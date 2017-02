«Gratisbouillon? Voll geil!»

Die Finger werden von der Kälte langsam blau, die Backen sind rot, der Atem ist sichtbar. Aus diesem Freitagabend ist bereits ein Samstagmorgen geworden. Die Uhr am Bahnhof unter dem Pilz zeigt zwei Uhr an. Matthias Gremlich, der von seinen Freunden «Matt» genannt wird, steht neben einem umgebauten PTT-Wagen auf dem Archplatz, trägt eine hellblaue Mütze mit einem aufgestickten Herzchen und verteilt Wasser, Bouillon, Salziges und Süsses an die Partygänger. «Love in Action Night», heisst das Projekt, dass einer der Pfarrer der GVC Chile Hegi im Mai 2015 ins Leben gerufen hat. Bis zu 50 Liter Suppe werden im Winter pro Nacht ausgeschenkt. Der Rekord liegt bei 430 Litern Wasser am letztjährigen Albanifest.

Prägendes Erlebnis

Jede zweite Freitagnacht verbringen er und ein gutes Dutzend Freiwillige im Dienste der Partygänger. Auslöser war ein Abend, an dem Gremlich «das Leid der Ausgangsszene» gesehen habe, wie er sagt. Nach einem Abendessen in der Altstadt half er einem jungen Mann, der bei Minusgraden im eigenen Erbrochenen lag, einige Meter weiter sah er eine Schlägerei und zur Krönung beobachtete er, wie sich ein Autofahrer nach einer Kollission mit einem Fahrrad aus dem Staub machte.

«Das kann doch nicht sein», habe er zu sich gesagt. Mit ein paar Kollegen überlegte er, was, getan werden könnte: «Es war eigentlich eine Schnapsidee, aber wir dachten, wenn der Körper Alkohol abbauen will, braucht er Wasser, wieso verteilen wir das nicht gratis?» Gremlich fragte bei jungen Leuten in der Kirche nach, ob sie bei einem «verückten Projekt» dabei wären.

Via Polizei gelangte er an die Clubbetreiber und stellte ihnen die Idee vor. Die Clubs Coyote Ugly und Zimmer 31 wollten es einmal probieren. Während man an der Bar des Coyote Ugly mit einem Wasserschlauch abgeduscht wird, wenn man Wasser bestellt, schenkt ein Teil der Freiwilligen bis heute im gemeinsamen Raucherbereich der beiden Clubs Wasser und Bouillon aus. Zusätzlich werden kleine Spiele angeboten. Bouillon-Nachschub kann das Team in der Küche der Clubs besorgen. Laut Gremlich stossen sie bei den Clubs auf eine gute Resonanz. Ihnen würde oft gesagt, dass sie zur angenehmen Atmosphäre beitragen.

«Die grösste Sorge der Polizei und Clubbetreiber war damals, dass wir einfach verprügelt würden», sagt Gremlich. Es geschah nicht. Die Reaktionen sind auch an diesem Abend durchgehend positiv, die wärmende Bouillon ist für viele ein Geschenk des Himmels. Auch für die 31-jährige Patrizia aus Spanien, die heute zum ersten Mal auf das Team von der Kirche trifft. Sie freut sich über die Gratis-Bouillon und sagt: «Gratis-Bouillon? Voll geil! Wer verschenkt denn heutzutage noch einfach so etwas an Fremde?»

«Keine Missionsarbeit»

Dass die Freiwilligen von der Kirche stammen, ist nicht sofort ersichtlich. Auf ihren einheitlichen Pullis und Mützen stehen die Anfangsbuchstaben ihres Projektes. Wenn jemand nachfrage, woher sie seien, würden sie das aber schon verraten: «Ich persönlich glaube an Gott und wir alle stehen zu unseren Werten.» Es gebe ohnehin effizientere Wege zu missionieren, als Betrunkenen um drei Uhr morgens Wasser zu schenken. «Mir war von Anfang an wichtig, dass wir nicht als GVC auftreten», sagt Gremlich. Das scheint zu stimmen. Zwei Testpersonen des «Landboten» versuchen die Freiwilligen aus der Reserve zu locken und wollen ein Gespräch über Freikirchen starten. Zumindest die angesprochene Freiwillige geht nicht darauf ein.

«Wir wollen der Stadt einfach etwas Gutes tun, Helden sind wir nicht», sagt Gremlich. Sein Herz brenne dafür, dass man nicht nur wisse wogegen die Kirche ist, sondern auch wofür. Dass sie damit nicht alle Ausgangsprobleme lösen würden, sei ihm bewusst.

300 Kilo Süsses aus England

Vor kurzem bekam Gremlich ein Paket aus England, darin waren 300 Kilogramm rote Gummifrösche. «Der Leiter von Red Frogs hat mir diese geschickt, nachdem er von unserer Aktion erfahren hat.» Red Frogs ist eine Organisation, die in Australien und England ebenfalls Partygänger verpflegt. Seither sind die verteilten Gummifrösche nicht mehr grün, wie sonst üblich, sondern rot.

Ob die Gruppe eines Tages auch in anderen Städten aktiv wird, kann Gremlich nicht sagen: «Ein solcher Abend ist ziemlich personalintensiv, ausserdem stammen wir aus Winterthur und wollen uns hier engagieren.» Gremlich fände es allerdings toll, wenn sie jeden Freitagabend am Bahnhof stehen könnten. (Der Landbote)