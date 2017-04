Im Brühlberg braucht es eine Sonderkommission

Wieder einmal macht Winterthur landesweit Negativschlagzeilen. Diesmal geht es nicht um Jihadisten oder 40 entfernte Sitzbänke, sondern um ein noch emotionaleres Thema: die Schule. Was sich in der ehemals preisgekrönten Vorzeigeschule Brühlberg seit Jahren abspielt, ist für Aussenstehende tatsächlich schwer zu begreifen und zu ertragen. Eine Kündigungswelle jagt die nächste, nun muss als trauriger Höhepunkt bis im Sommer die gesamte Lehrerschaft neu rekrutiert werden. Vergleichbare Fälle sind im Kanton Zürich nicht bekannt. Trotz allen von Schulpflegepräsident Felix Müller (Grüne) versprochenen Massnahmen ist nichts besser geworden, nur alles schlimmer.

Die Situation ist aufgeladen, rund 200 Personen protestierten am Dienstag vor dem Schulpflegebüro, Müller war nicht da. Dass sich so viele Privatpersonen zu einer Kundgebung aufmachen und ihr Gesicht öffentlich zeigen – das ist für Winterthur ausserordentlich und ein starkes Zeichen. Man versetzt sich in die Situation von betroffenen Eltern, deren Kinder in ihrer Primarschulzeit schon zwei, drei Lehrerwechsel hinter sich haben und nun nicht wissen, wie es in ein paar Monaten weitergehen soll, ob alle Klassen weitergeführt werden können. Felix Müller weist noch immer jede Mitschuld von sich, dennoch entlädt sich die meiste Wut an seiner Person. Eine erste Forderung, um die explosive Situation zu entschärfen, muss deshalb lauten: Müller sollte bei den Geschäften rund um die Schule Brühlberg sofort in den Hintergrund treten. Sonst laufen der Schule nach den Lehrerinnen und Lehrern bald auch die Eltern davon. Eine solche Ausstandslösung gibt es bisher nicht, laut einer Mitteilung wird nun immerhin die Nach­folgersuche von anderen Schulpflegemitgliedern ausgeführt.

Mit der Krise im Brühlberg rückt die Schulpflege, die in der Öffentlichkeit sonst eher wenig wahrgenommen wird, in den Fokus. In den Leserbriefspalten und auf Facebook zeigt sich: Viele sind empört, dass niemand eingreift, dass «die Politik» untätig bleibt. Doch eingreifen kann das städtische Schuldepartement unter Stadtrat Stefan Fritschi (FDP) nicht, egal wie gross die Not ist. Die Schulpflege ist eine direkt vom Volk gewählte, unabhängige Behörde. Diese Autonomie wurde bei einer Volksabstimmung 2009 bestätigt, als die Schulbehörden neu organisiert wurden. Die Schulpflege allein ­leitet und beaufsichtigt die Schulen und stellt das gesamte Personal ein. Auch das kantonale Volksschulamt darf der Schulpflege nicht dreinreden. Sowohl kantonale als auch städtische Stellen be­tonen jedoch, sie seien informell mit mehreren Personen in Kontakt, und zeigen sich schockiert über den Personalexodus.

Die direkte Aufsichtsbehörde der Schulpflege, der Winterthurer Bezirksrat, hätte als einzige Stelle die Befugnis, Entscheide der Schulpflege ausser Kraft zu setzen. Doch mit dem Bezirksrat ist es so eine Sache, oft wird die Wirkungsmacht des Gremiums falsch verstanden. Die juristischen Hürden für eine Intervention sind hoch. Und wer beim Bezirksrat eine Beschwerde einreicht, der löst damit juristisch kein Rechtsmittel, sondern einen blossen Rechtsbehelf aus. Rechtsbehelfe sind formlos und ein entsprechend schwaches rechtliches Instrument. Dies zeigte sich exemplarisch, als frustrierte Brühlberg-Eltern im letzten Sommer eine solche Aufsichtsbeschwerde beim Bezirksrat deponierten. Der Rat setzte die Hürde hoch: Weil Felix Müller nicht gegen das Gesetz verstossen hatte, wurde die Beschwerde abgewiesen, Konsequenzen hatte das keine. Wenige Wochen nach diesem Beschluss schmissen die Lehrer ihre Jobs hin.

Felix Müller kann man frühestens in einem Jahr neu wählen oder eben abwählen, falls ihn die Grüne Partei überhaupt wieder für das Amt aufstellt – sie hat sich bis jetzt übrigens mit keinem Wort zur Kritik an ihrem langjährigen Parteimitglied geäussert. Ganz im Gegensatz zum Fraktionspartner: Die AL forderte am Donnerstag Müllers Rücktritt, unter ihm leide der ganze Schulkreis.

Momentan liegt also die gesamte Verantwortung und die einzige Lösungsmöglichkeit bei der Schulpflege Stadt-Töss, dort sitzen neben Felix Müller zwölf weitere gewählte Personen. Laut Volksschulgesetz können sie in Ausnahmesituationen eine Spezialkommission bilden. Das wäre im konkreten Fall möglich, auch wenn es im Kanton keine Präzedenz gibt. Der Präsident muss mit der Massnahme nicht einverstanden sein, es genügt das einfache Mehr. Darüber hinaus kann die Schulpflege laut Gesetz jederzeit Fachpersonen beiziehen, das können Krisenmanager, Supervisoren oder auch Juristen sein. Von diesen Möglichkeiten muss die Schulpflege nun Gebrauch machen. Was nach einer ausserordentlichen Sitzung des Gremiums am letzten Dienstag allerdings mitgeteilt wurde, tönt ernüchternd. Demnach wurde am Dienstag, dem Tag der grossen Demo, einzig ein Kernteam bestimmt, das sich um die Neubesetzung der Stellen kümmert. Offenbar sind auch in der Schulpflege selber die Fronten verhärtet und zwei Lager stehen sich gegenüber: Eines stellt sich hinter Müller, das andere hat sich dessen Abwahl zum Ziel genommen. (Der Landbote)