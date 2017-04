Hilfe für die Waisenkinder vom Abfallberg

Vor wenigen Tagen ist Henoch Yoseph aus Äthiopien zurückgekehrt. Der 31-Jährige ist der Sohn von Zahai Röschli , die in Pfungen aufgewachsen ist und 1986 das Hilfswerk Selam in Addis Abeba gegründet hat. Er war nun sieben Wochen in Äthiopien. Dort, im Kinderdorf, hat er selbst die ersten 15 Jahre seines Lebens verbracht. In die Zeit seines Aufenthaltes fiel das tragische Unglück, als vor rund einem Monat die Abfallberge von Koshe in Addis Abeba zusammengestürzt sind und rund 150 Menschen unter sich begruben. «Sehr viele Kinder haben dadurch ihre ganze Familie verloren und sind zu Waisen geworden», sagt der Informatiker, der heute in Oberwinterthur lebt.

Überfüllte Müllhalde

Als die Verantwortlichen von Selam vom Unglück erfuhren, beschlossen sie, unverzüglich zu helfen. Die Polizei hatte aber alles abgesperrt, Henoch Yoseph konnte nicht bis zum Unglücksort in Koshe vordringen. «Die Müllhalde war früher schon einmal wegen Überfüllung geschlossen», erklärt er. Gegen die neue Deponie hatte sich aber Widerstand gebildet, so dass die alte wieder in Betrieb genommen wurde (siehe auch Box). Die immer höher sich auftürmenden Müllberge aus Dreck, Abfall und Asche fielen schliesslich mit einem Knall in sich zusammen und begruben viele Menschen, die dort nach verwertbarem Müll suchten.

Überfüllte Waisenhäuser

So einfach, wie die Geschäftsleitung von Selam dachte, den vom Unglück betroffenen Waisenkindern helfen zu können, funktionierte es jedoch nicht. Admininistrative Hürden stellten sich Yoseph in den Weg. «Wesentlich einfacher war es da, Kinder von staatlichen Waisenhäusern aufzunehmen», sagt er. «So boten wir Kindern aus überfüllten Waisenhäusern bei uns Platz, damit diese dann die neuen Waisenkinder aufnehmen können.»

Für die 32 Waisenkinder, die das Hilfswerk insgesamt aufnehmen wird, hat man in Selam das Gästehaus geräumt. Früher haben Zahai Röschlis Eltern, David und Marie-Luise Röschli, darin gewohnt. Im Kinderdorf kommt es auch immer zu natürlichen Abgängen. «Jugendliche ab 16 Jahren verlassen das Kinderdorf, um sich eine Existenz aufzubauen.»

Blumen und Popcorn

«Die ersten 12 Waisenkinder nach Selam zu holen war von meinem ganzen zweimonatigen Aufenthalt das eindrücklichste Erlebnis», erzählt Yoseph. Bei der Auswahl der Kinder sei darauf geachtet worden, Geschwister und Kinder, die sich schon lange kennen, nicht auseinanderzureissen. Als die «Neuen» angekommen sind, durften sie zuerst die ungewohnten Örtlichkeiten, die schönen Spielplätze und Parkanlagen kennenlernen. Die Selamkinder begrüssten die Neuankömmlinge mit Blumen, Kuscheltieren und Popcorn. «Die Kinder haben sich schnell miteinander angefreundet», sagt Henoch Yoseph. Als nächstes gab es einen medizinischen Checkup für die neuen Gäste.

Das Kinderdorf Selam beherbergt 140 Kinder. Mit der Neuaufnahme von Waisenkindern sind es nun 172 Kinder . ()