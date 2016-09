Gfeller Rücktritt: Heute informieren die Grünen

Die Grüne Partei Winterthur lädt heute morgen zu einer Medienorientierung mit dem Titel: «Rücktritt von Matthias Gfeller und Rückblick auf gute 10 Jahre im Stadtrat» Gfeller ist seit 2006 im Stadtrat und aktuell Vorsteher der Abteilungen Stadtgrün und Stadtbus. Die Führung über die Abteilung Stadtwerk musste Gfeller im Juli wegen der Wärmering-Affäre abgeben.Der Rücktritt Gfellers wurde in einer Medienmitteilung angekündigt. Wann Gfeller sein Amt abgibt, ist noch nicht bekannt. Laut einer Quelle soll dies erst im kommenden Jahr der Fall sein. Neben Gfeller wird an der Medienorientierung auch Grünen-Präsident Reto Diener anwesend sein sowie der Seemer Hausarzt Jürg Schlegel. Offenbar leidet der scheidende Stadtrat unter gesundheitlichen Problemen.

In den letzten Monaten stand Gfeller im Fokus der Wärmering-Affäre. Das Gemeinschaftsprojekt Wärme Frauenfeld AG der Städte Winterthur und Frauenfeld schreibt seit längerem rote Zahlen, jegliche Infos dazu hielten Stadtwerk und das Departement von Gfeller aber bis zu einem Bericht des «Landboten» im April zurück. Die Untersuchung soll allfällige Verfehlungen zutage bringen.

Die Resultate des Untersuchungsberichts will der Gesamtstadtrat bereits am Dienstagnachmittag vorstellen. «Nach eingehender Beratung hat der Stadtrat Massnahmen getroffen», heisst es in einer Medieneinladung. Verfolgen Sie hier ab 9 Uhr den Live-Ticker von der Pressekonferenz der Grünen.

(Der Landbote)