Grümpelturniere erfinden sich neu

Ein lauter Knall ertönt aus der Äeschli-Kanone in Elgg, noch bevor der Schiedsrichter zum ersten Mal in seine Trillerpfeiffe gepustet hat: Das Turnier beginnt. Anfangs Juli findet bereits die 71. Ausgabe dieses Grümpis statt (siehe Kalender).

Doch trotz Tradition: Genügend Mannschaften an ein «Grümpi» zu locken, wird für die Organisatoren immer schwieriger. In Elgg ist die Anzahl Mannschaften in den letzten acht Jahren beispielsweise um 20 Prozent auf 140 Mannschaften zurückgegangen. Christian Hirt, Medienverantwortlicher des FC Elgg sagt, dass dies kein Einzelfall ist: «Grundsätzlich kämpfen alle Grümpis in der Region mit sinkenden Teilnehmerzahlen.»

«Aufwand war zu gross»

Ein Problem dabei ist auch der Zeitpunkt: Zwischen Albanifest und Sommerferienbeginn bleibt oft nur ein Wochenende für das Turnier, die Vereine konkurrenzieren sich selber. Am Wochenende des 8./9. Juli finden in der Region gleich fünf Turniere gleichzeitig statt. Zwar organisieren von den 16 Fussballvereinen aus der Region Winterthur immer noch knapp die Hälfte ein Grümpelturnier, doch die Tendenz ist sinkend. Mehrere Vereine haben in den letzten Jahren ihr Grümpelturnier gar ganz aufgegeben, etwa der FC Kollbrunn-Rikon.

Ebenso auf ein Turnier für Amateure verzichtet der FC Räterschen, weil die Gemeinde den Platz nicht jedes Mal wieder neu in Stand setzen wollte. Seither organisiert der Verein ein Gummientenrennen in der Eulach, um Einnahmen zu generieren. Der FC Effretikon hat sein Spassturnier, das im Winter in der Halle statffand, ebenfalls wieder beendet. «Der Aufwand wurde uns zu gross. Ausserdem kommt es bei untrainierten, zum Teil alkoholisierten Fussballern in der Halle schnell zu Zwischenfällen», sagt Susanne Fahrni, die für die Veranstaltungen des FC Effretikon verantwortlich ist. Der FC Feuerthalen hat sein Grümpelturnier 2003 mangels Anmeldungen ebenfalls aus dem Jahresprogramm gestrichen.

In Turbenthal hat laut Präsident Yanick Keller bereits seit 14 Jahren kein «Grümpi» mehr stattgefunden. Man spiele aber bereits wieder mit dem Gedanken, ein solches zu organisieren. «Bevor wir jedoch alle viel Energie und Zeit dafür aufwenden, kläre ich mit einer Umfrage erst die Nachfrage ab», sagt Keller. Das Grümpi in Wiesendangen hat zwar ebenfalls weniger Mannschaften, die teilnehmen, ein Ende ist aber kein Thema, sagt OK-Präsident Yves Michel. «Die Einnahmen machen immer noch einen beträchtlichen Teil unseres Jahresbudgets aus», sagt er. Er führt das unter anderem auf das starke Vereinsleben in Wiesendangen zurück. Den meisten Gewinn erzielen die Vereine durch den Verkauf von Essen und Getränken. An vielen Orten wird deshalb ein Rahmenprogramm bis spät in die Nacht geboten.

Beer Pong und Bubble Soccer

Hirt vom FC Elgg, der mit dem Slogan «Meh als nur Fuessball» wirbt, spricht von drei verschiedenen Grümpi-Typen mit unterschiedlichen Motivationen: «Der Erste will möglichst rasch ausscheiden und seine Biere trinken. Der Zweite gibt alles und schaut, was möglich ist. Und der Dritte will um jeden Preis gewinnen.» Trenne man diese Leute nicht, führe das zu Konflikten und Enttäuschungen bei den Teilnehmern und so zu weniger Anmeldungen im Folgejahr.

