Grosse Augen ob platter Nasen

Velofahrer drehen sich um und Studenten bleibt vor Glucksen der Mittagslunch im Hals stecken, wenn sie derzeit um den Kunstkasten beim Katharina Sulzer-Platz streifen. Dort drücken derzeit gut 70 Frauen, Männer und Kinder aus Winterthur auf über 100 Fotos die Gesichter an der Scheibe platt: Nasenlöcher in Übergrösse, Lippen wie Würste und Visagen wie von auf den Tisch geklatschten Knetmännchens stieren einen an.

«Die Idee dazu hatte ich, als ich im Zug sah, wie ein Kind das Nasenplattdrücken kompromisslos feierte»Regina Jäger,

Fotografin

Unvorteilhaft ist das und drum ein Eye-Catcher. «Die Idee dazu hatte ich, als ich im Zug sah, wie ein Kind das Nasenplattdrücken kompromisslos feierte, mit Scheibenabschlecken und allem», erzählt die Winterthurer Fotografin Regina Jäger (27).

Wiedermal ein bisschen Kind sein

«Ernst und die anderen», heisst das Projekt. Ernst, ein (fiktiver) verstockter Bürohengst, wollte leider nicht posieren, alle andern umso lieber wiedermal «ein bisschen Kind sein» und die eigene Visage entstellen. Ein paar wenige versuchten offenbar, selbst mit Knautschgesicht noch eine gute Figur zu machen. Ein bisschen «Ernst» steckt eben doch in jedem von uns. Und öffentliche Personen wie Politiker, Unternehmer oder Künstler – darunter auch ein bekannter Satiriker – winkten allesamt ab.

Noch bis Ende Juli sorgt der Kunstkasten für Erheiterung in Winterthur.

Kunstkasten, Katharina-Sulzer-Platz, «Ernst und die andern» von Regina Jäger, bis 30. Juli. (landbote.ch)