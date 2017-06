Häufiger nur noch ambulant ins Spital

Der Kanton Zürich will, dass die Spitäler mehr Eingriffe und Untersuchungen ambulant durchführen. Der Kantonsrat hat kürzlich die dafür notwendige gesetzliche Grundlage geschaffen. Gestern präsentierte Gesundheitsdirektor Thomas Heiniger (FDP) die Details der geplanten Umsetzung per 1. Januar 2018.«Niemand will länger als nötig im Spital bleiben», sagte Heiniger. Nach dem Grundsatz «ambulant vor stationär» soll eine Reihe von Eingriffen und Behandlungen in den Zürcher Spitälern ab nächstem Jahr grösstenteils nur noch ambulant vorgenommen werden. Auf der Liste stehen beispielsweise die Operation des grauen Stars, die Implantation eines Herzschrittmachers oder eine diagnostische Herzuntersuchung. Bereits heute erfolgen diese Eingriffe häufig ambulant. Mit der neuen Regelung soll der Anteil jedoch noch einmal deutlich erhöht werden.

Ausnahmen sind zwar möglich, müssen aber begründet werden. Bei Patientinnen und Patienten beispielsweise, die besonders schwer oder mehrfach erkrankt sind, sollen die auf der Liste stehenden Eingriffe weiterhin auch stationär durchgeführt werden können. Auch soziale Faktoren können gegen eine ambulante Behandlung sprechen. Eine obdachlose Person zum Beispiel wird nicht frisch operiert auf die Strasse zurück geschickt.

Kanton bezahlt nur stationär

Durch eine Erhöhung des Anteils ambulanter Eingriffe will der Kanton rund 9 Millionen Franken jährlich an Staatsbeiträgen einsparen. Die Krankenversicherer sollen gemäss Schätzungen rund 150 000 Franken jährlich einsparen können. Dass die Einsparungen so ungleich verteilt sind, hat mit den geltenden Regeln der Finanzierung zu tun. Die Kosten für ambulante Eingriffe werden vollständig von den Krankenversicherungen übernommen. Bei stationären Eingriffen hingegen trägt der Kanton 55 Prozent, der Krankenversicherer 45 Prozent der Kosten. Je nach Art des Eingriffs fällt der Beitrag der Krankenversicherung für eine ambulant oder stationär durchgeführte Behandlung leicht höher oder leicht tiefer aus. «Die Versicherer haben so natürlich nur einen geringen Anreiz, unnötige Hospitalisationen zu verhindern», sagte Heiniger. Die Spitäler wiederum erhalten für stationäre Eingriffe wesentlich mehr Geld als für ambulante. Vor allem Patienten mit Zusatzversicherung werden deutlich überdurchschnittlich stationär behandelt.

Spitäler sind nicht begeistert

«Die Spitäler halten eine Verlagerung in den ambulanten Bereich grundsätzlich für richtig», sagte Stefan Metzker, CEO des Spitals Männedorf, der gestern als Vertreter der Zürcher Spitäler Stellung nahm. Begrüsst werde auch der «pragmatische Ansatz» beim Kanton, keine Kostengutsprache im Voraus einholen zu müssen. Die Kontrolle erfolgt im Nachhinein. Rechnet ein Spital auffällig viele stationäre Eingriffe ab, prüft die Gesundheitsdirektion, ob dies gerechtfertigt ist. Stellen sich viele Hospitalisationen als unnötig heraus, sollen die Staatsbeiträge dafür zurückgefordert werden.

Bedenken äusserte Metzker aber beispielsweise bezüglich sinkender Einnahmen infolge der neuen Regeln. «Die Tarife für ambulante Eingriffe sind oft nicht kostendeckend», sagte er. Auch mangle es den Spitälern teilweise an der geeigneten Infrastruktur, um deutlich mehr ambulante Eingriffe effizient durchführen zu können.

In einer Mitteilung kritisierte auch die Gewerkschaft VPOD die vorgesehenen Änderungen. Befürchtet wird unter anderem eine «enorme Mehrbelastung» des Personals. (Zürcher Regionalzeitungen)