Deshalb existiert in Elgg seit drei Jahren die Kategorie der «Luschen», bei der die Mannschaften ermuntert werden, sich zu verkleiden. Am Ende dieser Partien wird jeweils gewürfelt und die Differenz zwischen den gewürftelten Zahlen zu den erzielten Toren dazu addiert. Ein lockeres Handgelenk kann also entscheidender sein als ein feinfühliges Füsschen.

Das ist auch in Weisslingen so, wo diesen Sommer parallel zum 66. Grümpi erstmals ein sogenanntes Beer Pong-Turnier stattfindet. Bei diesem Trinkspiel muss ein Ping-Pong-Ball per Hand in einen Trinkbecher des Gegners geworfen werden, der mit Bier gefüllt ist. Wer zuerst alle Becher trifft, gewinnt. «Dieses Spiel ist als Lückenfüller zwischen dem Ende des Turniers und dem Beginn der Abendunterhaltung am Samstagabend gedacht», sagt Veranstalter Alessandro Chidichimo. Fussball gespielt wird aber auch noch: Die Veranstalter setzen auf eine «Plauschgruppe für Anti-Fussballer», in der Verkleidung Pflicht ist.

Beim FC Kempttal findet seit zehn Jahren der polysportive Gemeindecup statt, bei der das Fussballspiel durch mindestens eine weitere Disziplin ergänzt wird, etwa Wettnageln oder Korbball. Zuvor bot der Verein ein «0815-Grümpi» an, wie Lukas Vetsch sagt, der den Anlass organisiert. «Aber auch bei uns sind die Anmeldungen damals zurückgegangen und es gab Auseinandersetzungen mit zu ehrgeizigen Mannschaften», erklärt er.

Auch in der Stadt sind solche Entwicklungen zu beobachten: Von den neun registrierten Fussballvereinen veranstaltete einzig der SC Hegi Winterthur ein klassisches «Grümpi». Der FC Töss setzt auf ein Bubble-Soccer-Turnier. Dabei tragen die Spieler eine Art Rundum-Air-Bag und können entsprechend körperbetonter spielen. Ausserdem bietet der Club auch ein Fussballdart an. Die Spieler kicken mit einem Filzball auf eine überdimensionierte Dartscheibe.

Benefiz-Grümpis in der Stadt

Herauszuheben sind die Benefiz-Turniere in der Stadt. Beispielsweise das «Play for Emma», das in einer Woche zum dritten Mal stattfindet und mit den Einnahmen Schulprojekte in Kolumbien unterstützt. Schon etwas länger existiert der «Kick für Toleranz». Dieses Turnier findet im Juli bereits zum zehnten Mal statt.

Organisator Luis Torres sagt: «Wir haben keine Probleme, dass sich zu wenige Mannschaften anmelden. Eher achten wir darauf, dass dieses Turnier nicht zu gross wird.» Im dritten Jahr hätten sie die Teilnehmerzahlen deshalb begrenzen müssen. «Sonst hätten sich 200 Mannschaften angemeldet», sagt Torres. Im Schnitt nehmen nun 30 bis 40 Mannschaften aus der Region und fünf von ausserhalb des Kantons teil, es gibt für alle Mannschaften nur eine einzige Kategorie. Torres: «Das hat bisher immer gut funktioniert, weil niemand die Veranstaltung zu ernst nimmt und deshalb keiner allzu verbissen spielt.»

Alle Einnahmen werden jedes Jahr an andere Institutionen gespendet. Meistens an Organisationen, die Flüchtlingen helfen. Im Gegenzug veranstalten diese nach den Spielen eine Podiumsdiskussion zu aktuellen politischen Themen. Anschliessend gibt es noch Konzerte. «Wir verstehen uns ganz klar als politische Veranstaltung und schenken deshalb auch kein Coca-Cola oder Heineken aus», sagt Torres.