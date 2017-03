Ideen gegen Hochwasser durchgesickert

Die Gemeinde Wiesendangen will im Falle eines Hochwassers vorbereitet sein. Laut der «Gefahrenkarte» des Amts für Abfall, Wasser, Energie und Luft (Awel) des Kantons Zürich vom 25. Februar 2015 sind insbesondere die Häuser entlang der Dorf-, Gemeindehaus- und Stationsstrasse bei sintflutartigen Regenfällen gefährdet. Um allfällige Schäden einzudämmen, ist die Gemeinde gesetzlich dazu verpflichtet, einen «Massnahmeplan Naturgefahren» auszuarbeiten. Zusammen mit dem Ingenieurbüro Holinger wurden deshalb Ideen erarbeitet und am 20. Februar den Landbesitzern vorgestellt, die davon betroffen wären.

Rückhaltebecken und Mulde

Diese meldeten sich danach beim «Landbote» und erzählten von den Plänen: Nebst einem Rückhaltebecken bei der «Mühli», das laut einer ersten Skizze rund 50 000 Kubikmeter fassen soll, sorgt besonders die angedachte Entlastungsmulde beziehungsweise eine mögliche Bachumlegung bei den Landbesitzern für Gesprächsstoff.

Die Entlastungsmulde muss man sich als eine breite Absenkung vorstellen, der vom Wiesenbach bei der Kreuzung Elsauer-/Bucherstrasse bis hin zum Chrebsbach führen soll (siehe Grafik). Mit einer 40 Meter breiten Mulde wäre das Gebiet weiterhin Landwirtschaftsland, es könnte allerdings nur noch als Weide- und nicht mehr als Ackerland genutzt werden. Bei einer Bachumlegung, die 14 Meter breit wäre, würde zwar weniger Land genutzt werden, dieses würde allerdings neu parzelliert und als öffentliches Gewässer gelten. Zwischen Anfang und Ende liegt über ein Kilometer Luftlinie. Insgesamt sind 4,5 Hektar Kulturland von diesem Vorhaben betroffen. Für Werner Schuppisser, der die Erbgemeinschaft Emil Briner vertritt, ist das Ganze unverständlich: «Regelmässig heisst es vonseiten der Politik, dass man das Kulturland schützen soll und jetzt hat man die Idee für ein solches Projekt.» Keiner der Landbesitzer sei an der Infoveranstaltung der Gemeinde zufrieden gewesen.

Enteignung rechtlich möglich

Eine Zustimmung der Besitzer ist für die Durchführung indes nicht notwendig. Das ist auch an der Infoveranstaltung seitens der Behörde erwähnt worden sein. Es hiess: «Wenn ihr nicht einverstanden seid, werdet ihr enteignet», sagt Schuppisser. Das Wasserwirtschaftsgesetz des Kantons erlaubt Enteignungen im Zusammenhang mit Projekten zum Hochwasserschutz. Dieses Recht steht dem Regierungsrat zu, der es im Einzelfall etwa Gemeinden gewähren kann. Begründet wird diese Massnahme mit dem wichtigen öffentlichen Interesse des Hochwasserschutzes. Das starke öffentliche Interesse betont auch Gemeinderat Erwin Bräm indem er sagt: «Wir müssen etwas unternehmen, um uns vor einem möglichen Hochwasser zu schützen.»

Die Landbesitzer befürchten zurecht eine mögliche Enteignung des Kulturlandes. Bräm bestätigt dies: «Wenn die Verhandlungen zum Landverkauf und alle weiteren Gespräche scheitern weil die Forderungen unverhältnismässig hoch sind, wird als letzte Massnahme enteignet.» Für die Gemeinde wäre aber auch ein Landabtausch vorstellbar.

Falls es trotzdem zu einer Enteignung käme, kann gegen die Höhe der Entschädigung bis vor Bundesgericht rekurriert werden. Wird der Fall bis dorthin weitergezogen, verzögert das ein Projekt um rund drei Jahre, wie die Baudirektion mitteilt. Oft ist das in den letzten Jahren nicht geschehen: «Der Baudirektion sind im Zusammenhang mit kantonalen Projekten zum Schutz vor Hochwasser in den letzten 30 Jahren nur zwei Fälle von Enteignungen bekannt», sagt Thomas Maag von der Medienstelle. Im letzten Jahr hat das kantonale Immobilienamt für das Awel 25 Verträge abgeschlossen bei denen dem Kanton das Enteignungsrecht zustand.

«Zuerst Bach rausputzen»

Laut der Gemeinde ist die Entlastungsmulde günstiger als Massnahmen innerhalb des Dorfes, dies habe eine Kostenschätzung des Ingenieurbüros ergeben.

Landwirt und ebenfalls betroffener Landbesitzer Jakob Peter , der auf seinem Land etwa Kartoffeln, Mais oder Karotten anbaut, hält wenig von der Idee des Gemeinderats: «Zuerst sollte man den Bach rausputzen und vom ganzen Kies befreien.» Er glaubt auch, dass die angedachte Mulde «fast nicht machbar» sei: «Das Wasser muss in meinen Augen zu viele Meter an Höhe überwinden, um in die Mulde zu gelangen.» Die Gefahrenkarte des Kantons betrachtet er ebenfalls mit einer grossen Portion Skepsis. Peter schlägt ein zweites Rückhaltebecken beim Bachtobel vor. Dieses Land gehört bereits der Gemeinde. Das Ingenieurbüro hat dieses Vorhaben jedoch als «unzweckmässig» eingestuft.

Urnenabstimmung nötig

Vorderhand ist das Ganze nur ein Vorprojekt mit dem sich die Werkkommission beschäftigt und im Anschluss dem Gemeinderat einen entsprechenden Antrag stellen wird. Sollte sich das Projekt konkretisieren, fände eine Orientierungsversammlung und danach eine Urnenabstimmung statt, da das Projekt mehr als zwei Millionen Franken kostet. Die Kosten sollen sich laut Gemeinde zwischen vier bis sechs Millionen Franken bewegen. Gemeindeschreiber Hans-Peter Höhener sagt: «Der gesamte demokratische Prozess hat noch nicht begonnen, wir werden auch zu diesem Projekt noch genauer informieren und darüber abstimmen lassen.»

(Landbote)