Grundstein zu WinCity gelegt

Mit roten Helmen ausstaffiert beschritten gestern die über sechzig geladenen Gäste die Grossbaustelle. Genau in der Mitte der späteren Halle, quasi unter dem Anspielpunkt, klaffte im Betonboden der späteren Tiefgarage eine kleine Lücke. Hier wurden in einer glänzenden Box Zeitdokumente, Glücksbringer und gute Wünsche versenkt und dann einbetoniert.

«Geschenk für Winterthur»

WinCity-Geschäftsführer Jürg Hofmann dankte allen «Sportlern, Sportfreunden und Sportbegeisterten», welche das Projekt möglich machten: den Investoren, den Vereinen, den Bauleuten und auch der Stadt Winterthur, die den Boden im Baurecht zur Verfügung stellt. «Diese Halle ist ein grosses Geschenk für Winterthur, insbesondere für die Ballsportvereine, die so lange auf eine gute Infrastruktur gewartet haben», lobte Sportstadtrat Stefan Fritschi (FDP). Sportmoderatoren-Legende Bernard Thurnheer beschwor in einem launigen «WinCity-Rap» viele kommende Siege in der neuen Halle: «De Name WinCity macht seer vill Sinn, Siig und günne heisst uf änglisch Win!»

Vertreter von Yellow und Pfadi (Handball), HC Rychenberg und Red Ants (Unihockey), Smash (Volleyball) und dem BC Winterthur (Basketball) legten Bälle und Trikots in die Zeitkapsel. Unter den Gratulanten waren auch Stadtpräsident Michael Künzle (CVP), Baustadtrat Josef Lisibach (SVP) sowie Vertreter des Panathlon Clubs, des Sport-Dachverbands DWS, des nationalen Handballverbands und von Swiss Unihockey, die hier ein Leistungszentrum betreiben wollen.

Auch ein Tennisball kam in die Zeitkapsel. Der Finanzunternehmer Christophe Grünig, der auch im WinCity-Verwaltungsrat sitzt, plant direkt nebenan eine Dreifach-Tennishalle, in der vor allem Leistungssportler trainieren sollen. Das Baugesuch will er demnächst einreichen, damit noch 2017 mit dem Bau begonnen werden kann. ()