen Gemeinden fusionieren würden, «wäre da nicht mehr viel Fleisch am Knochen». So arbeiten diese bereits heute sehr intensiv zusammen. Ein kleiner Zusammenschluss hätte also, so die Argumentation der Gemeinderäte, keine nennenswerten Vorteile.

«Es ist einfach sinnlos»

Gleichsam um Gewichtiges und Abwägen ging es auch beim Thema Erhalt der alten Brückenwaage auf dem Bahnhofplatz, wo früher Wagen samt Lasten gewogen wurden. Mit dem Bau einer Unterführung zum zweiten Gleis und einer behindertengerechten Bushaltestelle wird es künftig noch enger auf dem Platz. Deshalb setzten sich die Stammer­taler Gemeinderäte bereits im Frühling 2015 dafür ein, dass die Brückenwaage offiziell befahren werden darf. Diese ist samt Waaghaus im überkommunalen Inventar der Schutzobjekte aufgeführt. Die Gemeinderäte hätten den Hohlraum auffüllen wollen, sagte Gemeinderat Peter Wepfer an der gestrigen Gemeindeversammlung. Doch das wollte der Kanton nicht. Stattdessen wird nun eine befahrbare Betonplatte anstelle der Holzbretter montiert. «Das Messgestänge bleibt im Untergrund und verrottet dort», sagte Wepfer sarkastisch. Auch die Reaktionen aus der Versammlung zeigten, dass es kaum Verständnis gibt für das Vor­gehen der kantonalen Denkmalpflege. Es sei «effektiv ärgerlich», sagte auch Farner, dass nun ein Betondeckel drauf komme und das nicht sichtbare Gestänge darunter erhalten werde. «Es ist einfach sinnlos. Wir haben mit dem Kanton gestritten, und das ist nun halt der Kompromiss.» Zwar übernehme der Kanton den Grossteil der Kosten, «aber das ist schliesslich auch unser Geld». Für diese Aussage gab es aus der Versammlung ebenfalls zustimmendes Murmeln. (Der Landbote)