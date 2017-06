Hänsel und Gretel tanzten im Wald

Hinten auf der grossen Bühne des Theaters Winterthur werden Hänsel und Gretel, die still in ihrem Bett liegen, von ihrer Mutter geweckt. Der Tisch ist für das Frühstück gedeckt. Kaum sind die beiden aufgestanden, spielen sie lieber, als zu putzen. Sie tanzen sich zum Bühnenrand vor, füllen den Raum mit ihren Tanzschritten aus. Als die beiden einen Wassertrog umwerfen, wird die Mutter wütend und schickt sie in den Wald, um Beeren zu suchen.

Viele Begegnungen im Wald

Damit die über 100 Tänzerinnen und Tänzer des Winterthurer Kinder- und Jugendballetts sowie der Youth Dance Company alle auf der Bühne stehen konnten, hat die künstlerische Leiterin Simone Cheremeteff Hänsel und Gretel im Wald auf unterschied­liche Tiere und Gestalten treffen lassen. Die ganz Kleinen, verkleidet als Blumen oder Marienkäfer, schauen mal links, mal rechts und tanzen gemeinsam ihre lang einstudierten Schrittfolgen. Die etwas älteren Tänzerinnen bewegen sich elegant und voller Körperspannung auf den Spitzen ihrer Tanzschuhe über die grosse Bühne. Die Bewegungen sitzen, die Nervosität lässt nach.

Die vielen Tänze nacheinander ziehen sich zwar etwas in die Länge, doch das Publikum scheint das nicht zu stören. Man freut sich über die vielen Einsätze der Töchter und Söhne, Neffen und Nichten. Raben, Mäuse und Katzen schwirren umher. Neben den unglaublich vielen detaillierten und aufwendig genähten Kostümen ist auch das Bühnenbild mit seinen Requisiten passend zusammengestellt und selbst gemacht. Das Lebkuchenhaus steht in der Mitte, der Käfig für Hänsel auf der rechten Seite.

Die letzte Szene hat begonnen. Die Tänze werden schneller, kurzweiliger und energievoller. Das liegt wohl am Spannungsbogen der Geschichte, der von der Jazzmusik verstärkt wird. Die Hexe bringt den Jazztanz auf die Bühne. Sie bewegt sich zusammen mit den Köchinnen mit viel Freude und Können. Dabei lässt sie Hänsel und Gretel aus den Augen – mit Folgen: Ihnen gelingt die Flucht und nach einem kämpferisch-tänzerischen Intermezzo schaffen sie es, die Hexe in den Ofen zu schieben.

Mit viel Freude und Ausdauer

Auf der Bühne standen nicht viele männliche Tänzer. Dass eine Figur männlich ist, zeigte sich auf andere Weise: Die Kostüme trugen dazu bei, aber auch die Schritte konnten weiblicher oder männlicher getanzt werden. So war es keineswegs störend, dass Mädchen und Frauen Männerrollen tanzten. Sie bewiesen dadurch, dass es viele Möglichkeiten gibt, um eine Figur auch ohne Worte und Beschreibungen dem Publikum näherzubringen.

Der Tanz stand ganz im Zentrum der Aufführung, gesprochen wurde nicht. Die Zuschauerinnen und Zuschauer konnten sich auf die vielen Füsse und eleganten Bewegungen konzentrieren. Die unterschiedlichen Tanzstile gestalteten den Abend abwechslungsreich und die strahlenden Gesichter und die Ausdauer der Tänzerinnen und Tänzer zeigten, wie sehr sie sich auf die Aufführungen gefreut haben.